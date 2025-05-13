Сегодня 23:26 «Зачем эти популистские меры?» Автоэксперт раскритиковал новый закон о локализации машин такси Автоэксперт Грэк: из-за закона о локализации такси уйдет в тень 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Принятый Госдумой закон о локализации автомобилей для таксопарков раскритиковал автоэксперт, координатор межрегионального общественного движения «Стоп нелегал», советник профсоюза столичных таксистов Евгений Грэк. В беседе с 360.ru он заявил, что законодатели хотят окончательно «убить» сферу такси.

«Уйдут в тень» «Мы 10 лет ждали закон, элементарнейший из двух строчек, запрещающий иностранцам работать без российского водительского удостоверения. Они никак не могли его принять, потому что, видимо, не представляют себе поездки в такси без иностранцев, а может быть, вообще такси не представляют», — возмутился автоэксперт. Также Грэк напомнил о принятом через 10 лет законе о разрешении, которое выдается на машину, а не на человека. В итоге «приняли какой-то не такой». «Зато буквально за день сразу в двух частях принимается закон, регламентирующий деятельность такси, который и так практически убили. Кому они собираются эти локализованные автомобили продавать? Тем более, что в том виде, как сейчас это написано, у нас практически никто под эти рамки не подходит», — отметил Грэк.

Фото: РИА «Новости»

Собеседник 360.ru выразил мнение, что вряд ли таксопарки будут брать отечественные машины, так как цены на них завышены. «Я думаю, что закон будет просто бесконечно откладываться. Зачем эти популистские меры? Для кого этот закон принимался? <…> Вот пока что верится, что хотят окончательно убить отрасль такси, загнать людей в тень. <…> Хотя у нас такси и так 90% рынка, благодаря несуразным законам, которые не вовремя принимаются или вообще не принимаются, из тени как и не выведено», — добавил Грэк. По мнению эксперта, в легальном секторе работают около 10% такси, но после принятия закона о локализации и они уйдут в тень.

Фото: РИА «Новости»

«Рано говорить о повышении» Панику в Сети по поводу резкого повышения цен на такси рассеял в беседе с Региной Ореховой на стриме 360.ru председатель Московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов. «Пока говорить о повышении цен на услуги крайне рано, потому что закон еще не вступил в силу, и непонятно, что все-таки будет происходить с автомобилями, которые сейчас работают. Выкинут ли их с линии, либо они будут продолжать работать. Потому что, в принципе, есть нормы права и законодательства, которые говорят, что законы обратной силы не имеют», — отметил Колодов. Он пояснил, что по закону, если машины внесены в реестр и получили разрешение на работу в такси, то никто эти разрешения отменить не может.

Фото: РИА «Новости»

Кодолов предположил, что переход должен быть плавным, на протяжении нескольких лет. Однако он отметил низкое качество российских автомобилей, у которых начинаются серьезные проблемы при пробеге 100-120 тысяч километров. А это означает внеплановые расходы и лишние простои. Эксперт отметил, что это может привести к росту нелегального рынка такси. «Пока нет комментариев от законотворцев, как это все должно работать. Нет в КоАПе статей, которые бы финансово наказывали за нарушение. Поэтому пока как это будет развиваться — крайне спорный вопрос», — добавил Кодолов. Цены вряд ли резко взлетят, будет плавный рост. Но при негативном развитии сценария возможен рост базовой цены, подытожил собеседник 360.ru.