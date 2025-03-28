28 марта 2025 21:26 «За вами бегать надо? Идите — возьмите». Как мотивировать россиян брать животных из приютов 0 0 0 Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com Общество

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За последние три года численность домашних животных в нашей стране достигла почти 75 миллионов. Кошек россияне чаще всего подбирают на улице или берут в «добрые руки», собак в основном приобретают в питомниках или у заводчиков, но есть немало владельцев, которые спасли бездомных псов. Наблюдается и осторожная тенденция роста обращений в приюты. Однако полностью решить проблему безнадзорных животных это, увы, не поможет.

Как россияне заводят питомцев В апреле 2024 года Центр питания и благополучия животных представил результаты новой Всероссийской переписи домашних животных. Итоги трекингового исследования, проведенного уже в 4-й раз, показали рост популяции питомцев на 11,3 миллиона (+11% к показателю трехлетней давности). Оказалось, что домашние животные есть у 56% семей. Кошки при этом пользуются большей популярностью, чем собаки — по количеству усатых Россия сохранила третье место, а по числу собак — четвертое.

Кошек наши сограждане чаще всего спасают с улицы или забирают по объявлениям в духе «отдам в добрые руки» (40%), у 18% котята родились дома, 14% либо купили животное, либо получили в подарок.

Фото: РИА «Новости»

Собак 27% россиян приобрели в питомнике или у заводчика, при этом почти столько же (24%) подобрали их на улице, по 14% получили щенка в подарок либо взяли у знакомых.

Интересно По данным на апрель 2024 года, численность домашних питомцев в России достигла 74,8 миллиона. Хозяевами питомцев являются 68 миллиона жителей страны старше 14 лет. По данным на апрель 2024 года, численность домашних питомцев в России достигла 74,8 миллиона. Хозяевами питомцев являются 68 миллиона жителей страны старше 14 лет.

В феврале этого года специалисты компании «Четыре Лапы» по итогам нового исследования (участниками стали 1,5 тысячи человек) заявили о снижении интереса россиян к покупке животных у заводчиков: в 2022-м к ним обращались более половины респондентов, в 2024-м их число снизилось до 39%.

Кроме того, больше людей начали брать питомцев в приютах. Для сравнения: в 2024-м в семьи таким образом попали 15% животных в то время как двумя годами ранее этот показатель был 7,5%.

Фото: РИА «Новости»

Еще один позитивный тренд касается роста внимания к приютам и их поддержке. Более 70% опрошенных заявили, что активно помогают животным, что почти в полтора раза больше, чем в 2022-м. Еще 20% рассказали, что хотели бы это делать.

Интересно В эту субботу, 29 марта, в фойе культурного центра «Зеленоград» на Центральной площади с 11:00 до 17:00 пройдет большая выставка-пристройство животных из городского приюта «Зеленоград». Встречи с новыми хозяевами ждут 20 кошек и три собаки. Все питомцы здоровые, привитые, социализированные и дружелюбные. В эту субботу, 29 марта, в фойе культурного центра «Зеленоград» на Центральной площади с 11:00 до 17:00 пройдет большая выставка-пристройство животных из городского приюта «Зеленоград». Встречи с новыми хозяевами ждут 20 кошек и три собаки. Все питомцы здоровые, привитые, социализированные и дружелюбные.

Вместе с тем вокруг животных из приютов до сих есть много разных предрассудков. И эти необоснованные страхи, к сожалению, продолжают влиять на отношение людей к этим собакам и кошкам, многие из которых, к слову, имели дом, но в какой-то момент просто оказались не нужны. Вот несколько самых популярных мифов об обитателях приютов: Все животные в приютах — больные. Нет, это не так, однако условия содержания там действительно далеки от комфортных из-за нехватки денег, что в конечном счете, безусловно, отражается на здоровье их обитателей. Однако это не значит, что у приютских кошек и собак болезней обязательно больше, чем у домашних.

В приютах живут собаки со сломанной психикой . Есть животные, у которых есть проблемы с социализацией, и причины часто кроются в жестоком обращении со стороны их старых хозяев. Но над решением много работают волонтеры. Бывает, что одной собаке на социализацию нужно чуть больше времени, другой — меньше. Но случаи, когда социализировать животное полностью не получается — крайне редкие.

Еще один миф, вытекающий из предыдущего, снова о собаках — мол, приютские псы не поддаются дрессировке. То же самое бывает, что говорят о беспородных домашних собаках. Но это не имеет под собой никакой доказательной базы. В действительности все зависит и от индивидуальных особенностей животного, и от регулярности тренировок. Терпение при этом должен проявлять не только питомец, но и его хозяин.

