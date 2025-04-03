За сколько родишь, школьница? Как позор стал нормой

То, что демография — одна из главных, если не главная проблема и беда России, факт общеизвестный. Еще недавно чиновницы заявляли: «Государство не просило вас рожать». Однако времена изменились. Теперь государство не только просит, но и настаивает, чтобы рожали. В некоторых регионах для этого придумывают самые безумные схемы.

Лет 20 назад я играл в студенческий КВН и в самом начале своего пути придумывал полубезумные, грубоватые шутки, от которых, впрочем, в зале смеялись. Одна из них звучала так: «Дискобар „Клондайк“ — в 13 можно рожать!» Да-да, в зале от этого бреда стоял хохот. Ведь смеялись те, кто бывал в этом самом дискобаре «Клондайк» в центре города, где веселились и отрывались школьницы в коротеньких кожаных юбках и с макияжем а-ля Чаки. То была глупая, злая шутка. Теперь, похоже, она стала былью. В один момент на самом верху увидели — наконец-то! — катастрофу с критической убылью населения в России. Увидели, напряглись и дали строгое распоряжение: срочно исправлять демографическую ситуацию. Директива спустилась вниз, расползлась по городам и весям. Дальше, как говорится, каждый суслик — агроном. Только вместо суслика — чиновник.

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В Брянской области, например, решили выплачивать 150 тысяч рублей беременным школьницам и студенткам, вставшим на учет. На энергетики девчонкам вполне себе хватит. Это вызвало резонанс в обществе, люди изумились: кто сошел с ума, предложив такие «пособия»? Ранее похожие выплаты объявили в Орловской области и Кузбассе. Там, правда, оказались жаднее — всего 100 тысяч рублей беременным школьницам. «Что касается моего личного отношения к этой норме — надо иметь ввиду, что молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения. И наша задача, раз уже это произошло, оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери», — заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

На самом деле, трудно сказать, как относиться к этому чисто практически. И 100, и 150 тысяч — в общем-то, ни о чем. С другой стороны, это лучше, чем ничего. Но, простите, мы о чем говорим вообще? Ведь есть еще здравый смысл, та самая мораль (какая архаика!). Всерьез рассуждаем, что беременеть можно и, отчасти получается, нужно в 14-15 лет? Или раньше? За это надо премировать? Как так случилось, что позор стал нормой?

Да, подобное могло бы показаться просто бредом, но ведь смотреть надо в комплексе, всматриваться в суть. Вот появляется какой-нибудь чиновник и начинает рассуждать, что хорошо бы вернуть школьные дискотеки как место, где можно строить отношения. Несутся странные новости о том, что у школьника родился второй сын. Или как вам эти дикие шоу из серии «Беременна в 16»? Когда мир окончательно сошел с ума? Я ведь уверен, и вы тоже, что все это звенья одной цепи.

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Цепь эта, наброшенная петлей, придушивает Россию. Потому что, как писал классик, мы мечемся из крайности в крайность, зажатые острой необходимостью. Упустили рождаемость — бросились срочно ее исправлять. Любыми методами. Подчас самыми нелепыми. Но родить-то мало — как воспитать? Способно ли вырастить нормальных детей большинство из тех, кто родил в 13-15? Где спряталось их чувство ответственности? Или в детдомах воспитают? Но как там обстановка? Страшная новость ползет одна за другой.

Нет, так мы не спасем Россию. Демографию если и улучшим, то чисто статистически, да и то не факт. И беда в том, что у нас традиционно во главу угла поставлены цифры, отчеты. Бюрократия, в которой нет ничего живого и разумного, уничтожает здравый смысл. Рожать, безусловно, важно, да, но в этом должна быть осмысленность. В конце концов, о любви тоже забывать не стоит.

Улучшить демографию можно в первую очередь воспитанием, образованием, социальными гарантиями, когда будет воспитываться сознательный, ответственный человек, реально способный строить семью. А бежать на школьную дискотеку, чтобы зачать там от кого-то случайно или ради 100 тысяч — не только мерзость, но и безумие. Это та самая самая злая шутка, которая, к сожалению, воплощается в жизнь чуть ли не на государственном уровне.