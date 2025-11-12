Сегодня 13:47 Пора похоронить мертвеца. Почему мы цепляемся за изжившие себя отношения? Психолог Бережной: вкладывание ресурсов в отношения вынуждает не выходить из них 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com Эксклюзив

Вопрос «почему мы держимся за отношения, в которых и так знаем, что нет будущего?» звучит в голове многих людей, оказавшихся в ловушке неопределенности. Разум ясно указывает на тупик, но сердце отказывается совершить решающий шаг к свободе. Объяснение такого парадокса кроется в сложном переплетении чувств, привычек и страхов, которые создают иллюзию безопасности и ценности того, что есть.

Когда человек пытается удержать что-либо, он постепенно входит в состояние усталости. Сначала она ощущается остро, но со временем психика адаптируется и эта усталость становится привычным фоном, который мешает. В то же время его отсутствие уже кажется неестественным. Держась за отношения, человек держится за собственные чувства, которые ему стали понятны и знакомы. Он их постепенно обретал, вкладывал силы, надежды, время и деньги. Этот процесс формирует ценность того, что человек чувствует и проживает внутри, даже если болезненно. Он превратился в личную историю, персональный эмоциональный капитал, и расстаться с ним — все равно что признать свои инвестиции ошибочными.

Одной из главных причин, заставляющих цепляться за призрачные перспективы, остается надежда. Надежда на то, что завтра все изменится, партнер одумается, обстоятельства сложатся иным образом и отношения как по волшебству превратятся в те, о которых мы мечтаем.

Это позволяет откладывать решение на неопределенный срок, создавая видимость движения вперед. Второй якорь — привычка. Человек держится за уклад жизни, распорядок дня, совместные ритуалы и даже ссоры, потому что они создают определенный контекст его существования.

В этом контексте он чувствует себя узнаваемым, а жизнь — предсказуемой. Страшно менять то, к чему привык, даже если это приносит больше страданий, чем радости. Третья причина тесно связана со второй — неготовность создавать что-то новое и перестраивать собственную жизнь.

Начало других отношений после расставания с нынешним партнером — колоссальная работа: необходимо опять открываться, проходить через стадии притирки, строить общее пространство и планы.

Гораздо проще оставаться в знакомой гавани, даже если в ней тесно и неуютно, чем отправиться в открытое море с его неизвестностью. Помимо этих основных причин, существует еще ряд факторов, удерживающих людей вместе: глубокая эмоциональная привязанность, которая не исчезает даже когда любовь угасает, ощущение долга или данные когда-то клятвы, которые воспринимаются как нерушимые обязательства. Наконец, материальные аспекты: общее жилье, совместные кредиты, ведение хозяйства, которые создают практические трудности для разрыва.

Фото: РИА «Новости»

Что же делать в такой ситуации? Лучший способ прояснить свои же мотивы — создать внутренний чек-лист вопросов и дать на них искренние ответы. Спросите себя: что эти отношения вам дают? Что вы вкладываете в них и насколько соотношение сбалансировано? Как вы и ваш партнер развиваетесь вместе, есть ли движение вперед? Какие чувства проживаете вдвоем — это радость, поддержка и вдохновение или тревога, разочарование и тяжесть? Как вы вместе видите ваше будущее и вдохновляет ли эта картина?

Отдельно стоит спросить себя о страсти — сохранилось ли между вами то магнетическое притяжение, которое когда-то вас соединило, или оно угасло, оставив лишь рутину?

Самый важный вопрос для пар, у которых есть дети: какую модель отношений вы хотите передать им? Показывая отношения, лишенные уважения, радости и будущего, мы программируем их на повторение того же сценария. Задумавшись над этими вопросами, человек может разглядеть за туманом привычки, надежды и страха четкий контур своей реальности и принять решение, основанное на осознанном желании быть счастливым. Автор статьи: Данил Бережной, бизнес-психолог