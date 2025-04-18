Жаркая Пасха и майские без снега. Каких температурных рекордов ждать Москве и Подмосковью
Синоптик Позднякова рассказала о погоде на майские праздники в Москве и области
С 18 по 22 апреля в Москве, Подмосковье и ряде других областей ожидается аномальная жара со среднесуточной температурой выше климатической нормы на семь градусов и более. Такая погода продержится около пяти суток. Ждать ли в этот период дождей, когда наступит прохлада и что обещают синоптики в майские праздники — в материале 360.ru.
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Столицу и область жара настигнет уже в конце нынешней недели, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Мы ждем в субботу температурный рекорд. Сейчас он составляет 23,6 градуса тепла, а к концу недели в городе будет уже от 23 до 25», — уточнила эксперт.
Также близкую к рекорду погоду синоптики прогнозируют в воскресенье, 20-го числа.
«Эти дни станут значимыми не только потому, что отмечается Пасха, но и потому, что температура превысит климатическую норму на восемь-девять градусов. По своему характеру жара будет соответствовать первой декаде июня», — добавила Позднякова.
В начале недели прогнозируют умеренно теплую погоду, но с осадками: в Москве и Подмосковье местами пройдут кратковременные дожди.
Прогноз погоды на конец апреля-2025
В понедельник, 21 апреля, температурный фон останется таким же, как в воскресенье. Возможно, днем воздух немного охладится — в пределах от +20 до +22 градусов. Однако со вторника погода в столице кардинально изменится, предупредила Позднякова.
Ночи будут холоднее, днем температура начнет постепенно приближаться к климатической норме.
«В середине следующей недели ожидаем кратковременные дожди, а минимальная температура будет колебаться в пределах от +5 до +10. В светлое время суток столбики термометров покажут от +10 до +15», — отметила эксперт.
Прогноз погоды на майские праздники
Никакого резкого похолодания в период майских праздников в Москве и области синоптики не прогнозируют, заверила Позднякова. Экстремальных осадков в виде снега тоже не должно быть.
«Прогнозируют нежаркую, умеренную температуру от +13 до +18», — уточнила метеоролог.
Осадки возможны в отдельные праздничные дни, но пока сложно сказать, какого именно числа.
Как пережить апрельскую жару
Неожиданное апрельское потепление может быть опасным для здоровья. Резкий перепад температур, сухой воздух и активное солнце требуют особой осторожности.
Вот главные правила, которые помогут легче перенести жару:
- Пейте больше воды, около полутора-двух литров в день. Для этого следует носить с собой большую бутылку. Избегайте сладких газировок и алкоголя. Можно добавить в воду лимон или мяту для вкуса;
- Носите правильную одежду. Выбирайте светлые натуральные ткани, например хлопок или лен. Обязательно надевайте головной убор и используйте солнцезащитные очки с UV-фильтром;
- Скорректируйте режим дня таким образом, чтобы оставаться в пик жары дома. Для этого можно перенести утренние прогулки на более раннее время, а вечерние — на более позднее. Интенсивные тренировки на свежем воздухе лучше отложить;
- Охлаждайте организм. Как вариант, делайте прохладные ванночки для рук и ног или используйте термальную воду в спрее.
Особенно осторожными следует быть пожилым людям, гипертоникам, беременным и детям. При первых признаках теплового удара (головокружение, тошнота, слабость) немедленно уйдите в прохладное помещение и вызовите врача.