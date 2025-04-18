Жаркая Пасха и майские без снега. Каких температурных рекордов ждать Москве и Подмосковью

Синоптик Позднякова рассказала о погоде на майские праздники в Москве и области

С 18 по 22 апреля в Москве, Подмосковье и ряде других областей ожидается аномальная жара со среднесуточной температурой выше климатической нормы на семь градусов и более. Такая погода продержится около пяти суток. Ждать ли в этот период дождей, когда наступит прохлада и что обещают синоптики в майские праздники — в материале 360.ru.

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Столицу и область жара настигнет уже в конце нынешней недели, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы ждем в субботу температурный рекорд. Сейчас он составляет 23,6 градуса тепла, а к концу недели в городе будет уже от 23 до 25», — уточнила эксперт.

Также близкую к рекорду погоду синоптики прогнозируют в воскресенье, 20-го числа.

«Эти дни станут значимыми не только потому, что отмечается Пасха, но и потому, что температура превысит климатическую норму на восемь-девять градусов. По своему характеру жара будет соответствовать первой декаде июня», — добавила Позднякова.