«Выкидывают на смерть». В Ачинске хозяева бросили собаку и кошку на произвол судьбы
В Ачинске хозяева попытались избавиться от кошки и собаки
В Ачинске двое молодых людей попытались избавиться от кошки и собаки. Животных просто бросили на улице — пса удалось поймать волонтерам, второй питомец убежал в поле. Об этом 360.ru рассказали в приюте «Доброе сердце».
Судьба кошки неизвестна, псу ищут дом
Волонтеры обнародовали видео, на котором видно, как мужчина и женщина выпустили животных из машины, пса отвязали от поводка, а кота выпустили из переноски. Последний сначала спрятался под авто, а потом сбежал.
«Кота мы до сих пор найти не можем. Его вытащили, выкинули из переноски. Могли бы его просто оставить в переноске. Мы бы забрали эту переноску и сразу бы пристроили здесь. Помимо наших собак, которые постоянно могут поднимать лай, еще есть приходящая стая, которую мы подкармливаем. Поэтому судьба этого кота или кошки, я не знаю, кто это был, пока неизвестна», — рассказала сотрудница приюта.
Собаке сейчас ищут новый дом.
«Она вроде более ли менее в нормальном состоянии, вроде не истощенная. В общем, приехали, бросили. Мы, в принципе, иногда идем на встречу за отдельные деньги, можем забрать и попытаться пристроить животное. Но, видимо, люди решили избавиться, не платив никому ни копейки, просто выкинуть, но выкинуть там, где могут оказать какую-то помощь животным», — добавила собеседница 360.ru.
Животных выбрасывают на верную смерть
Другая сотрудница приюта считает, что кота постигла печальная участь.
«Тут два варианта. Либо его уже задрали собаки, которые бегают по заправке, либо он где-то забился, сидит и ждет своей смерти. Потому что он ни есть, ни пить не может, он в стрессе. Мы сами ходили, искали, пока безрезультатно. Планирую еще сегодня и завтра выйти в надежде, что может быть на „кыс-кыс“ где-нибудь голодный выйдет. Но это очень сомнительно», — добавила она.
Волонтер объяснила, что выкинуть кота, все равно что бросить в лесу маленького ребенка.
«Кошки — это то же самое, что взять маленького ребенка и увезти в лес. Он все равно погибнет, только либо ему повезет, его сразу загрызут большие животные, либо он становится просто как камень, забивается в угол и медленно умирает с голоду. Вы не представляете, сколько нам таких приносили котов, один скелет. Выкидывая, они выкидывают на смерть. Вы уж лучше усыпите, в конце концов, чем на страшную смерть отправлять», — подчеркнула женщина.
Похожий случай произошел в Москве. На станции Царицыно женщина оставила собаку у терминалов оплаты. Очевидцы отметили, что пес почти не двигается и выглядит вялым.