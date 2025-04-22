22 апреля 2025 18:28 Прогноз погоды привяжут к отключению батарей. Зачем нужен перетоп квартир? Юрист Крохин: адаптивная система отопления поможет с перетопом квартир 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Жалобы россиян на горячие батареи, когда температура на улице превысила +20 градусов, услышали в Госдуме. Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов выступил с инициативой изменить критерии отключения отопления в жилых домах и включить туда прогнозы синоптиков. Почему этого недостаточно, разобрался 360.ru.

Отключение батарей по погоде Критерии отключения отопления в жилых домах необходимо пересмотреть и учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков на ближайшие дни. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он пояснил, что апрельская погода в Москве оказалась достаточно теплой. Температура на улице в столице и других регионах поднялась выше +25 градусов. При этом в квартирах жителей батареи продолжили работать. «Мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах», — заявил Чернышов. Депутат добавил, что проблема с включенным весной отоплением носит системный характер: коммунальщики ориентируются на формальные показатели, а не на реальную погоду.

Фото: РИА «Новости»

Почему в квартирах возникает перетоп

Проблему с отоплением необходимо решить масштабной реформой, которая предусматривает переход на адаптивную систему управления работой батарей. Но мешает монополизация рынка коммунальных услуг и созданная в советское время система ЖКХ. Об этом в комментарии 360.ru заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. В качестве положительного примера он привел систему индивидуального отопления, которую сделали в московских новостройках. Там поступление тепла в квартиры регулируется в зависимости от погоды. «Возникает вопрос, почему же в новостройках это делается, а в 85% старого советского жилья, где чугунные батареи, вертикальная разводка отопления, централизованный тепловой пункт, этого нет? <…> Я считаю, что ответ заключается в том, что нет задачи защитить потребителя, сократить его расходы, сделать дома энергоэффективными и внедрять умную систему управления отоплением», — сказал Крохин. Он подчеркнул, что продолжающие работать в Москве батареи нарушают санитарно-эпидемиологические нормы, но решать этот вопрос городские власти не спешат. При этом поставщики тепла из-за теплой зимы не выполнили свои нормативы и продолжают мучить людей горячими трубами.

Фото: РИА «Новости»

Прогноз погоды проблемы с перетопом не решит

Предложение вице-спикера Госдумы Чернышова привязать отключение отопления к прогнозу погоды Крохин назвал недостаточным. Он пояснил, что точность сообщений синоптиков составляет всего 90% на ближайшие сутки, с долгосрочными прогнозами есть проблема. Он напомнил, что сейчас коммунальные службы ориентируются на правило, что отопление отключают, если температура на улице на протяжении пяти суток не опускается ниже +8 градусов. «Я считаю, что это нормальный норматив. Его менять не надо. Нужно лучше прогнозировать, но для этого требуются инвестиции в погодные спутники, метеостанции и компьютеры, которые станут просчитывать погоду», — добавил Крохин. Эксперт подчеркнул, что в других странах системы отопления регулируют в зависимости от погодных условий, что позволяет экономить тепло и ресурсы. В России так сделать пока не получается, но адаптивную систему управления отоплением нужно развивать и распространять везде.