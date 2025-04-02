02 апреля 2025 23:36 «Желтая дверь, черный человек». Зачем подростки вводят себя в транс и чем это грозит Психолог Колупаева объяснила, в чем опасность игры про желтую дверь 0 0 0 Фото: Jürgen Müller/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Родители российских школьников забили тревогу из-за новой игры под названием «Красная дверь, желтая дверь». Во время нее подростки якобы впадают в транс и видят галлюцинации. Взрослые боятся, что это может повлиять на психическое состояние детей. В чем смысл игры и действительно ли она опасна, разбирался 360.ru.

Игра про красную и желтую дверь: в чем суть В игру включаются «проводник» и «объект». «Объект» лежит с закрытыми глазами и поднятыми руками на коленях «проводника». Тот массирует «объекту» виски и повторяет: «Желтая дверь, красная дверь, желтая дверь, красная дверь, дверь любого цвета». После того как «объект» опустит руки, «проводник» начинает задавать вопросы: какую дверь видит «объект», просит описать коридор и сказать, есть ли там «черный человек». Игра заканчивается резкими хлопками по щекам, когда «объект» натыкается на того самого черного человека. Школьники уверяют, что таким образом они снимают напряжение и перезагружаются. Однако взрослые сравнили эффект игры с наркотическим опьянением. Врачи же уверены, что подобный метод расслабления может быть опасен для детей с психическими расстройствами. После массажа висков и продолжительного транса, отметил Telegram-канал Shot, ребенок может искаженно воспринимать реальность и испытывать сильную тревогу.

Что такое транс и опасен ли он Все трансовые состояния можно распределить на несколько групп, рассказала 360.ru психолог Алла Колупаева. «Обычное наше бодрствующее состояние принято называть бета-трансом. По сути, человек в трансе 24/7. Это наше естественное состояние», — пояснила эксперт. Далее следуют расширенные виды транса: Альфа-транс;

Тета-транс;

Гамма-транс;

Дельта-транс. Альфа-транс — это состояние, когда человек находится в сознании, но как бы где-то «зависает». Например, когда он уставился в одну точку или задумался, из-за чего проехал нужный поворот.

Человек работал, потом замер и как бы смотрит в одну точку. Это может длиться от нескольких секунд до двух-трех минут. Алла Колупаева

Следующий уровень транса, более глубокий, — «тета». Как минимум пару раз за день мы проходим через это состояние: когда просыпаемся и засыпаем, пояснила специалист. Человек способен самостоятельно удерживать это состояние минуты-полторы. «Проводник» же обладает техниками, помогающими удерживать «объект» в тета-трансе часами. Глубокий транс — это состояние «гамма». Его достигают путем долгих тренировок.

В него способны погружаться тибетские монахи. Они тренируются многие годы, чтобы достичь уровня, когда на сцену выходит чистое подсознание, а разум — в сторону. В этом состоянии можно путешествовать, познавая скрытые истины. Алла Колупаева

«Дельта» — это сон, то есть естественное состояние человека. «Сейчас довольно-таки мало изучено, что же там на самом деле происходит. Подсознание либо отыгрывает какие-то сценарии, создавая метафоры сна для того, чтобы проработать внутренние конфликты, или это что-то иное. Наука до конца не понимает», — объяснила Колупаева.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В чем отличие транса от гипноза Гипноз позволяет человеку расширить трансовое состояние до того уровня, который необходим для решения той или иной задачи. «Например, водитель едет за рулем, делает автоматические движения по знакомой дороге. Внезапно он ушел внутрь себя, в мысли. Все, пожалуйста! Сам себя загипнотизировал тем, что перевел свой внешний взор во внутренний. И не заметил, как проехал поворот», — привела пример психолог. Какой вид транса применяют школьники во время игры Эксперт уверена, что игру, показанную на видео в соцсетях, можно назвать трансом. «Это транс либо „альфа“, либо „тета“. Надо смотреть, насколько глубоко человек ушел от состояния „бета“», — уточнила Колупаева.

Фото: РИА «Новости»

«Первое, на что стоит обратить внимание, — руки, поднятые вверх. Это так называемая каталепсия, феномен транса, который открыл Милтон Эриксон. Выставление руки в каталепсию автоматически расширяет трансовое состояние», — объяснила собеседница 360.ru. Еще одни признак транса — переключение на внутреннее. «Проводник» задает вопросы, которые подключают к состоянию игрока визуальные образы. «Вообрази, как выглядит желтая или красная дверь, если ли там черный человек — это как раз подключение визуализации. В тот момент разум отходит в сторону, на первый план выходит подсознание. Если подключить звуки и ощущения, то транс расширится еще больше», — отметила психолог. Отвлечение внимания в виде растирания висков — другой признак транса. Войти в трансовое состояние может каждый человек: кто-то легче и быстрее, кто-то — тяжелее, потому что менее восприимчив к состояниям любого вида расширенного транса.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / www.globallookpress.com

Может ли «игра в транс» навредить ребенку Игра может быть как вредной, так и безвредной — по мнению психолога, все зависит от конкретного человека и случая. «Подсознание делает все, чтобы в моменты расширенного транса не происходило что-то нехорошее. Есть так называемый буквализм — состояние, когда подсознание понимает все буквально, без додумываний», — рассказала специалист. Колупаева привела в пример опыт из прошлого, когда ученица на занятии ввела ее в транс. «Она сказала: сейчас твои пальцы оторвутся от ноги. Она имела в виду, что рука поднимется вверх. Мое же подсознание подсказало картинку, когда мои пальцы действительно отрываются от ноги. И это вышибло из транса. В тот момент подсознание защитило меня: такой транс нам не нужен, потому что здесь происходит что-то опасное», — рассказала психолог. Бывают техники, как обойти эту защиту, и мягко внушать что-то человеку.

В расширенном трансе разум пластичен и может воспринимать любую информацию как истину. Алла Колупаева

При этом важно, чтобы человек был готов к «страшилкам». «Предположим, ты видишь этого черного человека. Если продолжить историю, то можно внушить игроку, что черный человек будет следить за ним, наблюдать за правильностью действий. Таким образом можно просто вызвать тревожность. Потом реальные тени ему будут казаться черным человеком», — предупредила психолог.

В этом случае подсознание срабатывает не как защита, а принимает информацию как благо.

Во всяком случае, я бы точно не советовала детям заниматься подобной ерундой. Непонятно, к чему это может привести. Алла Колупаева

Есть вероятность, что ребенок впадет в глубокий транс, а в это время рядом будет находиться сверстник, то есть неподготовленный человек. Подсознание игрока может отработать по-разному, а проводник не будет знать, что делать в таком случае. Школьник может увидеть страшную картинку, начать кричать. Если в этот момент вырвать его из транса, останется неприятный осадок.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Что касается психических заболеваний: люди с такими диагнозами не подвержены падению в глубокие трансовые состояния. Если есть тревожность, какая-то почва, то наружу могут вылезли нехорошие последствия», — уточнила психолог. Колупаева подчеркнула, что с трансом должны работать профессионалы, которые учились ему не один год. Если же ребенок, сам того не ведая, внушит сверстнику что-то неестественное, подсознание может запомнить это. Установка станет для подростка руководством к действию.