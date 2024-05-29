Сегодня 19:00 Не только конопля. За какие растения дачники могут поплатиться рублем? Юрист Овтов рассказал, какое наказание ждет дачников за сорняки на участке 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Общество

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Весной и летом многие городские жители отправляются на дачи. На каждой из них наверняка есть вредоносные растения, за которые можно схлопотать штраф. О чем должен знать собственник участка в Подмосковье и за что грозит даже уголовная ответственность — в материале 360.ru.

За какие растения на даче можно получить штраф За сорняки на участке хозяин земли может получить штраф. Так, за траву выше забора собственнику придется заплатить от 300 до 500 рублей, а за борщевик — до пяти тысяч рублей. Какие еще виды сорняков опасны для кошелька? Мята полевая Полевая мята — многолетнее травянистое растение. Имеет продолговатые листочки и фиолетово-розовые многоцветия. Сорняк цветет в июне–октябре, а его плоды созревают в августе–октябре. Одуванчик лекарственный Привычный всем одуванчик тоже нельзя разводить на дачном участке. Это многолетнее травянистое растение семейства астровых или сложноцветных имеет прикорневые листья и крупные ярко-желтые соцветия-корзинки, которые закрываются в ненастную погоду или на ночь.

Фото: Viridi Green / Unsplash

Подсолнечник сорно-полевой Это растение, напоминающее подсолнечник с семечками, имеет ярко-желтые крупные цветы. Относится к астровым. Размножается семенами, родина — США т Канада. Овес пустой Однолетнее растение из рода овсовых и семейства злаков. Этот сорняк обычно вредит зерновым культурам, потому что забирает много влаги из земли. Отличается высокой жизнеспособностью, размножается семенами.

Заразиха Однолетнее сорное растение — паразит. Бывает ветвистой, подсолнечниковой и египетской. Ее ствол прирастает к «хозяину», паразитирует на табаке, помидоре, дыне, тыкве, доннике и других культурах. Пораженные растения быстро погибают.

Фото: A. Jagel/blickwinkel / заразиха ветвистая / Global Look Press 1/3 Фото: CHROMORANGE / Gabi Wolf / мята полевая / Global Look Press 2/3 Фото: Matthias Bein/dpa / одуванчик лекарственный / Global Look Press 3/3

Другие растения, за которые можно получить штраф Многолетние сорные растения:

пырей ползучий;

хвощ полевой;

колосняк ветвистый (острец);

свинорой пальчатый;

сорго алеппское (гумай);

сныть обыкновенная;

лютик ползучий;

борщевик Сосновского;

осот полевой;

бодяк полевой;

все виды молочая;

горчак розовый;

полынь обыкновенная и другие.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Малолетние сорные растения: мятлик однолетний;

марь белая;

звездчатка средняя (мокрица);

горчица полевая;

капуста полевая;

редька дикая;

конопля;

гречиха татарская (кырлык);

пикульники;

гречишка вьюнковая и другие.

Существуют и другие сорняки, например карантинные. Полный список можно найти по ссылке.

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa / Global Look Press

Штрафы и срок за сбор растений Если речь идет о небольшом объеме растений, то проступок регулируется статьей 10.4 КоАП «Непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и места хранения растений, содержащих наркотические или психотропные вещества», а также статьями 10.5 о дикорастущих растениях и 10.5.1 о незаконном культивировании наркотических и психотропных растений, рассказал 360.ru юрист Кирилл Овтов. «Когда на участке вырос мак и его не уничтожили, дачнику будет грозить ответственность по статье 10.5 КоАП. Если докажут, что собственник участка его культивировал, то ответственность наступит по статье 10.5.1», — уточнил эксперт. По статье 10.5 КоАП предусмотрен штраф от трех до четырех тысяч рублей для физлиц, от пяти до 10 тысяч — должностному лицу и компаниям — до 100 тысяч. За нарушение по статье 10.4 КоАП физлицо может заплатить от пяти до 10 тысяч рублей, а по статье 10.5.1 — от трех до пяти тысяч или получить арест до 15 суток. Юрлицу придется отдать от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: IMAGO/Filippo Carlot / Global Look Press

Уголовная ответственность за выращивание растений на участке Если запрещенных растений много, хозяина земли будут судить по 231-й статье Уголовного кодекса. «Под культивированием понимают создание условий для выращивания растений, повышение урожайности, совершенствование технологий выращивания и другие подобные действия», — добавил Овтов.

Интересно Штрафы могут достигать 300 тысяч рублей. За нарушение можно поплатиться лишением свободы на срок до восьми лет или попасть на обязательные работы — до 480 часов. Штрафы могут достигать 300 тысяч рублей. За нарушение можно поплатиться лишением свободы на срок до восьми лет или попасть на обязательные работы — до 480 часов.

За что еще дачник может получить штраф Помимо культивирования растений, есть и другие запреты. Так, на своем участке нельзя разводить большие костры. Разрешено разжигать огонь только для приготовления пищи и при соблюдении противопожарных правил. Костер можно разжечь в мангале, который следует разместить на расстоянии пяти метров от дома и деревьев.

Фото: Cullan Smith / Unsplash

Сжигать мусор можно, но при определенных условиях. Костер нельзя разжигать под деревьями, во время объявления особого противопожарного режима в регионе, в огнеопасных емкостях. Вблизи огня не должно быть сухостоя. Костер рекомендуют разводить в яме, рядом должен быть водоем или емкость с водой. За нарушения — штраф до 20 тысяч рублей. Мусор на участке может стать поводом для наступления административной ответственности. По закону собственник обязан собирать и утилизировать отходы. Если этого не сделать, можно попасть на штраф до пяти тысяч рублей.