Взяли вместо кота. В московской квартире поселился пернатый блондин в подгузниках

Жители одной из столичных квартир завели вместо кошки настоящего гуся. Хозяйка Анна взяла его домой крошечным птенцом, птица выросла и теперь радует весь район. Женщина рассказала 360.ru, каково это — жить с гусем в квартире и почему он во многом лучше кота.

История необычного питомца началась только прошлой весной. Супруг сделал Анне необычный подарок на 8 марта. Птенцу тогда исполнился только день, выбирали питомца вместе, на ферме.

Нам их принесли в коробке на выбор. Я взяла самого крупного в надежде, что это будет мальчик. Он был очень милый, сидел такой криволапый, еще даже на ногах не держался. Его нужно было по часам кормить, греть обязательно первые 5-7 дней.

Васе завели и страницу в социальных сетях. Птица даже больше не пернатая, а пушистая — и по ощущениям, и по характеру.

По словам Анны, с гусем хлопот не меньше, чем с ребенком. Провода пришлось спрятать, одежду сшить — да и подгузники потребовались, притом также собственного пошива. Выкройкой хозяйка с удовольствием делится со всеми желающими, она общается с держателями птиц из других городов.

Сейчас гусь Вася — полноценный член семьи. У него сформировался строгий распорядок дня, утро обязательно начинается с завтрака. В рационе пшеница, овес, дробленая кукуруза, жмых подсолнечный, мясокостная мука, фрукты, овощи, а любимое лакомство — виноград. А после прогулка в парке не менее двух часов

Гусь похож на кота

«Вася ближе по характеру к коту. Он такой независимый. Если что-то не по его, может прихватить за руку. Это не гусь-обнимусь. Если хочешь пообниматься, будь добра подойти, встань на колени и погладь», — смеется Анна.

У птицы есть не только подгузники, но и целый гардероб — свитера, банты и даже носки для прогулок, чтобы не повредить лапы. Ходить ему приходится много, пернатый питомец с удовольствием ездит в машине и гуляет по торговым центрам, а вот плавать не любит.

По квартире Вася передвигается свободно. У него есть личное спальное место и поилка, которую хозяйка всегда носит с собой, любимое дело гуся — вычесывание перышек.

Анна с питомцем на прогулке никогда не обделена вниманием. Прохожие часто их фотографируют, интересуются, сложно ли содержать крылатого.

Вася ведет себя не буйно, чуть громче становится, когда встречает хозяйку с работы. А вот на улице, да и соседям, совсем не мешает. И даже ночью ведет себя тихо.

«В течение дня он примерно так разговаривает, а ночью он будет тихо шептать. Болтать-то ему все равно хочется», — рассказывает Анна.

Теперь у гуся есть и собственная страничка в соцсетях, где хозяйка делится выкройками подгузников и подробностями ухода. Забота и внимание сделали даже гуся ласковым компаньоном.