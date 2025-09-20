«Нате вам». За чей счет в России лечат неработающих и почему Собянин против

Мэр Москвы Сергей Собянин поднял тему страховых выплат по ОМС для неработающих граждан, которые ничего не отчисляют в бюджет. Столичный градоначальник заявил, что условия выдачи ОМС для работающих и неработающих не должны быть одинаковыми, и в этом вопросе нужно навести порядок. Насколько реально предложение Собянина и как оно соотносится с Конституцией?

«Забавная картина» в страховании Выступая на Московском финансовом форуме, Собянин отметил, что столица платит в ФОМС 180 миллиардов рублей за неработающих граждан. Но помимо пенсионеров, многодетных родителей, инвалидов и прочих категорий граждан, Москва платит за людей, не обремененных работой, которые даже не обращаются в социальные фонды за помощью. «Забавная картина получается: человек, который работает, пашет в поте лица, ему гарантировано обязательное медицинское страхование. Пенсионер, который прошел трудовую, ему обеспечено. Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, — мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, — не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам», — заявил Собянин. Такое попустительство, по мнению столичного мэра, мотивирует граждан не только не работать, но и не вставать на учет как безработный, не платить налоги как самозанятый.

Фото: РИА «Новости»

Прописанные в Конституции гарантии Как руководителя субъекта Российской Федерации Собянина можно понять, заявил в эфире 360.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. За каждого безработного из бюджета мегаполиса уходят средства в фонд ОМС, это подразумевает система страховой медицины, пояснил депутат. «Одновременно с этим возникает вопрос, который неоднократно поднимался и в Госдуме относительно того, что у нас действуют страховые компании медицинские, действует страховой принцип, а не прямое государственное финансирование. Поэтому если идти этим путем, то обязательно возникнет вопрос, зачем нам в принципе нужна страховая медицина при таких подходах», — озвучил вопрос Нилов. Он отметил, что регионы тратят приличные деньги, давая возможность неработающим россиянам получать медицинскую помощь в рамках ОМС. Это гарантии, прописанные в Конституции РФ. Нилов отметил, что сейчас не составляет проблемы посчитать количество неработающих граждан в регионе.

Фото: РИА «Новости»

Нагрузка на бюджет из-за неграждан Глава комитета заявил, что порядок необходимо навести с негражданами, которые приезжают в Россию на заработки. Они обязаны иметь полис ОМС или договор с медицинской организацией. «Если такого полиса нет, то оказывается экстренная помощь. И если взять в разрезе страны, то это порядка нескольких миллиардов, которые тратят бюджеты субъектов Российской Федерации на оказание экстренной помощи», — подчеркнул Нилов. Депутат напомнил, что несколько лет назад в Госдуме пресекли возможность так называемого медицинского туризма. Сейчас работающие граждане для получения полноценной медицинской помощи обязаны иметь социальный капитал.

Фото: РИА «Новости»

Стаж может быть как непрерывным, так и прерывным, в общей сложности он должен составлять не менее трех лет. Это позволит пользоваться всеми услугами в рамках ОМС, в противном случае — только экстренная помощь. «К большому сожалению, у нас сегодня многие не приобретают полис добровольного медицинского страхования. И это нагрузка на бюджеты субъектов. И вот в этой части порядок нужно наводить», — признал Нилов. Однако он подчеркнул, что лишить граждан медицинской помощи вряд ли представляется возможным. Хотя, безусловно, тема подлежит обсуждению.