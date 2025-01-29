29 января 2025 17:50 Земляничная зима. Какой погоды ждать москвичам в феврале Метеоролог Позднякова: февраль в Москве будет теплым, но у морозов еще есть шанс 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Татьяна Позднякова

Начало февраля в Москве и области выдастся аномально теплым, сообщил Гидрометцентр. Синоптики назвали непривычно мягкую для центральной части России зиму европейской, или земляничной. Применимо ли это понятие к погоде в столице и регионе, каких температур ждать в конце января и феврале и будут ли еще морозы, выяснил 360.ru.

Что такое земляничная зима Синоптики Гидрометцентра связали теплое начало февраля в Москве и Подмосковье с западно-восточным воздушным потоком. Однако морозы в последний зимний месяц все же будут — правда, несильные. «Несмотря на морозы в первой декаде февраля, которые ночью будут усиливаться в Подмосковье до -7 и даже -10 градусов, месяц выдастся более теплым, чем это положено в нашем климате. Этому явлению можно дать разные названия, в том числе европейская, или земляничная зима», — рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. С коллегой согласилась главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Погоду в феврале в Москве и Подмосковье можно назвать европейской, она действительно теплая. Не во всех странах Западной Европы в это время года должен лежать снег. У нас его сейчас нет. Это говорит о том, что нынешняя зима имеет все черты европейской. Некоторые называют ее земляничной — это уже дело вкуса», — отметила Позднякова в разговоре с 360.ru.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / Global Look Press

Погода в Москве и Подмосковье… … в конце января В конце второго зимнего месяца погода в столице и области обещает быть теплой, с превышением климатической нормы (для этого времени года) на 12 градусов. Будет пасмурно и без существенных осадков, указал Ильин. «Последняя пятидневка января ожидается самой теплой за всю историю метеонаблюдений», — подтвердила Позднякова. Температура в четверг днем составит 5-7 градусов, в пятницу — 4-6 градусов, ночью — от 1 до 4 градусов. Ветер — южный и юго-западный, скорость — три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу подрастет до 756 миллиметров ртутного столба, добавил Ильин.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

… в начале февраля В пятницу, 31 января, начнется перестройка погодообразующих процессов. Температура в начале февраля опустится к нулевой отметке. «В субботу ночью можно ожидать заморозков. Или морозов. Даже не знаю, как сейчас это назвать», — пояснил Ильин. С коллегой согласилась Позднякова. «В феврале характер погоды изменится. С 1-го числа среднесуточная температура воздуха приблизится к нулю. Прогнозируются осадки», — рассказала Позднякова.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Днем в Московской области ожидают от -2 до +3, ночью — от 0 до -5. В воскресенье днем по области прогнозируют от -2 до -3 градусов. Выпадут смешанные осадки: в воскресенье местами будет мокрый снег или снег с дождем, в субботу — моросящий дождь. «Тем не менее начало февраля выдастся теплым. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов», — объяснил Ильин. В понедельник и вторник, 3 и 4 февраля, днем будет от -4 до +1 градуса, ночью — от 0 до -5. Понижение температуры будет сопровождаться небольшими осадками — дождем, местами с мокрым снегом.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«С понедельника среднесуточная температура будет отрицательной. Осадки в виде снега ожидаются, даже снегопады различной интенсивности. Это хорошо: надеемся, что за счет минуса в столичном регионе сформируется снежный покров», — отметила Позднякова. К концу следующей недели в ночные часы прогнозируют от -5 до -10 градусов, днем — от -2 до -7. «Температура все еще будет выше климатической нормы, но аномалия существенно сократится», — подытожила метеоролог.