Сегодня 18:23 Выключили отопление в морозы. Что делать и куда обращаться? Юрист Крохин рассказал, как составить жалобу на отсутствие отопления 0 0 0 Эксклюзив

Общество

ЖКХ

Отопление

Правила

Коммунальные аварии

Квартиры

Зима — время не только красивых снежных хлопьев, праздников и гуляний, но и сильных морозов. О том, что делать и к кому обращаться, если не работает отопление, в материале 360.ru.

Куда жаловаться при отсутствии отопления В первую очередь стоит позвонить в круглосуточную диспетчерскую. Ее телефон должен быть в каждом доме, рассказал 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. «По каждому обращению составляется заявка, у нее есть номер, назвав который можно узнать детальную информацию. От срока регистрации начинает течь время, в течение которого эта заявка должна быть исполнена», — отметил эксперт. Специалисты выясняют причину отсутствия отопления: приходят в квартиру, замеряют температуру в помещении, осматривают приборы, оборудование, трубы, стояки. В зависимости от того, какова причина, уже говорят, что делать дальше. Когда писать в жилищную инспекцию Если проблему устранили, но с серьезной задержкой, либо управляющая компания систематически бездействует, следующий шаг — жилищная инспекция. Она работает в будние дни, но подать жалобу можно онлайн через региональные порталы «Добродел», mos.ru, а также ГИС ЖКХ.

Оба варианта фиксируют обращение, сроки ответа и результат. Через эти порталы можно отследить, устранена ли проблема, получить официальный ответ и при необходимости привлечь управляющую компанию к ответственности. Когда подключаются аварийные службы и МЧС Если управляющая компания не справляется или произошла серьезная авария, в дело вступают районные аварийные бригады и службы по чрезвычайным ситуациям. В экстренных случаях они локализуют, прокладывают временные байпасы, обеспечивают жильцов обогревателями.

В обычных же ситуациях все заканчивается на этапе жалобы в жилищный надзор, который берет на контроль, привлекает к ответственности, выдает предписание о необходимости устранить, и в течение нескольких часов или одних-двух суток эти проблемы ликвидируют. Константин Крохин

Разница в порядке жалоб для квартирного дома и частного жилья Для индивидуального жилья действуют иные правила, чем для многоквартирных домов. Если речь идет о частном доме, даче или индивидуальном жилом строении, не подключенном к централизованному отоплению, то, по сути, жаловаться на отсутствие тепла некуда. В таких случаях ответственность за отопление полностью лежит на собственнике жилья.

«Как правило, в частных домах используется автономное отопление — газовое, электрическое или печное. Если возникают проблемы с теплом, это не зона ответственности управляющих компаний или жилищной инспекции. Единственное исключение — централизованные коммунальные ресурсы», — подчеркнул Константин Крохин.

Если в доме пропадает электричество, собственник может обращаться в электросетевую компанию. Если возникают проблемы с газоснабжением, необходимо связываться с газоснабжающей организацией, у которой также есть диспетчерские службы и аварийные бригады.

Жилищный надзор не распространяется на индивидуальный жилой фонд. Жилищные инспекции работают исключительно с многоквартирными домами. Вызвать их для проверки частного дома невозможно, и это принципиальное отличие, о котором часто не знают собственники.

Как зафиксировать отсутствие отопления Если цель — просто добиться включения отопления, достаточно обращения в диспетчерскую службу. Однако в ситуациях, когда управляющая компания затягивает сроки, не реагирует или вопрос может перейти в юридическую плоскость, фиксация факта отсутствия отопления становится критически важной. В период длинных выходных или праздников бывает сложно оперативно собрать комиссию, поэтому жителям приходится фиксировать ситуацию самостоятельно. Для этого можно использовать бытовой термометр, вести видеозапись, фиксировать состояние батарей и температуры в помещении, а также привлекать соседей в качестве свидетелей. Сегодня практически у каждого есть телефон, и такие способы фиксации доступны всем.

В то же время важно понимать, что юридически значимыми считаются только замеры температуры, выполненные органами жилищного надзора с использованием специальных приборов и утвержденной методики. Нормативная температура в жилом помещении должна составлять +18…+22 градуса. Куда обращаться при бездействии УК Если нарушение носит системный характер и управляющая компания не устраняет проблему, именно такие официальные замеры могут стать основанием для привлечения ее к административной ответственности. В большинстве стандартных ситуаций проблема решается на этапе обращения в жилищную инспекцию. Этот орган уполномочен проверять жалобы, выдавать предписания УК и контролировать их исполнение. Однако на практике бывают случаи, когда жилищная инспекция не реагирует или формально сообщает об отсутствии нарушений, несмотря на очевидные проблемы.

В такой ситуации следующим шагом становится обращение в прокуратуру — орган общего надзора — и имеет право проверять действия и бездействие других государственных структур, включая жилищный надзор, МЧС и ресурсоснабжающие организации. Если же и это не приносит результата, остается судебный путь. Суд — последняя инстанция, доступная гражданину, когда все органы, призванные защищать его права, не выполняют свои функции. В то же время важно понимать, что судебные разбирательства — процесс долгий и затратный. Дела могут тянуться годами, увеличились госпошлины, часто требуются услуги юристов, а решения не всегда принимаются в пользу потребителя. Тем не менее, в условиях полного игнорирования жалоб это зачастую единственная реальная возможность добиться справедливости. Карточки с подробной инструкцией доступны в телеграм-канале.