За пределами возможностей и графика: почему переработки стали нормой и как с ними справиться? HR-эксперт Мурадян: бизнес постепенно откажется от 8-часового рабочего дня

Привычная рабочая неделя с восьмичасовым графиком перестала быть нормой. В ряде сфер высокооплачиваемых специалистов попросили находиться в постоянной доступности в формате 24/7 — и это на фоне призывов к переходу на шестидневную и 12-часовую рабочую неделю. Переработки для россиян уже стали массовым явлением. Почему привычный график уходит в прошлое и как справиться с ростом нагрузок, узнал 360.ru.

Трансформация рынка труда

Российские работодатели в сферах PR, маркетинга, медиа и консалтинга изменили условия найма высокооплачиваемых специалистов и ввели для них обязательное условие находиться на связи 24/7. Мера необходима, так как сегодня ценность выпускаемых продуктов зависит от скорости и доступности, заявил «Известиям» управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Буханов. Он пояснил, что от работника, получающего большую заработную плату, ждут полной вовлеченности и быстрой реакции в любое время суток.

Это действительно не классическая модель найма, это сервис. И сервис высокого уровня, когда от тебя ожидают реакции не завтра утром, а прямо сейчас. И в этой логике требования быть на связи — условие работы.

Буханов добавил, что такие условия работы должны обеспечиваться высокими зарплатами, чтобы мотивировать сотрудника. В противном случае бизнес столкнется с текучкой кадров. Новую модель, по его словам, чаще всего принимают молодые специалисты, которые готовы к постоянному потоку задач, стрессам и непрерывной включенности в работу и умеют себя организовывать.

Российский предприниматель Олег Дерипаска в конце марта — начале апреля выступил с инициативой перехода на шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день с 08:00 до 20:00 для дальнейшей трансформации российской экономики. «Чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — написал Дерипаска. На момент написания материала бизнесмен удалил пост из телеграм-канала.

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в качестве ответа посоветовал предпринимателю попробовать предложенный график на себе и пойти на завод. Он напомнил, что все переработки носят добровольный характер и оплачиваются в двойном размере. Дерипаска ответил на критику пословицей. «Я вас услышал… Работа не волк, в лес не убежит…» — написал он. Между тем переработки для большей части россиян стали частью обычного графика. Это показал проведенный опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» среди 2,3 тысячи респондентов. Судя по результату исследования, 81% опрошенных несколько раз в неделю остаются на работе после окончания трудового дня для завершения необходимых дел. О ежедневных переработках заявили 19%. В качестве причин более трети респондентов назвали ответственную должность, 22% не готовы откладывать задачи ради сохранения качества работы. На то, что на них возложили обязанности других специалистов, пожаловались только 18% респондентов.

Перестройка бизнеса на круглосуточную экономику

Постепенный отказ от рабочего формата с 09:00 до 18:00 связан с тем, что экономика потребления стала круглосуточной. Особенно это касается сферы медиа, заметил в комментарии 360.ru HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Сказываются и разница часовых поясов, высокая скорость интернета, а также спрос пользователей на потребляемый контент. «Рынок двигался в эту сторону, и бизнес понимает, что если не подстроится, то просто вымрет», — заявил Мурадян. Тем, кто хочет сохранить свой классический восьмичасовой рабочий день с двумя выходными в неделю, добавил он, лучше уйти на фриланс и работать на себя. Но этот путь эксперт назвал тупиковым.

Позволить себе такую роскошь — работать, только когда хочется, — можно только при сильном карьерном росте и получении возможности диктовать рынку свои условия.

Мурадян подчеркнул, что для сохранения рабочего графика 24/7 не нужно все взваливать на одного человека. Достаточно создать гибкие смены и набрать в штат людей из разных часовых поясов. Это позволит оказывать пользователям услуги в круглосуточном режиме.

Как переработки влияют на здоровье

Введение восьмичасового рабочего дня обеспечивает человеку равномерное распределение режима между трудом, отдыхом и домашними делами. Об этом в комментарии 360.ru напомнил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. Он пояснил, что раньше рабочий день длился 12 часов, что сказывалось на производительности работников, которые выгорали и умирали раньше. «Если человек нормально не отдыхает, то возникает перегрузка симпатоадреналовой системы. Организм впадает в стресс, который может перерасти в хроническую стадию. Это состояние сказывается на работе сердечно-сосудистой и центральной нервной систем», — заявил Кондрахин. Врач добавил, что это прямой путь к неврозам, инсультам и инфарктам. Время отдыха должно быть достаточным, чтобы человек не выгорел, иначе его надолго не хватит. Поэтому восемь часов — максимум, который можно потратить на работу без ущерба для здоровья.

Отдых необходим, чтобы восстановить свои силы и возможности. Но есть еще и другие моменты: мы выполняем домашнюю работу, требующую определенных усилий и времени, которое никто не считает.

Отвечая на вопрос о требовании к высокооплачиваемым специалистам быть на связи 24/7, врач отметил, что постоянно никто у телефона точно не сидит. Поэтому нужно пользоваться возможностями и давать себе от 15 минут до получаса для перезагрузки мозга. Для этого нужно закрыть глаза и постараться отвлечься. Если сделать так не получается, врач посоветовал сменить работу — выбрать занятость с более щадящим режимом.