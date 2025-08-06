«Выкидывают на смерть». В Ачинске хозяева бросили собаку и кошку на произвол судьбы

В Ачинске хозяева попытались избавиться от кошки и собаки

В Ачинске двое молодых людей попытались избавиться от кошки и собаки. Животных просто бросили на улице — пса удалось поймать волонтерам, второй питомец убежал в поле. Об этом 360.ru рассказали в приюте «Доброе сердце».

Судьба кошки неизвестна, псу ищут дом

Волонтеры обнародовали видео, на котором видно, как мужчина и женщина выпустили животных из машины, пса отвязали от поводка, а кота выпустили из переноски. Последний сначала спрятался под авто, а потом сбежал.

«Кота мы до сих пор найти не можем. Его вытащили, выкинули из переноски. Могли бы его просто оставить в переноске. Мы бы забрали эту переноску и сразу бы пристроили здесь. Помимо наших собак, которые постоянно могут поднимать лай, еще есть приходящая стая, которую мы подкармливаем. Поэтому судьба этого кота или кошки, я не знаю, кто это был, пока неизвестна», — рассказала сотрудница приюта.

Собаке сейчас ищут новый дом.

«Она вроде более ли менее в нормальном состоянии, вроде не истощенная. В общем, приехали, бросили. Мы, в принципе, иногда идем на встречу за отдельные деньги, можем забрать и попытаться пристроить животное. Но, видимо, люди решили избавиться, не платив никому ни копейки, просто выкинуть, но выкинуть там, где могут оказать какую-то помощь животным», — добавила собеседница 360.ru.

приют «Доброе сердце»
Фото: приют «Доброе сердце»/Telegram

Животных выбрасывают на верную смерть

Другая сотрудница приюта считает, что кота постигла печальная участь.

«Тут два варианта. Либо его уже задрали собаки, которые бегают по заправке, либо он где-то забился, сидит и ждет своей смерти. Потому что он ни есть, ни пить не может, он в стрессе. Мы сами ходили, искали, пока безрезультатно. Планирую еще сегодня и завтра выйти в надежде, что может быть на „кыс-кыс“ где-нибудь голодный выйдет. Но это очень сомнительно», — добавила она.

Волонтер объяснила, что выкинуть кота, все равно что бросить в лесу маленького ребенка.

«Кошки — это то же самое, что взять маленького ребенка и увезти в лес. Он все равно погибнет, только либо ему повезет, его сразу загрызут большие животные, либо он становится просто как камень, забивается в угол и медленно умирает с голоду. Вы не представляете, сколько нам таких приносили котов, один скелет. Выкидывая, они выкидывают на смерть. Вы уж лучше усыпите, в конце концов, чем на страшную смерть отправлять», — подчеркнула женщина.

Похожий случай произошел в Москве. На станции Царицыно женщина оставила собаку у терминалов оплаты. Очевидцы отметили, что пес почти не двигается и выглядит вялым.

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