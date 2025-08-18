Сегодня 19:04 За секс на стороне плати миллион! Когда уже запретят изменять? 0 0 0 Фото: IMAGO/Ulrich Roth / www.globallookpress.com Эксклюзив

Долгое время люди утверждали, что супружеская неверность — грех и порок, а измены разрушают семьи. Правда, со временем нарисовалось немало тех, кто стал убеждать, будто бы гулять на стороне — не только нормально, но и даже полезно. Собственно, так считали и в старые времена, но последние десятилетия в России наступил буквально расцвет сексуальных вечеринок и развлечений. Что ж, государству, похоже, чисто внешне это не слишком понравилось и оно решило бороться с супружескими изменами. Как? Единственно так, как оно умеет: штрафами и запретами.

Для начала с инициативой наказывать рублем за супружеские измены выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Тут возникает вопрос: где связь между коррупцией и сексом на стороне? Ну да ладно. Он предложил штрафовать за измены на 15-20 тысяч рублей. Непонятно, правда, как это все планируют фиксировать. Видимо, известное выражение «свечку не держал» приобретет новое значение, ну и фактическое воплощение тоже. Свечку держал — и все видел, гражданин судья! Россия тут не первопроходец. В некоторых арабских странах наказания за супружеские измены введены и, говорят, даже действуют. Хотя это еще тот вопрос. В качестве примера, как правило, приводят Иран. Там запрещен гомосексуализм* — наказание за него вроде бы самое строгое. Однако я был в Тегеране и в северной его части вполне себе встречал множество людей нетрадиционной сексуальной ориентации*. Более того, иранское государство при определенных условиях может даже субсидировать операцию по смене пола. Так что трансвеститы* в Иране тоже встречаются. И не в каких-то подпольных клубах, а во вполне себе приличных ресторанах.

Фото: Idrees Abbas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ну а Россия? Странно, на самом деле, говорить о штрафах за супружеские измены, когда изо всех щелей в социальных сетях и медиа лезет такое, что фраза «ЛГБТ* (запрещено в России)» видится чуть ли не насмешкой. Однако вполне себе говорят. И вот, например, уже священник Павел Островский — понятно, лицо неофициальное, не чиновник все-таки, — прогревая ситуацию, заявляет, что за супружеские измены штрафовать надо вообще аж на миллион рублей.

Что ж, если это когда-то случится, то уверен — огромное количество девиц сделают шикарный бизнес. Собственно, секс — это всегда один из лучших источников денег.

И все могло бы казаться просто словами главы фонда или священника, но ведь действительно: во-первых, Россию накрыла волна запретов, а во-вторых, государство все больше вмешивается в то, что принято называть частной жизнью. Прежде всего интересует его вопрос демографии, и тут чиновники не находят ничего лучше, как либо стимулировать деньгами, либо придумывать мотивацию времен Советского Союза. Мол, обнимитесь на школьных дискотеках. Или получи сто тысяч рублей, если ты беременная школьница.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Борьба же за традиционные ценности приводит к бесконечной цензуре в искусстве. Однако если фильм еще можно почикать ножницами, то как отслеживать чьи-то измены? И вообще, для чего и кому это нужно? Для контроля за неверными понадобится целый отряд общественников, похожих на героиню великой Нонны Мордюковой в «Бриллиантовой руке». «Может, там собака — друг человека. А у нас — управдом друг человека!» Помните это классическое, да? Управдом Варвара Сергеевна Плющ ведь и отслеживала предполагаемую измену ни в чем не повинного Семена Семеновича Горбункова. Вот таких активистов и надо снарядить на то, чтобы следили за ходящими налево. А если на свинг-вечеринку заглянул — тут сразу можно арест на имущество накладывать.

Все это, к сожалению, начинает реально напоминать антиутопию. Кстати, одна из ключевых ее характеристик, напомню — это неусыпный контроль за личной, сексуальной жизнью.

Причем великие антиутописты Хаксли, Оруэлл и наш Замятин давали тут разную картину будущего. Какая по итогу может сбыться у нас в России? Хотелось бы, на самом деле, чтобы никакая.

Фото: Boris Roessler/dpa / www.globallookpress.com

Потому что все эти разговоры о нравственности, традиционных ценностях, морали становятся слишком навязчивыми, а главное — от них веет пустой казенщиной. Так демографию не улучшить. Так семьи не сохранить. Тут необходимы не запреты, а картина внятного будущего с адекватной системой координат, с проработанной системой ценностей. А этого не достичь без воспитания, о котором почему-то упорно забывают или хотят забыть. В конце концов, нам любовь нужна. Без нее-то уж точно никуда. Как в том прекрасном фильме Владимира Валентиновича Меньшова, когда герой, связавшись с «сучкой крашеной», видит на звездном небе: «Эх, Вася, Вася!» Вот это по-настоящему. Без лишних наставлений, запретов и штрафов на миллион. * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.