Законопроект неоднозначный. Если посмотреть глубже, возникают как положительные, так и отрицательные мысли.

Пока не понятно, кто будет исполнителем. Например, у Министерства культуры нет таких полномочий, которые были в советское время.

Ведомства, которые подчиняются Минкультуры и различным департаментам в городах, очень счастливы, когда известные артисты приезжают и арендуют у них площадки, а также закрывают внебюджет организациям. И они не влияют на исполнителей никак. Поэтому это больше капиталистический и финансовый вопрос.

Сложность — в трактовках и обширности вопроса. Внешний облик артистов — каких? Выступающих в цирке? В театре или на творческих вечерах? На фестивалях, рок- или рэп-площадках? Эстрадные исполнители? А это могут быть театральные постановки, мюзиклы и так далее — то есть содержание разное.