Фото: РИА «Новости»

С этими заблуждениями стремятся бороться и волонтеры, которые ухаживают за животными в приютах, и зоозащитники. И, судя по итогам февральского исследования от «Четырех Лап» (да, пусть и с небольшим количеством респондентов), можно осторожно предположить, что отношение в обществе к бездомным собакам и кошкам все-таки понемногу меняется. Владельцам животных из приютов надо помогать? Активнее на тему питомцев из приютов начали говорить и в Госдуме. Только в этом месяце парламентарии выдвинули две инициативы о поддержке людей, взявших себе питомцев из приюта. Одна касалась наделения таких животных статусом иждивенцев с выплатой пособия на содержание (при условии, если их забрали домой пенсионеры).

Авторы второго предложения — депутаты Госдумы от «Новых людей» Георгий Арапов и Ярослав Самылин — предложили сделать бесплатной перевозку в самолетах и поездах животных из приютов.

Фото: РИА «Новости»

Обращение на эту тему направили министру транспорта Роману Старовойту. В письме они обратили внимание, что хотя сейчас в стране и отмечается рост числа россиян, которые берут животных из приютов, большинство из них вместе с тем остаются переполненными. «Необходимо рассмотреть возможность принятия законодательных мер, которые бы создавали максимально комфортные условия для граждан, забирающих животных из приютов. Одной из таких мер может стать бесплатный провоз животных из приютов в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта», — призвали депутаты. В беседе с 360.ru Арапов указал на то, что идея с бесплатной перевозкой — лишь одна из возможных мер поддержки для людей, которые берут питомцев из приютов, но на ситуацию, безусловно, надо смотреть более масштабно.

«Очевидно, что законодательство в сфере обращения с животными надо совершенствовать, особенно в части контроля разведения. Мы должны понимать, кто и где разводит животных, вести их учет и регистрацию, — продолжил он. — А идея в части перевозки, на наш взгляд, может дополнительно стимулировать людей к тому, чтобы животных из приюта брать».

Фото: РИА «Новости»

В качестве примера парламентарий привел ситуацию, когда человек хочет взять себе собаку из приюта, расположенного в другом регионе, но у него есть финансовые трудности, чтобы ее транспортировать. Говоря о других мерах поддержки или преференциях для владельцев животных из приютов, Арапов заметил, что порыв приютить животное все-таки «должен идти от души и сердца», но не стал отрицать, что в стране следует создавать дополнительные возможности тем, кто хочет такие добрые дела совершать. Среди возможных инструментов, которые могут вынести на обсуждение в будущем, он выделил вариант с налоговыми льготами для компаний, которые помогают приютам. Помимо этого, по словам депутата, стоит подумать в сторону возможного снижения финансовой нагрузки для владельцев животных из приютов в ветклиниках. Вероятно, речь идет о получении каких-то хотя бы небольших скидок.

Фото: РИА «Новости»

«Мы не можем обсуждать бредовые инициативы» Все эти предложения — и уже представленные общественности, и пока обрисованные лишь в общих чертах, рациональны и имеют право на жизнь, странно спорить с тем, что многие не берут животное домой, потому что это действительно не так дешево, как кажется. Поэтому возможные скидки на ветеринарные услуги, вероятно, точно были бы не лишними. Однако не всем даже само обсуждение таких вопросов кажется удачным и своевременным.

Все потому, что пока не решена главная проблема — почему животные попадают в приют в принципе. На это в беседе с 360.ru указала директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. «Я вообще логику, честно говоря, не понимаю. Мы не можем обсуждать бредовые инициативы. Единственная инициатива, которая должна быть в отношении животных, — сделать так, чтобы их было меньше в приютах, чтобы не приходилось принимать бредовые законы», — подчеркнула специалист.

По мнению Дмитриевой, единственное, что требуется сейчас сделать в обязательном порядке — это ограничить разведение животных. Просто запретить и все.

Фото: РИА «Новости»

К слову предотвращение нежелательного потомства — это не просто пожелание, а обязанность владельцев собак, кошек и других домашних питомцев на законодательном уровне (ст. 9 ч. 1 п. 3 ФЗ об обращении с животными). Предполагается, что хозяева должны следить, чтобы у собак, кошек и других домашних животных не было нежелательного потомства. Для этого питомца можно кастрировать или стерилизовать, либо просто не выпускать на улицу на самовыгул.

Люди плодят животных просто бездумно, бесконтрольно. Потом эти животные попадают в приюты, потому что они никому не нужны в таком количестве. У нас перепроизводство животных. Государство за все это платит. А потом государство будет стимулировать людей, чтобы они брали этих животных домой? Тут нечего обсуждать, это нонсенс. Екатерина Дмитриева

Аналогичное мнение высказывала несколько лет назад президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. По ее словам, проблема бездомных животных есть только в тех странах, где государство не контролирует разведение домашних собак и кошек. И начинать надо именно с этого.

