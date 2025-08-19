За холодные батареи зимой хотят серьезно наказывать. Есть ли смысл в законе о штрафах за ЖКУ?

Каждый год в России растут тарифы на ЖКУ, но никто не менял уровень ответственности за услуги. Законодатели решили исправить это и внесли законопроект об ужесточении наказания за предоставление ЖКУ ненадлежащего уровня. О чем документ и что думают о нем эксперты — в материале 360.ru.

В чем суть законопроекта

Как сообщила «Российская газета», проект закона направлен на ответственные за предоставление воды и тепла компании. В документе указано, что штраф за холодные батареи или слабый напор будет равен 100% от суммы, которую жильцу присудили «за неудовлетворение претензий в добровольном порядке».

Ранее денежная санкция составляла 50% — по Федеральному закону «О защите прав потребителей». Парламентарии предупредили, что размер сохранится, но для других споров.

Как новый закон изменит жизнь граждан — мнение юриста

Какие бы штрафы законодатели ни устанавливали, их не будут применять, объяснил в разговоре с 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

«Штрафы и сейчас существенные — от 100 до 250 тысяч рублей. Но их не применяли. Дело в том, что сегодня и до 2030 года действует мораторий на проверки. Соответственно, назначать денежные санкции без проверок нельзя, а их запретили. По этой причине, я полагаю, этот закон ничего не изменит», — пояснил свою позицию юрист.