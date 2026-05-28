Выпускной‑2026: главные тренды сезона — как подобрать стильный, недорогой и актуальный образ Стилист Скороходова: главный тренд выпускного-2026 — тихая элегантность

Мода становится осознаннее — даже на выпускном. В 2026 году главные тренды диктуют устойчивость, осознанность и инновации. Как выглядеть стильно и современно в главный школьный вечер, разобрался 360.ru.

Выпускной 2026 года продолжает глобальный тренд на тихую элегантность и персонализацию образа, рассказала 360.ru стилист, дизайнер и основатель by SKOROKHODOVA Анна Скороходова. «Раньше выпускные ассоциировались для девушек, например, с достаточно сказочными образами, которые характеризовались пышными многослойными нарядами, обилием декора, высокими прическами, или, в противовес им, очень взрослыми нарядами, которые добавляли юным выпускницам 5-10 лет за счет декольте, мини-длины, разрезов, тяжелого макияжа. В обоих этих вариантах девушки примеряли на себя как будто бы не совсем свою индивидуальность», — объяснила она. Девушки не раскрывали свой индивидуальный стиль через образ, а пытались стать тем, кем они не являются — либо чересчур сказочной феей, либо чрезмерно взрослой девушкой.

Сейчас молодые девушки все чаще выбирают более осознанную моду. Это вещи, которые действительно выглядят эффектно, которые будут красиво смотреться на фотографиях в выпускном альбоме спустя годы, но при этом будут актуальными и после одного вечера, комфортными в течении всего выпускного дня, а также помогут подчеркнуть индивидуальность. Анна Скороходова

У молодых людей ранее наблюдалось поголовное использование классики, когда юноша надевал приталенный или полуприталенный костюм, рубашку, бабочку или галстук, брюки. «Сегодня мы видим, что молодые люди выбирают нечто более в расслабленном стиле, что комфортно, что отлично будет вписываться и в дальнейший гардероб молодого человека, но при этом смотрится торжественно и отвечает тенденциям», — сказала Скороходова.

Главные тренды на выпускной-2026 Среди главных трендовых направлений для девушек можно выделить скульптурный минимализм. «Платья со струящимися силуэтами, с открытой линией плеч, различные драпировки, полупрозрачные фактуры, которые базируются, конечно, на чем-то закрытом. Например, дополнительные декоративные элементы из фатина на комбинации нюдового оттенка. Смотрится очень изысканно, но при этом не откровенно», — объяснила стилист. Также актуальны блестящие ткани с дорогим отливом — сатин, шелк, органза. «В приоритете натуральные припудренные природные оттенки, начиная от нежно-розового, бежевого, персикового и заканчивая оливковым, глубоким синим, небесно-голубым. Среди другого направления я могу отметить эстетику рококо, а именно отсылку к корсетной линии. Сегодня корсеты на пике популярности, и многие выпускницы с удовольствием интегрируют именно этот элемент в свои образы, тем более его можно миксовать практически со всем», — подчеркнула Скороходова.

Корсеты красиво смотрятся и с брюками палаццо, образ выглядит по-деловому и подходит для девушек, которым нравится идти в ногу со временем.

Корсет красиво смотрится и с различными юбками. И, конечно, корсет невероятно изысканно смотрится, когда он встроен непосредственно в платье. Поэтому корсетная эстетика очень модна. Анна Скороходова

В России распространяется восточная эстетика — кей-поп тренды, которые приводят к тому, что девушки часто присматриваются к типизированным стильным восточным элементам. «Такие как платья, которые сидят строго по силуэту из плотной ткани, либо воротники-стойки, либо красивые лаконичные оттенки. Минимализм, сочетание графитового, белого, молочного, цвета айвори. Эти тенденции сегодня на пике популярности. Нельзя не отметить романтизированные образы. По-прежнему они возглавляют рейтинг, но при выборе нежных образов необходимо подбирать силуэт под тип фигуры», — посоветовала стилист. Корсетные линии хорошо подчеркивают талию, в то время как А-силуэт подходит практически всем, является универсальным. Мягкие драпировки, которые как раз характерны романтике, визуально вытягивают силуэт и делают образ более дорогим. «У молодых людей заметен отход от слишком строгой классики. В моде расслабленные костюмы с более свободной посадкой, в моде тот самый минимализм, который отличается хорошими качественными тканями, например, шерсть, хлопок, лен. Конечно же, это дорогие оттенки, например, все производные шоколадного цвета, серый, глубокий синий, молочный», — добавила Скороходова.

