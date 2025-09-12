Сегодня 16:26 Запрет на работу мигрантов в доставке и такси еще не действует. Но результаты уже колоссальные 0 0 0 Фото: Bocharov Denis/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Прошел месяц с тех пор, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел запрет на работу в доставке мигрантам по патентам. Чуть больше месяца — с момента подписания аналогичного запрета на работу в такси. Срок небольшой, запреты еще даже не вступили в силу, а результат в городе уже есть.

Область готова работать Строго говоря, ни тот, ни другой запрет пока не заработал: бизнесу дали три месяца на приведение деятельности в соответствие с новой нормой. Для доставки — с 11 августа, для такси — с 28 июля. Однако плоды этой нормы уже видны. Как так? Бизнес вынужден потихоньку подстраиваться под новую реальность. Не дожидается, когда единовременно уйдут с рынка тысячи работников, а ищет новых. Идет набор курьеров как в службы доставки, так и в торговые сети, которые доставляют товары собственными силами. На маркетплейсах открыт усиленный набор. Не так давно к самым крупным маркетплейсам можно было быстро устроиться только на склады. Ну или к контрагентам в пункты выдачи. Сейчас появились вакансии курьеров. Точнее, у курьеров появилось больше заказов. Можно оформиться, забронировать себе слот, то есть смену, и быть уверенным, что заказы будут. Раньше заказов было меньше, а выбор слотов — невелик. Откуда я это узнала? От жителей Ленинградской области и петербуржцев, которые встречаются мне на улице: в магазине, на детской площадке, в детской изостудии. Запрет еще не начал действовать, а у нас произошло важное изменение: для тех, кому не хватало работы, ее стало больше. Работа сделалась доступнее.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Пример: мне известно, что только в нашем очень небольшом поселке, где мы прожили восемь лет и где у нас теперь дача, минимум пятеро стали ездить в город на работу в доставку. Кто продукты развозит, кто — от маркетплейса или сервиса доставки чего угодно. Ездят преимущественно те, у кого есть право бесплатного проезда на электричках. Это пенсионеры, предпенсионеры, многодетные. Из Лужского района прямо сейчас едут на заработки каждое утро: кто до Павловска, кто до Пушкина, кто до Пулкова или Ленинского проспекта, чтобы выйти на смену в доставку. Зачем люди тратят полтора-два часа на электричке из Ленинградской области, чтобы к девяти утра выйти на смену в сервисе доставки или продуктовом магазине в Петербурге? А затем: в области нет работы. Очень мало. В деревне — работа в магазине, на лесопилке, если есть. На селе — почта, продуктовый магазин, банк, школа, сад и та же лесопилка. Можно устроиться на железную дорогу: или путейщиком, или кондуктором. На нашей ветке есть кондукторы, которые работают лет по пять. В том числе мужчины — веселые, благополучные.

Фото: Магазин в селе. Владимир Вяткин / РИА «Новости»

Есть молодые парни — кондукторы. А что делать, если, допустим, мать больная, может, и дети появились, к криминалу не приспособлен, самогон на родительскую пенсию халкать, как говорила моя бабушка, душа не лежит, а работы на селе нет? Еще лесорубами. Но это работа тяжелая физически и морально — много там занято бывших заключенных, не каждый нормальный выдержит. Да и не возле каждого селения есть лесозаготовки. А если есть, то не всем при них работа найдется.

Кто раньше зарабатывал конкретно в доставке? Я видела их лица — это мигранты. К прошлому лету студенты даже почти пропали из доставки. Миллионы иностранцев едут к нам работать на стройках, а по факту они рассредоточены в доставке, на складах, рынках, овощебазах, по точкам нелегальной торговли.

Зухра уехала Теперь в доставку пошли местные. Раньше было меньше смен, меньше заказов, меньше дохода. Доставка воспринималась как хорошее подспорье к доходу или отличный временный приработок году этак в 2020-2021. Потом несколько лет наблюдался провал — сегмент заняли мигранты. И были частые эксцессы: то плюнут в еду, то еда уполовинена, то курьер записал номер понравившейся клиентки и названивал ей. Мне лично и грузчики попадались мигранты, ни разу не удалось с ними нормально решить дела: или мебель поцарапана, или клянчат дополнительные деньги. Прямо тягостные воспоминания. Мы от такого уже отвыкли. Да и вообще другая культура: торговаться, постоянно надувать.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Ситуация стала потихоньку меняться к 2024 году. Одно за другим вводили ограничения, проводили рейды по местам скопления. Появились уголовные дела о резиновых квартирах и потворствовании миграции. Мигранты начали уезжать. Я даже помню волны. Например, в сентябре 2023 года, когда стали проводить облавы с военкомами, многие семьи уехали. Возле нашего дома на двух лотках с овощами появились русские продавщицы. Про одну я даже колонку писала отдельно: женщина живет рядом и давно пыталась устроиться продавцом — не брали! Работали фатимы, зухры: что на лотках, что в сетевых супермаркетах. Так как рядом была овощебаза, мигранты облюбовали наш район, для них открыли дешевые магазины, закрыв магазины среднего ценового сегмента. В магазинах для мигрантов мелкие управленцы — приезжие, они набирали своих. С прошлого года ситуация начала меняться: появились и местные продавцы. Раньше работали на складах на другом конце города, а сейчас дождались места у дома.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Наших же взяли на овощной лоток, когда уехали две киргизки. Что изменилось? До сих пор там работают, одна, по крайней мере. Стало чище. Раньше возле дома из-за этой овощной торговли всегда была грязь. Сейчас у мужа условной Маши, которая дождалась права работать возле дома вместо Зухры, появился шанс нормально зарабатывать в доставке или такси. У сына их — возможность подрабатывать. Читали, что в России сегодня менее половины девятиклассников идут в 10-й класс? А из выпускников 11-го менее половины поступают в вузы. Почему? Все меньше семей могут позволить себе содержать студента даже при его частичной занятости, а при полной учиться нельзя — смотрят на жизнь трезво и идут в колледж, где попроще и раньше выход на работу.

