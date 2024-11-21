Сегодня 19:06 «Проблема Минздрава, а не людей». Зачем ужесточать получение медсправки для водителей Автоюрист Форманчук: выдачу медсправок для прав должен контролировать Минздрав 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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В России предложили ужесточить правила получения медсправки для водительских прав. Национальный союз автомобилистов заявил, что такой документ легко купить за пару тысяч рублей, вовсе не сдавая анализы. Чтобы бороться с коррупцией, эксперты призвали Минздрав создать базу пациентов, стоящих на учете у наркологов и психиатров, чтобы им не выдавали справку «до излечения». Насколько справедливо и законно лишать граждан права водить машину, сколько ДТП случилось из-за пьяного вождения и поможет ли инициатива, выяснял 360.ru.

Борьба с «пьяными» ДТП По информации Telegram-канала Mash, с начала 2024 года доля дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей выросла на 10%. Погибли 105 человек, пострадали около 2,5 тысячи. Представители Национального автомобильного союза подчеркнули, что этих аварий и жертв можно было бы избежать, если бы медицинские справки, которые нужны для получения водительских прав, было бы не так легко получить — проще говоря, если бы их нельзя было купить. Многие автошколы сейчас «дружат» с частными клиниками, которые поставили продажу справок на поток. Лазейкой пользуются и автомобилисты, уже лишенные прав за пьяное вождение. Документ с подписями врачей и необходимыми печатями можно получить за небольшие деньги. А что, удобно — без анализов, очередей, даже посещать клинику не нужно, все привезут на дом.

Фото: РИА «Новости»

Чтобы бороться с коррупцией, Союз автомобилистов обратился в Минздрав со следующим предложением: создать базу данных пациентов, которые стоят на учете у психиатров и наркологов;

не выдавать им справки, требующиеся для водительских прав, «до излечения»;

для получения справки водителям обязательно нужно сдавать анализы;

прикреплять анализы к полученной медсправке.

Зависимым — бой? Или почему предложение не решит проблему У инициативы есть практическая польза. Однако есть и недочеты, которые можно не заметить с первого взгляда. 360.ru обсудил детали с экспертами.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Зависимость не лечится, человек может только выйти в ремиссию. Будет ли справедливо лишать таких граждан права водить автомобиль? Отвечает вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр: — Я не психиатр и не нарколог, поэтому не знаю, как понять, излечился ли человек до конца или нет. Но мы предложили выдавать справку для получения водительских прав только после излечения. Это можно назвать ужесточением, хотя это нивелирование возможности многочисленных продаж справок о здоровье. Центральная база данных всех, кто стоит на учете у психиатров и наркологов, нужна для того, чтобы подобные справки невозможно было подделывать и продавать. Это логично в век цифровой экономики.

Любой врач в любом регионе мог бы запросить данные из этой базы, чтобы посмотреть, состоит ли человек на учете или нет. У нас есть база медкарт, которую можно открыть, когда человек приходит в поликлинику. Так почему бы не сделать базу учета по ее аналогии?

Наша инициатива направлена на то, чтобы сократить продажу справок, чтобы объективно относиться к состоянию здоровья людей. Я не могу сказать ничего о ремиссии, это вопрос к врачам. Они должны решать, может ли человек находиться за рулем или нет.

Фото: РИА «Новости»

Отвечает автоюрист, блогер, член Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук: — Если человек хотя бы раз в жизни попадет в вытрезвитель, неважно, в каком возрасте, его автоматически ставят на учет к наркологу. Разве из-за этого его нужно лишать права водить машину? На самом деле, база банных стоящих на учете у психиатров и наркологов уже существует. Когда водитель проходит медкомиссию, чтобы получить справку, он проходит в том числе через кабинеты психиатра и нарколога. Там его осматривают специалисты, указывают в справке, стоит ли человек на учете. Я просто не понимаю, в чем новизна предложения.

Если Национальный союз автомобилистов хочет, чтобы водители сдавали анализы еще и на наркотики, это вызовет проблему. Ведь в регионах дай бог одна лаборатория для химико-токсикологических исследований. А тест-полоска — это не полный анализ.

Чтобы провести полноценный анализ, нужны особые условия: например, образцы нужно доставлять в лабораторию в охлажденном виде, там их изучат на специализированном оборудовании. Процедура в среднем занимает от одной недели до двух. Для таких исследований необходима лицензия. Получится абсурд, потому что прохождение медкомиссии растянется на срок до месяца. Это проблема Минздрава, а не водителей. Это у них бардак — пусть министерство с ним и разбирается.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Не нарушит ли правило о прикреплении анализов к справке закона о медицинской тайне? Отвечает Ян Хайцеэр: — Мы должны сделать все, чтобы автомобиль стал безопасным для всех участников движения, в том числе для пешеходов. Те меры, которые будут этому способствовать, правильные. Люди должны отнестись с пониманием. Возмущаются в основном те, у кого не все в порядке. Мне, например, бояться нечего. Я совершенно спокойно иду сдавать анализы, чтобы получить справку для владения оружием. И делаю это в баночку за ширмочкой, практически на глазах у врача. Так почему нельзя сделать такую же процедуру, чтобы получить водительские права, учитывая, что автомобиль — это средство передвижения повышенной опасности? Тем более что только жизней уносят аварии.

Фото: РИА «Новости»

Нужно ли ужесточать наказание для врачей, которые наладили подобную коррупционную схему? Отвечает Ян Хайцеэр: — Это преступление перед обществом: подлог документов и так далее. Существуют достаточные наказания. Стоит ли их ужесточать? Вопрос риторический. Но что точно стоит делать, так это работать в этом направлении, чтобы выявлять нарушения. Любое наказание будет суровым для людей, которые занимаются коррупцией в этой сфере.

Какие еще меры можно принять, чтобы прекратить покупку медсправок для водительских прав? Отвечает Ян Хайцеэр: — Необходимо ужесточить контроль выдачи этих справок. Нужно создать базу данных, о которой я ранее говорил, чтобы она была доступна только государственным органам, а не частным. Понятно, что, скорее всего, мошенники найдут способы проникнуть туда и использовать ее в своих целях. Но ведь и из кармана могут взять медсправку, а в поликлинике могут стащить вашу медицинскую карту. Риски есть везде.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Как можно упростить получение медсправки, чтобы избежать бюрократической волокиты? Отвечает Кирилл Форманчук: — В прошлом году я проходил медкомиссию для замены водительских прав — заняло не более 15 минут. Никому никаких взяток не давал. Минздрав сам устанавливает такой порядок, из-за чего медкомиссия для водительских прав начала носить формальный характер. Это же не проблема водителей. Регламенты и процедуры со справками меняются каждый год. Но проблема за счет этого не решится, нужно усилить контроль за врачами.