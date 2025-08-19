За холодные батареи зимой хотят серьезно наказывать. Есть ли смысл в законе о штрафах за ЖКУ?
Юрист Крохин объяснил, почему новые штрафы за некачественные ЖКУ не сработают
Каждый год в России растут тарифы на ЖКУ, но никто не менял уровень ответственности за услуги. Законодатели решили исправить это и внесли законопроект об ужесточении наказания за предоставление ЖКУ ненадлежащего уровня. О чем документ и что думают о нем эксперты — в материале 360.ru.
В чем суть законопроекта
Как сообщила «Российская газета», проект закона направлен на ответственные за предоставление воды и тепла компании. В документе указано, что штраф за холодные батареи или слабый напор будет равен 100% от суммы, которую жильцу присудили «за неудовлетворение претензий в добровольном порядке».
Ранее денежная санкция составляла 50% — по Федеральному закону «О защите прав потребителей». Парламентарии предупредили, что размер сохранится, но для других споров.
Как новый закон изменит жизнь граждан — мнение юриста
Какие бы штрафы законодатели ни устанавливали, их не будут применять, объяснил в разговоре с 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.
«Штрафы и сейчас существенные — от 100 до 250 тысяч рублей. Но их не применяли. Дело в том, что сегодня и до 2030 года действует мораторий на проверки. Соответственно, назначать денежные санкции без проверок нельзя, а их запретили. По этой причине, я полагаю, этот закон ничего не изменит», — пояснил свою позицию юрист.
По его словам, население активно жалуется на некачественные ЖКУ, однако для управленцев жизнь кардинально никак не меняется. Органы власти могут лишь отреагировать на подобные заявления и отписаться, что компаниям выдали предостережение.
Оно не влечет за собой никаких негативных последствий. Санкции возможны только после продолжительного игнорирования всех предписаний.
«Если два раза в год компания получала административные штрафы за невыполнение лицензионных требований или руководитель два раза в год не выполнил предписания, тогда, возможно, была бы его дисквалификация. Но, повторюсь, эти меры нельзя применять в связи с мораторием на проверки», — добавил эксперт.
Почему ввели мораторий на проверки
Мораторий начал действовать в 2020 году из-за пандемии коронавируса для поддержки предпринимателей. Затем его продлили в 2022-м из-за санкционного давления опять же на бизнес.
А вот введение подобного запрета в сфере ЖКХ вызывало вопросы. Отсутствие проверок привело к увеличению числа аварий.
Президент России Владимир Путин пообещал это сделать до января 2025 года. Однако, несмотря на обещание, правительство продлило действие документа до 2030-го без объяснения причин.
По мнению Крохина, ситуация усугубляется тем, что доходы населения падают, а тарифы на ЖКУ растут. При этом их качество снижается из-за отсутствия проверок.
В чем проблема сферы ЖКХ
Юрист считает, что следует не повышать штрафы для управляющих организаций, а бороться с монополией в этой отрасли.
По версии Крохина, на рынке много УК, которые работают от застройщиков. Из-за этого в данную сферу невозможно зайти малому бизнесу.
Пример с ТСЖ и ЖСК. У нас люди работают по месту жительства. Это всем выгодно: нам — ниже тариф, им — занятость и востребованность. Но, напомню, ЖСК ликвидировали.
Константин Крохин
Кроме того, существует реальная проблема коррупции в этой сфере. Крупной управляющей компании легче дать взятку, чем устранить проблему. В итоге жилец платит за услугу и не получает ее. Поэтому, по мнению Крохина, в стране давно пора создать отдельный федеральный орган, отвечающий за ЖКХ.