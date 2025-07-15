Женатым приготовиться. Дейтинг-приложениям захотели дать доступ к базам загсов

Россиянкам, которые ищут свою вторую половинку на сайтах знакомств, хотят дать возможность получать данные о том, а не женаты ли их собеседники. Организовать все это можно на добровольной основе, считают авторы идеи: если кому-то не понравится, он может просто пойти общаться на другой сервис. Словом, без обязаловки.

Маркировка женатых на сайтах знакомств: суть идеи Идею информировать пользовательниц о том, что их потенциальные кавалеры из дейтинг-приложений состоят в браке, предложила член комитета «Новых людей» по делам семьи Анфиса Чехова, рассказал заместитель председателя Госдумы Вячеслав Даванков. «Это не должно быть обязаловкой. Но, если сайт знакомств хочет сэкономить женщинам время и нервы, можно открыть ему доступ к базе загса. Кто не хочет — идет на другой сервис, где этого нет», — подчеркнул он.

Для миллионов работающих женщин сайты знакомств — единственный способ найти спутника жизни. А когда каждый второй женат, это разбивает веру в отношения в принципе. Вячеслав Даванков

Единый закрытый реестр пользователей с судимостью Предложение Чеховой не единственная инициатива по введению фильтров и некой маркировки пользователей на сайтах знакомств или в дейтинг-приложениях. И все они связаны с безопасностью. Многие люди сейчас просто боятся знакомиться онлайн.

«Нам присылают сотни историй: где-то интернет-знакомый занял денег и пропал, а где-то затащил в машину на первом свидании и попытался изнасиловать. <…> Мы предлагаем предупреждать людей перед знакомством с теми, у кого есть непогашенная судимость за насильственные преступления. Для этого „Новые люди“ внесут закон о создании единого закрытого реестра», — рассказал Даванков.

Фото: РИА «Новости»

Планируется, что в этот реестр попадут люди с непогашенной судимостью за убийства, изнасилования, педофилию, домашнее насилие, телефонное мошенничество и злостную неуплату алиментов. К реестру смогут подключиться сервисы знакомств и загсы. Если вы собрались на свидание или решили заключить брак с судимым за насилие, вас об этом предупредят. Возвращаясь к идее Чеховой, Даванков обратил внимание, что инициативу поддержала соруководительница федерального социального проекта «Семья начинается с тебя» Кристина Маломыжева, а основательница женского сообщества FormagicLife Анастасия Анисимова предложила ввести систему «зеленых флагов»: когда пользователь добровольно подтверждает, что у него нет долгов по алиментам и непогашенных судимостей.

Конечно, систему мы будем обсуждать и тестировать. Но в том, что предупреждать о насильниках на дейтингах нужно, я абсолютно уверен. Хорошо, что в этом нас поддерживают МВД и Минцифры. Вячеслав Даванков

«Нужен сервис не для проституток и альфонсов» О введении определенных механизмов регулирования для пользователей сайтов знакомств говорил ранее и зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с 360.ru депутат отметил, что на подобных ресурсах действительно необходимы инструменты верификации, чтобы было понятно: пользователь — живой человек, а не какой-то бот.

Фото: РИА «Новости»

«Это можно сделать, если проводить процесс верификации через „Госуслуги“. А далее, если люди обращаются к сервису знакомств, у них должна быть возможность выставлять нужные для себя параметры. И предположим, девушка, скорее всего, выставит параметры, что она не хочет знакомиться с мужчиной, который женат, с мужчиной, у которого есть задолженность по алиментам», — пояснил он. Но речи о том, чтобы пользовательнице предоставляли такие данные по щелчку, не идет. Просто фильтры могут работать таким образом, чтобы не предлагать ей знакомиться и вступать в диалог с теми, кто не отвечает ее запросам. «Просто эти параметры будут учитываться, и такие предложения не будут, так сказать, актуальны для человека. Должен же быть хотя бы один сервис, который нацелен на нормальных людей, а не на проституток и альфонсов, где нет корыстных схем, а есть честные анкеты», — подчеркнул Милонов.

Фото: РИА «Новости»

Какие фильтры на дейтингах есть уже сейчас Генеральный директор интернет-сети знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий при этом указывает, что уже сейчас в России есть сервисы, которые ориентированы на разные запросы и аудитории. Кому-то нужен флирт, кому-то — поиск партнера для создания семьи. «Чем более отношения свободные, там больше мужчин. Чем больше сервисы ориентированы на серьезные отношения, там больше женщин», — пояснил он.

Тут же Бронецкий отметил, что в целом, с одной стороны, согласен с позицией Чеховой о том, что чем больше качественной информации будет на сайтах знакомств, тем и сами знакомства могут быть более качественными.

«Это может касаться не только вопроса женат-неженат, а самый разных аспектов: и судимый-несудимый, и уровня дохода, и мест отдыха. Есть много полезной информации, которая показывает так или иначе социальный статус человека. Но дело в том, что не всегда такие данные легко собрать», — констатировал Бронецкий. Но нельзя исключать, что такие условия могут просто отпугнуть часть пользователей, предупредил эксперт.