Сегодня 12:02 Губительная жара. Как помочь домашним животным пережить зной 0 0 0 Фото: James Barker / Unsplash Общество

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В ближайшие дни жара не уйдет из Московского региона: синоптики пока не обещают африканского зноя, однако столбики термометров будут показывать +25 градусов. От духоты страдают не только люди, но и животные. О том, как облегчить жизнь своим питомцам, рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

В первую очередь в такую погоду важно обеспечить животному достаточное количество кислорода и воды. «Можно открыть окна, балкон, использовать кондиционеры или вентиляторы. Это первое правило. Во-вторых, можно намочить животному шею и места за ушами. Полностью поливать водой ни собаку, ни кошку нельзя», — отметил Цыпленков.

Локальное охлаждение водой будет гораздо эффективнее. Собакам на прогулке можно завязывать смоченный водой платок или бандану на шею. Это тоже спасет ее от перегрева. Воду нужно брать с собой даже на улицу.

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Есть варианты постричь питомца. Это не будет противоестественно, ведь самой природой предусмотрено, что в разные времена года животные линяют или, наоборот, обрастают подшерстком. В сильную жару избавиться от лишней шерсти будет только плюсом.

Тепловой удар у животного: как распознать

«Особенно тяжело приходится брахицефалам. Им хуже всего. Это мопсы, бульдоги, персидские кошки. У них очень короткие носовые проходы, воздух не успевает охлаждаться. И чаще всего бывают тепловые удары», — предупредил ветеринар. Тепловой удар можно распознать, когда животное начинает вести себя неадекватно. Его может шатать или тошнить, может возникнуть рвота, подскочить температура до 39–41 градуса. Если такое произошло, питомца нужно как можно скорее охладить, дать побольше воздуха.

Отдельное внимание эксперт обратил на кормление и воду для домашних кошек и собак. Никакой особый рацион придумывать не надо: они могут есть то, что и всегда, просто в меньших количествах. То есть не нужно вдруг начинать кормить любимца замороженным мясом, «потому что жарко» — это плохая идея.

Интересно Питьевой воды должно быть достаточно, но она не должна быть очень холодной, чтобы животное не простудилось. Питьевой воды должно быть достаточно, но она не должна быть очень холодной, чтобы животное не простудилось.

Как спасать аквариумных рыбок

Если у вас живут рыбки, обязательно охлаждайте воду в аквариуме. Дело в том, что при сильном повышении температуры в воде падает уровень кислорода, рыбкам становится нечем дышать, они страдают и могут даже погибнуть.

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Понизить температуру в аквариуме можно разными способами. Во-первых, снять крышку. Это немного исправит положение даже в 30-градусную жару. В противном случае рыбы будут «мариноваться» с еще гораздо более высокой температурой. Можно опустить в аквариум бутылку с замороженной водой — это безопаснее, чем кидать в воду кубики льда, которые рыбы могут принять за корм. Ежедневно нужно доливать в аквариум свежую воду, а полностью ее обновлять — не реже двух раз в неделю. Еще один совет: чаще включать аэратор.

Интересно Для охлаждения аквариума рекомендуют и простой вариант с мокрым полотенцем, которым можно обернуть резервуар. Для охлаждения аквариума рекомендуют и простой вариант с мокрым полотенцем, которым можно обернуть резервуар.

Как крысы и хомяки переносят жару

Если собаки и кошки с удовольствием охлаждаются под вентилятором или кондиционером, то для грызунов такой способ может быть смертельно опасен. Тем, у кого живут хомяки, крысы или морские свинки, важно это помнить и не допускать их переохлаждения, которое быстро ведет к пневмонии. В комнате, где расположена клетка с грызунами, желательно плотно зашторить окна, повесить на батарею влажное полотенце или положить на клетку бутылку с замороженной водой. Важно следить, чтобы животные не начали ее грызть.

Еще один вариант — положить в клетку кафельную плитку, потому что она остается прохладной. Можно организовать и маленький бассейн, в котором питомец будет мочить лапы. Для этого в большой лоток с водой можно положить какие-то лакомства. Другой способ — опрыскивать зверей из пульверизатора (но так, чтобы они не пугались).

Интересно Если нужно отлучиться из квартиры на целый день, а за окном с самого утра стоит невыносимая жара, самым правильным решением будет унести клетку с грызунами в ванную комнату. Если нужно отлучиться из квартиры на целый день, а за окном с самого утра стоит невыносимая жара, самым правильным решением будет унести клетку с грызунами в ванную комнату.

Как помочь попугаю в жару

Крайне плохо переносят жару попугаи. Ко всему прочему в такую погоду птицы становятся больше подвержены риску подхватить бактериальную инфекцию, которая может представлять опасность для их жизни. Чтобы попугаям было легче, нужно регулярно устраивать проветривание в помещении, где стоит клетка или вольер. Важно действовать с осторожностью, чтобы не допустить сквозняка и переохлаждения птиц.

Фото: MF Evelyn / Unsplash

Могут помочь водные процедуры. Попугаев можно опрыскивать из пульверизатора, а также сделать небольшую купальню, чтобы они играли в воде самостоятельно. Большую птицу можно взять в ванную и опрыскать теплой водой из душа. После этого нужно аккуратно протереть попугая полотенцем.

Интересно Чтобы птица не перегрелась, переместите клетку в тень. У питомца все время должна стоять чистая прохладная вода. В нее можно добавить чуть-чуть лимонного сока. Рацион должен содержать как можно больше овощей и фруктов. Чтобы птица не перегрелась, переместите клетку в тень. У питомца все время должна стоять чистая прохладная вода. В нее можно добавить чуть-чуть лимонного сока. Рацион должен содержать как можно больше овощей и фруктов.

Помощь бездомным животным Если о домашних животных есть кому позаботиться, то беспризорным кошкам и собакам приходится выкручиваться самим.

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Волонтеры из приютов неоднократно объясняли, что гораздо эффективнее помогать, делая благотворительные взносы или оказывая помощь непосредственно в организациях, которые спасают жизни животных. С ними можно играть, гулять, помогать убирать вольеры. Но когда на улице стоит такая жара, каждый может вынести на улицу поилку для бездомных кошек или собак. Это не требует никаких сверхусилий, однако существенно облегчит их положение.