Интересные силуэтные решения — мягкие плечи, асимметричный крой пиджака — тоже имеют место быть.

Различные уличные элементы, расслабленный костюм в сочетании с интересными кроссовками тоже может смотреться очень органично. Молодым людям я рекомендую отдать предпочтение не классическим туфлям, а более трендовым позициям, которые пригодятся им по жизни дальше. Это могут быть минималистичные лоферы, дэрби или даже чисто белые кеды. Если формат мероприятия позволяет добавить немножко нотку молодежных трендов, то я рекомендую присмотреться к таким позициям. Анна Скороходова

Как выбрать наряд, который останется актуальным в будущем Чтобы наряд был модным в 26-м году и не выходил из трендов через пару лет, необходимо инвестировать не в ультрамодную вещь, а в качественную базу. «Для девушек это может быть лаконичное платье-комбинация, либо платье А-силуэта в сочетании с хорошо сидящим жакетом. Это могут быть минималистичные босоножки и украшения без каких-то ярких трендовых элементов. Для молодых людей это может быть хорошо скроенный костюм свободного кроя, нейтрального оттенка, который впоследствии можно носить, распаривать и носить отдельно. Например, пиджак с джинсами, брюки с рубашками или поло», — рекомендовала стилист.

Качественный крой, хорошая посадка и чистые линии будут делать образ актуальным даже спустя несколько лет.

Если говорить из аксессуарного ряда, в 2026 году наиболее популярными стали акцентные серьги, металлические украшения, необычные винтажные детали, например, сумочки или какие-то ободки, пояса, также это небольшие сумки строгой формы и обувь с интересной геометрией каблука. В случае, если мы выбираем стиль минимализм, то девушка может добавить обувь с необычной геометрией каблука или носика, и в данном случае образ будет очень красиво смотреться. Анна Скороходова

В прическе стоит отдать предпочтение естественной текстуре, мягким волнам, гладким низким пучкам. «Эффект неидеальной идеальности, я бы сказала, когда образ выглядит собранным, но не перегруженным. Поэтому немножко растрепанные пряди, какие-то небрежные волны — все это будет смотреться очень органично, потому что сейчас укладки стараются не добавлять возраста девушкам, а наоборот подчеркивать свежесть и юность», — заключила эксперт. Как подобрать парные образы Очень красиво смотрятся гармоничные парные образы без прямого копирования друг друга. «Лучше работать через общую цветовую палитру, фактуру или настроение. Если у девушки, к примеру, платье холодного серебристого оттенка, у парня может быть графитовый костюм с серебряными деталями. Визуально это будет выглядеть очень дорого, без ощущения одинаковости костюмов, но при этом образ будет смотреться парным», — посоветовала Скороходова.

Бюджетные наряды на выпускной Сегодня есть много способов выглядеть стильно без огромных затрат. «Во-первых, собирать выпускной образ надо заранее, зимой или ранней весной, когда нет сезонного ажиотажа, потому что если вы собираете образ непосредственно перед событием, ценник на все возрастает в разы. Также надо понимать, что на фото и видео всегда лучше смотрится не самая дорогая вещь, а та вещь, которая очень комфортно и правильно сидит на человеке», — подчеркнула стилист. Важно уделить внимание правильной посадке одежды.

Следующий момент. Когда ищем, например, платье, в случае, если мы забиваем в интернете или на маркетплейсе «платье на выпускной», это сразу добавляет икс полтора к ценнику. В случае, если мы просто понимаем, какое платье нам нравится и ищем конкретный силуэт, мы будем покупать платье за стоимость реального изделия, которое каждая девушка может купить себе на день, на ежедневную носку. Анна Скороходова

Дополнительные слова «выпускной», «свадебное платье» — это все наценка к сумме. «Рекомендуется изначально понимать, что вам нравится, и искать конкретную модель, а не общее понятие „выпускного платья“. Аренда вечернего платья и смокинга, если речь идет о сложных дизайнерских моделях, это абсолютно нормальная практика. Если вам хочется очень выделиться и выглядеть суперторжественно, можно прибегнуть к аренде, и это здорово работает», — отметила специалист.