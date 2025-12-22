Сегодня 19:16 Птичий грипп приведет к яичному коллапсу? Ждать ли дефицита к Новому году Профессор Чумаков: не стоит бояться есть яйца на фоне новостей о птичьем гриппе 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки яиц. Причиной стала вспышка высокопатогенного птичьего гриппа. Как ситуация повлияет на рынок сбыта, ждать ли дефицит яиц на Новый год, опасно ли есть продукты от больной птицы и как не подцепить заразу — в материале 360.ru.

Фабрика «Волжанин» ушла на карантин Причиной приостановки 18 декабря стала вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Государственная ветеринарная служба Ярославской области подтвердила информацию. Ведомство запретило посещать фабрики посторонним, ужесточило контроль за дезинфекцией, настояло на термической обработке корма для птиц и избегании контактов с фабричными курами. До падежа птиц прогнозируемый объем выпуска яиц на «Волжанине» должен был составить 1,24 миллиарда штук в год. Это 20% от всех яиц, которые попадают на прилавки в Центральном федеральном округе. В спину птицефабрике дышат конкуренты — «Синявская» и «Роскар». Сейчас на предприятии решают, можно ли хотя бы частично продолжить работу.

Фото: Медиасток.рф

Как вспышка гриппа повлияет на финансовое положение предприятия По оценкам экспертов, на проведение карантинных мероприятий и восстановление поголовья производителю потребуется около полугода. Несушки — это половозрелые птицы. До момента их высадки в птичник должно пройти порядка трех-четырех месяцев, в то время как бройлерные куры готовы к этому этапу уже на пятую-шестую неделю. Так как после завершения падежа остальное поголовье уничтожается, затем следует карантин, а после — ограничение работы на 28 дней, то на восстановление полноценной работы уйдет не менее полугода. По этой причине предприятие понесет серьезные финансовые потери. Не в пользу «Волжанину» и снижение средней рентабельности производства яиц в России. За январь-сентябрь 2025-го она составила всего 5,5% против 38,81% годом ранее.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Это произошло из-за резкого разгона цен на яйца два года назад — продукция подорожала на 45% и в дело вмешались власти. В итоге цены на куриные яйца в магазинах остаются практически на месте, а их производство продолжает дорожать. Как итог — предприятиям просто невыгодно их отгружать, так как они стали зарабатывать меньше. На этом фоне ситуация на предприятии «Волжанин» кажется угрожающей. «Пока есть весьма приближенная информация. Неизвестно, что там случилось и как сильно ударит по фабрике. Второй момент: даже если это проблема серьезная, связанная с поголовьем, то наверняка оно застраховано. Потому компания вряд ли обанкротится», — рассказал 360.ru независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов. Даже при условии полного уничтожения поголовья его можно быстро восстановить по сравнению с крупным рогатым скотом— на это действительно уйдет не менее года.

Фото: Медиасток.рф

Как могла произойти вспышка гриппа на птицефабрике «Волжанин» Болезнь могла попасть на предприятие от диких перелетных птиц. «При пролете их помет мог упасть на птицефабрику и заразить кур», — рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. После заражения происходит массовый падеж. Из-за него приходится убивать всех кур и проводить карантинные мероприятия: все птичники и помещения стерилизуют. «Это большая беда для предприятия», — указал профессор.

Фото: Медиасток.рф

Будет ли дефицит куриных яиц в магазинах Падеж кур на предприятии произошел в условно хороший момент. В декабре люди активно готовятся к Новому году, куриные яйца входят в состав многих праздничных салатов, подчеркнул Анфиногенов. В январе продукты покупают мало, потому месяц считают сезонно отрицательным. «У предприятия есть в запасе месяц-полтора, чтобы подняться», — отметил эксперт. Кроме того, 20% рынка ЦФО — не такая значимая цифра, чтобы говорить о дефиците товара и, как следствие, его удорожании. «Минсельхоз сделает все, чтобы отряд не заметил потери бойца», — добавил специалист.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Опасно ли для здоровья человека яйцо больной курицы Несмотря на серьезность проблемы, избегать куриных яиц не стоит. Отгрузка «плохого» товара приостановилась, таких яиц просто нет в продаже, потому паника неуместна.

Карантинные мероприятия — обычная ситуация, связанная с тем, что сейчас надвигается грипп, а его переносят как раз птицы. Петр Чумаков

Даже если в яйцо попадет вирус от больной птицы, внутри он не сможет развиваться, так как там нет эмбриона. «Это же неоплодотворенные яйца. Куры несутся на птицефабриках, где нет петухов. По этой же причине такая продукция долго хранится», — отметил Чумаков. Бояться следует не куриных яиц, а толпы, где сейчас легко можно заразиться обычным гриппом. «Следует избегать людных мест, носить маску, особенно тем, кто относится к группе риска: пожилым, больным хроническими заболеваниями, маленьким детям», — подытожил доктор биологических наук.