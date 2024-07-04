Облава на эстраде. Законопроект о дресс-коде звезд — помощь обществу или нарушение прав?
Адвокат Ярмуш: оценка внешнего вида звезды — нарушение прав гражданина РФ
В начале июня в Уфе прошел VK Fest, на котором выступила певица Ольга Бузова. Для концерта звезда подобрала кожаное боди с глубоким декольте и высокие сапоги на каблуках. Сценический образ возмутил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, а вместе с ней некоторых депутатов Госдумы. Началась общественная дискуссия, которая привела к тому, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект о внешнем облике артистов. Как закон может повлиять на индустрию и общество, а также в чем его сложность, выяснил 360.ru.
Далее — прямая речь.
Павел Рудченко, музыкальный продюсер и критик
Законопроект неоднозначный. Если посмотреть глубже, возникают как положительные, так и отрицательные мысли.
Пока не понятно, кто будет исполнителем. Например, у Министерства культуры нет таких полномочий, которые были в советское время.
Ведомства, которые подчиняются Минкультуры и различным департаментам в городах, очень счастливы, когда известные артисты приезжают и арендуют у них площадки, а также закрывают внебюджет организациям. И они не влияют на исполнителей никак. Поэтому это больше капиталистический и финансовый вопрос.
Сложность — в трактовках и обширности вопроса. Внешний облик артистов — каких? Выступающих в цирке? В театре или на творческих вечерах? На фестивалях, рок- или рэп-площадках? Эстрадные исполнители? А это могут быть театральные постановки, мюзиклы и так далее — то есть содержание разное.
Я понимаю, что многие артисты перегибают палку, и ни в коем случае их не оправдываю. Они делают такие костюмы, которые растлевают сознание молодежи в том числе.
Но здесь более широкий вопрос, чем просто поставить всех в рамки. Артисты существуют в разных жанрах, нужно глубоко прорабатывать вопрос. Кто будет определять правильный облик, какие у него будут параметры, критерии, кто будет отслеживать и регулировать исполнение закона? У меня пока больше вопросов, чем ответов.
Александр Ионов, правозащитник
В разных странах внешний вид артиста и популярного человека во время его выступления — живого, на телевидении или в интернете — никак не регулируется. Люди считают, что если мы вмешиваемся в личное пространство друг друга и говорим, как одеваться и вести себя, то это цензура.
Здесь я не совсем понимаю с точки зрения правового поля и действующего правового нигилизма в отношении некоторых нормативно-правовых актов, как собираются регулировать одежду и, самое главное, кто должен это оценивать.
Какой орган власти будет отслеживать, что человек одет неподобающе, и будет его потом штрафовать или привлекать к уголовной ответственности?
Думаю, эта дискуссия призвана смягчить напор тех, кто борется за моральные и прочие права публики. Этот спор может дойти до абсурда.
Действительно, наши звезды позволяют себе больше, чем нужно, однако до этого момента никто внимания не обращал. Кроме того, у нас не шариатская страна, где запрещена подобная одежда, как в Афганистане и странах Ближнего Востока.
Интересно, как депутаты будут в законе прописывать внешний облик звезды. По моему мнению, это труднодостижимая история. Если же закон все же примут, будет интересно его почитать.
Я думаю, что в нашей стране и без описанного закона существуют правовые инструменты, которые бы помогли в решении этого вопроса. А еще никто не отменял профилактические беседы, которые бы нивелировали проблемы. На мой взгляд, пугать сейчас всех запретами — не очень хорошая идея.
Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву
Существуют границы частной жизни каждого артиста — гражданина Российской Федерации. Если каждый депутат будет вмешиваться в нее и по-своему оценивать внешний вид, это будет нарушением прав граждан на свободу самовыражения, свободу мысли.
Для одного депутата нравственно-этические нормы находятся на одном уровне, для другого — на следующем. Кто-то старомоден, кто-то очень современный. Сейчас дизайнеры никак не ограничены. Если еще пять лет назад что-то казалось невозможным, сейчас это на пике моды.
Каждый имеет право выглядеть так, как он хочет. Конечно, никто не допустит выступления на сцене голого артиста. Например, в Европе артисты могут танцевать вообще без одежды, для нас это неприемлемо. Организаторы не позволили бы.
Оценка внешнего вида артиста, указка, как надо одеваться, — перегиб и вмешательство законодателя в те сферы, которые не должны контролироваться законом, если нет нарушения общественного порядка.
Дело каждого, в какой одежде выступать, какой цвет волос носить. В творчество тоже не нужно вмешиваться. На вкус и цвет товарищей нет.
Эта сфера развивается сама по себе, у нее свой путь. В этом и заключается свобода творчества.