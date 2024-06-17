«Зеленые» инициативы: подведены итоги программы «Лучшие ESG проекты России»

С каждым годом потребность бизнеса в осознанности и устойчивом развитии растет. 13 июня в Radisson Resort, Zavidovo были названы имена победителей Программы «Лучшие ESG проекты России». Лауреатами стали компании, которые успешно интегрировали принципы устойчивого развития в свои бизнес-модели через экологические, социальные и корпоративные проекты.

Обмен практиками от представителей компаний, придерживающихся ESG-принципов, порождает новую волну участия, которая в скором времени придет к тому, что устойчивое развитие будет чем-то понятным и базовым для любого бизнеса в стране. Но, как и в любой сфере, очень важно полагаться на профессионалов своего дела, поэтому ежегодно оргкомитет Программы собирает на одной площадке ведущих специалистов в области экологии, социальной ответственности и управления корпоративной деятельностью. И в рамках Конференции «Лучшие социальные и ESG проекты России» был организован диалог, который помог лицам государственной власти, аналитикам, представителям комплаенса понять, какие проблемы еще остались в компаниях и институтах развития. Во время дискуссий и сессий были выявлены основные запросы у аудитории, дающие виток развития повестки в стране посредством новых предложений и идей.

Торжественным окончанием дня стала церемония награждения лауреатов Программы. Лучшими, по мнению экспертного совета, стали: Газпромбанк Лизинг, ГУП «Мосгортранс», «АстраЗенека», Россия и Евразия, «Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра», СПАО Ингосстрах, СБЕР, АО «ОЭЗ „Технополис Москва“, АО „Россельхозбанк“, ГК „Садовое кольцо“, ЕДИНЫЙ ЦУПИС (ООО НКО „Мобильная карта“), ПАО „ГМК „Норильский никель“, АО „Зарубежнефть“, ООО „РСХБ Управление Активами“, Фонд Экология, ПАО „ЛУКОЙЛ“, ООО „ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть“, Полюс, Фонд „Мир вокруг тебя“ компании Siberian Wellness, АО „УК „Кузбассразрезуголь“, Сеть зоомагазинов „Четыре Лапы“, ГКУ „Организатор перевозок“, PUNKT E, Группа Магнезит, Setl Group, Строительная экосистема „Звезда“, АО „Мосинжпроект“, Группа „М.Видео-Эльдорадо“, Бренд профессиональной косметики для волос ICE Professional by Natura Siberica, НПАО „Светогорский ЦБК“.

Победители Программы доказывают подлинную приверженность постоянному развитию и прозрачность своей деятельности, что приводит к повышению финансовой и операционной эффективности и более устойчивому будущему.

«Мы рады, что сегодня ЖК Urman City получил заслуженную награду. Наш новый проект в Уфе сочетает насыщенную городскую инфраструктуру и экологическое окружение в виде большого и благоустроенного леса. Бережное отношение к окружающей среде, Environmental — один из принципов и нашей компании, и этой Программы. ГК „Садовое кольцо“ прикладывает значительные усилия, чтобы вернуть городу Кошкин лес — большой зеленый массив, который сегодня находится не в лучшем состоянии. Мы планируем проводить субботники, высадки деревьев и другие экологические акции. Благодаря внедрению принципов ESG мы повышаем лояльность потенциальных клиентов и привлекаем новую аудиторию», — поделился заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

«Полученная премия демонстрирует, что РСХБ не зря реализует проекты в области устойчивого развития. Это по-настоящему общечеловеческая миссия, и для её воплощения в 2021 годы банк учредил Фонд „Экология“. За 2,5 года в 400 наших экологических мероприятий приняли участие более 16 тыс. неравнодушных людей», — подчеркнула заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Анна Кузнецова.

«ОЭЗ „Технополис Москва“ является одной из первых в России инфраструктурных площадок, внедривших принципы экологического и социального благополучия в стратегию долгосрочного развития. На сегодня заключен ряд соглашений о сотрудничестве в этой сфере с ведущими вузами, институтами развития и производителями „зеленых“ технологий. Многие резиденты ОЭЗ Москвы используют ресурсосберегающие технологии, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2, активно участвуют в благотворительных и волонтерских акциях. Решив систематизировать подход к благотворительной деятельности, было принято решение объединить ее в один проект под названием „Доброполис“. В его рамках будет проводиться от 15 мероприятий в год с привлечением не менее 5% сотрудников ОЭЗ столицы, где сегодня трудится 18 тысяч человек», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Одни проекты-победители сосредоточены на конкретных отраслях, в то время как другие нацелены на общее превосходство ESG, но это не мешает оказывать позитивное воздействие на общество.

«Общероссийская социальная программа „Лига ветеранов спорта“ реализуется „Лигой Ставок“ и Фондом „Созвездие Добра“ под эгидой Министерства спорта РФ и направлена на поддержку заслуженных деятелей спорта. Благодаря программе мы сохраняем наше спортивное наследие, преемственность традиций высоких спортивных достижений, популяризируем занятия спортом и физической культурой среди подрастающего поколения», — прокомментировал директор по корпоративной и социальной ответственности компании «Лига Ставок», соучредитель Фонда «Созвездие Добра» Виталий Мнацаканов.

«Престижно стать победителем Программы „Лучшие ESG проекты России“. Несмотря на то, что музею „Ингосстраха“ 13 лет, он популярен не только у страховщиков и партнеров компании. Постоянными посетителями музея стали школьники и студенты колледжей и ВУЗов Москвы, ведь миссия нашего музея — популяризация страховой культуры, продвижение бренда компании и формирование страховщика нового поколения», — отметила директор музея «Ингосстраха» Татьяна Щербакова.

«Как крупнейший финтех-проект в спортивной индустрии мы не мыслим себя без поддержки отечественного спорта. Эта тема пронизывает все аспекты жизни компании: корпоративную культуру, бизнес-проекты, ИТ-решения и благотворительность. Особое внимание мы уделяем поддержке детско-юношеского спорта, так как за новым поколением будущее, и мы чувствуем перед ним свою ответственность за популяризацию здорового образа жизни», — сообщила PR-директор ЕДИНОГО ЦУПИС Наталья Докучаева.

В экспертный совет Программы входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: ТПП РФ, Деловая Россия, НИУ ВШЭ, Агентство стратегических инициатив, ОПОРЫ РОССИИ, МГИМО, АО «Эксперт РА».