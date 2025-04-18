Жаркая Пасха и майские без снега. Каких температурных рекордов ждать Москве и Подмосковью

Синоптик Позднякова рассказала о погоде на майские праздники в Москве и области

Фото: Медиасток.рф

С 18 по 22 апреля в Москве, Подмосковье и ряде других областей ожидается аномальная жара со среднесуточной температурой выше климатической нормы на семь градусов и более. Такая погода продержится около пяти суток. Ждать ли в этот период дождей, когда наступит прохлада и что обещают синоптики в майские праздники — в материале 360.ru.

Апрельское лето в Москве и Подмосковье

Столицу и область жара настигнет уже в конце нынешней недели, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы ждем в субботу температурный рекорд. Сейчас он составляет 23,6 градуса тепла, а к концу недели в городе будет уже от 23 до 25», — уточнила эксперт.

Также близкую к рекорду погоду синоптики прогнозируют в воскресенье, 20-го числа.

«Эти дни станут значимыми не только потому, что отмечается Пасха, но и потому, что температура превысит климатическую норму на восемь-девять градусов. По своему характеру жара будет соответствовать первой декаде июня», — добавила Позднякова.

Фото: Медиасток.рф

В начале недели прогнозируют умеренно теплую погоду, но с осадками: в Москве и Подмосковье местами пройдут кратковременные дожди.

Прогноз погоды на конец апреля-2025

В понедельник, 21 апреля, температурный фон останется таким же, как в воскресенье. Возможно, днем воздух немного охладится — в пределах от +20 до +22 градусов. Однако со вторника погода в столице кардинально изменится, предупредила Позднякова.

Ночи будут холоднее, днем температура начнет постепенно приближаться к климатической норме.

«В середине следующей недели ожидаем кратковременные дожди, а минимальная температура будет колебаться в пределах от +5 до +10. В светлое время суток столбики термометров покажут от +10 до +15», — отметила эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Прогноз погоды на майские праздники

Никакого резкого похолодания в период майских праздников в Москве и области синоптики не прогнозируют, заверила Позднякова. Экстремальных осадков в виде снега тоже не должно быть.

«Прогнозируют нежаркую, умеренную температуру от +13 до +18», — уточнила метеоролог.

Осадки возможны в отдельные праздничные дни, но пока сложно сказать, какого именно числа.

Как пережить апрельскую жару

Неожиданное апрельское потепление может быть опасным для здоровья. Резкий перепад температур, сухой воздух и активное солнце требуют особой осторожности.

Вот главные правила, которые помогут легче перенести жару:

JesÃƒÂ�S HellÃƒÂ�N/Keystone Press Agency
Фото: JesÃƒÂ�S HellÃƒÂ�N/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Особенно осторожными следует быть пожилым людям, гипертоникам, беременным и детям. При первых признаках теплового удара (головокружение, тошнота, слабость) немедленно уйдите в прохладное помещение и вызовите врача.

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