«Есть два типа разведенцев: те, кто плодит животных по недомыслию, то есть граждане, которые не стерилизуют своих животных. Второй тип — класс добытчиков: те, кто плодит их ради бизнеса. Это абсолютно серая зона, где тоже нет никаких рычагов», — отметила она в комментарии Lenta.ru.

Фото: РИА «Новости»

Тех, кто не стерилизует своих животных из-за странных предрассудков, надо больше информировать, чтобы люди понимали, что других вариантов просто нет. И так живут во всем мире, причем в России еще нет никаких экономических рычагов в виде штрафов или налогов за нестерилизованного питомца. Кроме информирования людей о важности стерилизации нужно сделать хотя бы одну льготную ветклинику, продолжила Новожилова. В качестве примера она привела диалог с консьержем, выбросившей беременную кошку. В ответ на вопрос, почему она так поступила, женщина пояснила, что операция для животного для нее слишком дорогая.

Многим кажется, что котят и щенят очень легко раздать, но это не так, указывает Дмитриева. Именно поэтому, по ее мнению, действительно нужной мерой был бы полный запрет объявлений о пристройстве потомства животных.

Фото: РИА «Новости»

«Чтобы запретили объявления о продаже животных, про добрые руки. А так мы можем бесконечно говорить о том, как поддержать тех, кто берет животных из приютов, а потом увидим этих животных снова там. Ну это абсурд. Мы телегу ставим впереди лошади сейчас, когда обсуждаем такие темы. Это не работает, это нерабочая схема», — отрезала собеседница 360.ru.

Интересно Во многих странах Евросоюза за выброшенное на улицу домашнее животное можно сесть в тюрьму, в Нидерландах, например, свободы за такое нарушение можно лишится на срок до трех лет, также в этой стране установлен штраф почти в 17 тысяч евро за брошенного питомца. В Берлине нужно заплатить от 60 до 240 евро, чтобы сдать питомца в приют. Во многих странах Евросоюза за выброшенное на улицу домашнее животное можно сесть в тюрьму, в Нидерландах, например, свободы за такое нарушение можно лишится на срок до трех лет, также в этой стране установлен штраф почти в 17 тысяч евро за брошенного питомца. В Берлине нужно заплатить от 60 до 240 евро, чтобы сдать питомца в приют.

Странным показалось обсуждение мер поддержки для тех, кто хочет взять питомца из приюта и первому заместителю председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. «Если вы хотите взять животное из приюта — так сходите да возьмите. У меня есть собака из приюта, я забрал инвалида с удаленной почкой. Что вам надо-то для того, чтобы это сделать? За вами бегать надо или уговаривать? Не хотите — не берите, если вы не готовы», — развел руками депутат.

Начинать в этом вопросе, по мнению Бурматова, всегда нужно с себя, а не просто рассуждать. В качестве примера он привел спикера Госдумы, который, как оказалось, тоже взял себе животных из приюта.

Фото: РИА «Новости»

«И на правительственном уровне многие потихоньку берут питомцев из приютов, как у нас председатель Государственной думы. Он взял, никто не знал, что у него есть бездомный кот и бездомная собака», — поделился собеседник 360.ru.

Создатель приюта для кошек Андрей Баширов не был столь категоричен и выразил уверенность, что поддержка людей, которые хотят взять себе бездомное животное, однозначно лучше, чем ее отсутствие. «Если будут помогать, думаю, будет больше желающих спасти животных. Но все, конечно, должно быть в разумных пределах, потому что у кого-то и по 20 кошек или собак может дома жить. Чтобы соседи не страдали от этого. Хотя пределы и возможности, конечно, тоже у всех разные», — констатировал специалист.

Фото: РИА «Новости»

В России бросать питомцев запрещено по закону Хотя сейчас у нас в стране нет штрафов за выброшенное на улицу животное, по действующему законодательству вы не можете просто взять и перестать быть владельцем питомца. Эти нормы прописаны все в том же ФЗ об обращении с животными (ст. 9 ч. 2, ст. 11 ч. 2 п. 3). Предполагается, что если человек больше не может держать у себя животное, ему нужно найти своему питомцу новый дом или отдать в приют. Но предпочтительнее, конечно, будет первый вариант. Просто бросать животное нельзя, как нельзя просто прекратить его кормить и нормально содержать. Если это приведет к травме или смерти питомца, за это придется отвечать и понести даже уголовное наказание.