Жизнь стала настолько дорогая, что студент не может выжить, подрабатывая по чуть-чуть. Где он будет вообще подрабатывать? В моей юности работы было мало. Самые удачливые однокурсницы мыли посуду или раздавали листовки.

Сегодня посуду моют и раздают листовки мигранты. Попробуйте найти студенту подработку на 15-20 часов в неделю, чтобы хоть на еду себе заработал. Курьером уже не получалось — большая была конкуренция. Теперь студенты вышли. Прямо в считаные недели. Плохо ли это? Если альтернатива — вообще отказ от высшего образования, то лучше так.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Я много общаюсь с подписчиками: ничего нет хорошего, когда семья не может отправить умного выпускника с хорошими баллами ЕГЭ в большой город, потому что денег нет. Так хоть будет подрабатывать и попробует учиться. Вышли женщины доставщиками. Извините, у нас даже в Петербурге женщине после двух подряд декретов работу трудно найти. А если развод или беда дома? Вижу женщин с петербургским говором, которые пошли в доставку. Никто не знает, отчего они туда пошли, но точно можно сказать, что раньше у них этого выхода не было. Теперь появился. Подчеркиваю: пока никаких отрицательных изменений на рынке доставки мы не заметили. Если чуть удлинится срок ожидания или немного вырастет цена, уверена, что многие жители столиц согласятся заплатить такую цену за наведение в этом секторе экономики порядка.

Я лично готова переплатить. Особенно если это даст шанс на подработку согражданам. Я хочу иметь дачу в деревне, где у местных жителей есть шанс поехать и заработать, а не там, где у людей нет работы. И хочу, чтобы в городе у моих соседей была возможность подработать, а не маргинализироваться в кризисной ситуации, если их уволят.

И конечно, хочу, чтобы в такси ездили те, кто знает город, знает язык, кого легко найти, если они совершат преступление. Запретили ведь не всем иностранцам работать, а только тем, у кого патент. Множество мигрантов у нас могут работать без патентов. Это тоже негоже, но все-таки основная часть освобожденных от патентов — те, кто немного пожил в стране, выучил язык и ПДД, ориентируется на улице. И найти таких проще, если что-то натворят, а то ищи-свищи этого непонятно кого без ВНЖ.

Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Доставка как путь к люмпенизации Только подсчитайте: раньше мигранты часть заработков от доставки отправляли домой, а сейчас деньги останутся в России и будут пущены в нашу экономику. Если даже такси подорожает немного, для экономики это может оказаться плюсом: люди не станут просаживать лишние деньги на доставку пиццы, будут их вкладывать в другое — технику покупать, обувь менять чаще, дачу обустраивать. Наводненный мигрантами рынок доставки стал легким способом изъять у финансово неграмотного или зажиточного населения излишки и перераспределить их в пользу поддержания чужой голытьбы, которой в своих странах не прокормиться… Наши люди, живя в бараках, заказывают на дом пиццу, имея пять открытых микрокредитов. Зато условный Хайрулло, который таджикской экономике не пригодился, может отправлять жене деньги в Горный Бадахшан.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Ничего плохого не произойдет, если россияне часть того, что раньше спускали на доставку, вложат в свой быт, в ремонт, в здоровье. Я встречала, увы, скромно зарабатывающих и закредитованных соотечественников, которые постоянно пользуются доставкой и такси, при этом у них долги, нет жилья. Утверждаю, что массированная реклама доставки и такси породила новых люмпенов: неплохо зарабатывая, они прокатывают излишки на такси и просаживают их на доставку. Благодаря этому Россия кормила иностранных люмпенов, которые не нашли работу на родине. Стоило оно того?

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Увы, запрет на работу в петербургских такси и доставке по патентам действует лишь до конца года. Фактически он полноценно проработает часть ноября и декабрь. По итогам эксперимента должны принять решение о продлении меры. Очень хочется, чтобы ее продлили и распространили на всю Россию: у нас огромная безработица, которая скрывается под прекарной (частичной) занятостью, окказиональными заработками и самозанятостью.

Я продолжаю утверждать, что в России нет столько лишних рабочих мест для неквалифицированных и малоквалифицированных людей. За пределами столиц море собственных граждан даже без среднего профессионального образования. Работы для них почти нет, девать их некуда. Большевики планировали колонизировать Марс, но план провалился: куда теперь пристроить люмпен-пролетариат? У нас миллионы людей не могут найти постоянную работу, так как не нужны экономике.

При этом мигранты работают. Еще и семьи везут, приумножая число необразованных. России не нужен импорт неквалифицированных рабочих — своих нечем занять. Запрет «патентным» работать в доставке и такси хоть немного, но снизит напряженность на рынке труда для неквалифицированных работников. Немного, потому что, в том же такси, кажется, всего несколько тысяч таксистов на Петербург были с патентами. Капля в море. Не слушайте лоббистов миграции, которые пугают удорожанием поездок: уж найдется в Петербурге и Ленобласти три-пять тысяч мужчин, которые давно хотели таксовать, но не могли пробиться на эту работу. А на доставку среди своих желающие уже нашлись. Я вижу их на улицах города и очень за них рада.