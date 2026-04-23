Авто в залоге: когда банк вправе забрать машину и как этого избежать Юрист Семеновский: диалог с банком поможет должнику сохранить кредитную машину

Просрочка по автокредитам в России превысила 6% впервые с 2021 года. Все больше заемщиков не справляются с погашением выплат за купленные в долг машины. При каких условиях банк может забрать кредитный автомобиль за долги и как этого избежать, узнал 360.ru.

Как просрочка по автокредитам стала рекордной

Доля просроченных задолженностей по автомобильным кредитам по итогам марта 2026 года превысила 6% от всех выданных банками займов на покупку автомобилей. Как сообщил РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг-бюро», речь идет о суммах в 213,1 миллиарда рублей из общего кредитного портфеля в 3,52 триллиона. За последние два года объем проблемных автокредитов вырос быстрее, чем общий портфель.

Интересно Если общий объем выданных автокредитов увеличился на 1,19 триллиона, или на 51%, то объем просроченной задолженности — в 2,5 раза. На этом фоне доля просрочки в портфеле поднялась с 3,62 до 6,05%.

Генеральный директор «Скоринг-бюро» Олег Лагуткин заявил, что рост просрочки связан с выдачей кредитов с отсроченным залогом, которые банки начали выдавать с октября 2023 года. Заемщики получали наличные для покупки автомобиля, а затем передавали купленную машину в залог. По его словам, так автокредит превращался в обычный потребительский с более высоким уровнем риска. Схему банки раскрыли только через год и отказались от выдачи подобных займов.

Как можно потерять взятую в кредит машину

При оформлении автокредита купленный автомобиль автоматически попадает в залог банку или микрофинансовой организации. Это дает кредитору гарантии, что заемщик полностью выполнит свои обязательства. Об этом в комментарии 360.ru напомнил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский. Он подчеркнул, что при просрочке одного или двух платежей машину банки не забирают, так как это невыгодно.

А вот если не уплачивать небольшие платежи систематически — три, четыре, пять и более раз, — накапливать общую сумму задолженности до высокой, не выходить на контакт с кредитором, <…> то в таком случае велика вероятность обращения о взыскании на предмет залога — автомобиль. Игорь Семеновский

Он пояснил, что кредитор начинает процедуру, если период просрочки превысил три месяца, а общая сумма неисполненного обязательства составляет более 5% от стоимости машины. Если хотя бы одного из этих условий нет, автомобиль остается у заемщика. Процедура изъятия транспортного средства, добавил Семеновский, может проходить двумя способами. Первый вариант — через суд, но это сложный и затратный процесс. Поэтому банки обычно прописывают в договорах внесудебный порядок взыскания заложенного имущества при помощи исполнительной подписи нотариуса, которая позволяет кредитору сразу обратиться в управление ФССП.

Как решить проблему с просроченным автокредитом

Если долг превысил стоимость 5% автомобиля и прошло более трех месяцев, то заемщику необходимо вступить в диалог с банком или микрофинансовой организацией для урегулирования вопроса, посоветовал Семеновский.

«Жизненные ситуации бывают разные, и одним из способов улучшить положение может быть тактика „выиграть время“. Для этого необходим диалог с кредитором: попытки реструктуризации или рефинансирования долга, формирование нового графика платежей, отсрочки, иные изменения условий договора», — перечислил эксперт.

Он добавил, что при соблюдении ряда условий (падение дохода на 30% и более, проживание в зоне ЧС, мобилизация и других) заемщик может получить кредитные каникулы, то есть временную приостановку платежей без штрафов и занесения информации в кредитную историю.

Суммы для взятия каникул — от сотни тысяч до полутора миллионов рублей — установлены для разных видов кредитов, включая автокредит, а также ипотеку, потребительский кредит, кредитную карту и другие.

Если ни один из способов не подходит, должник может воспользоваться процедурой банкротства через суд или внесудебным способом в зависимости от суммы недоимки и жизненных обстоятельств.

На что обратить внимание перед взятием автокредита

Перед оформлением любого займа в банке или микрофинансовой организации нужно учитывать свои финансовые возможности и общую сумму нагрузки, включая текущие платежи и другие финансовые обязательства, сказал Семеновский. Кроме того, лучше озаботиться и финансовой подушкой безопасности.

«Как правило, при автокредите банки будут требовать оформления КАСКО — это дополнительная финансовая нагрузка на должника. Также необходимо учесть, что пока кредит не полностью погашен, способ исполнения кредитного обязательства — автомобиль — остается в залоге у банка», — сказал собеседник 360.ru. По его словам, необходимо внимательно читать все условия договора, чтобы не подписаться под обязательством платить скрытые комиссии и не получить дополнительные условия, которые увеличивают общую долговую нагрузку.