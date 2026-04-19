Сегодня 17:32 Хитрость итальянцев раскрыли: зачем надо пить воду перед кофе Дегустатор кофе Година: воду перед кофе пьют для поддержания водного баланса 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Общество

Несмотря на резкое подорожание кофейных зерен, люди по всему миру по-прежнему активно пьют этот популярнейший бодрящий напиток. В Италии любители кофе давно придумали небольшую хитрость для лучшего восприятия вкуса. Оказалось, что этот метод помогает нейтрализовать нежелательный эффект от употребления кофеина.

Кофейные секреты Профессиональный консультант и дегустатор кофе Андрей Година рассказал РИА «Новости», что в Италии принято перед чашкой эспрессо пить немного воды. Европейские кофеманы объясняют эту привычку необходимостью очищения вкусовых рецепторов, однако данное объяснение не совсем верно. Эксперт обратил внимание, что аромат напитка настолько сильный, что перебить его крайне сложно. Он назвал убеждение об очистке рецепторов мифом, но оговорился, что привычка пить воду приносит пользу. «Есть физиологический аспект, в том смысле, что, выпивая эспрессо, вы получаете дозу кофеина. Кофеин также обладает мочегонным эффектом, то есть ускоряет работу почек, а почки функционируют при наличии воды», — отметил Година.

Благодаря дополнительной порции жидкости человек может поддержать водный баланс организма. «Когда вы пьете эспрессо, вы пьете очень мало воды. Таким образом, ваши почки ускоряют свою работу без воды. Выпейте стакан, чтобы обеспечить организм водой, затем примите кофеин», — подчеркнул специалист. По его словам, в самых плохих кофейнях посетителям зачастую предлагают стакан воды после кофе. Это делается, чтобы скрыть дурной вкус напитка. Година добавил, что эспрессо — насыщенный и сложный с точки зрения химии напиток. Кроме того, он обладает высокой концентрацией ароматических веществ, что делает вкус крайне интенсивным. Перебить его не могут даже остатки пищи во рту, подчеркнул автор книг о кофе и путеводителей по кофейням в Италии. Помехи способны создать разве что очень сильные вкусы вроде сырого лука.

Сколько кофе пьют в России Россияне активно поддерживают мировой тренд на потребление кофе. Во время посещения кофеен они выпивают примерно 10,3 миллиона порций ароматного напитка в месяц. Эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» подсчитали, что посетители в среднем заказывают три позиции, а доля кофе и напитков в чеке составляет 72%. При этом средняя цена за порцию в российских кофейнях в первом квартале этого года составила 289 рублей. В прошлом году за этот же период оборот горячего кофе в общепите повысился на 19%. В нынешнем квартале произошла обратная ситуация — показатель снизился на 4%. Эксперты предполагают, что интерес к напитку охладел из-за растущего ценника. В отличие от других стран, в России, помимо привычных американо, эспрессо, латте и капучино, пользуется популярностью раф. Чтобы его приготовить, нужны нагретые сливки с небольшим количеством пены и ванильный сахар. Также в этот напиток на основе эспрессо часто добавляют сироп. Раф появился в России в 1990-х годах и со временем приобрел невероятную популярность. На основе классического рецепта появились и необычные рецепты приготовления, например, тот самый — лавандовый.