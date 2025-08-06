«Выкидывают на смерть». В Ачинске хозяева бросили собаку и кошку на произвол судьбы

В Ачинске двое молодых людей попытались избавиться от кошки и собаки. Животных просто бросили на улице — пса удалось поймать волонтерам, второй питомец убежал в поле. Об этом 360.ru рассказали в приюте «Доброе сердце».

Судьба кошки неизвестна, псу ищут дом

Волонтеры обнародовали видео, на котором видно, как мужчина и женщина выпустили животных из машины, пса отвязали от поводка, а кота выпустили из переноски. Последний сначала спрятался под авто, а потом сбежал.

«Кота мы до сих пор найти не можем. Его вытащили, выкинули из переноски. Могли бы его просто оставить в переноске. Мы бы забрали эту переноску и сразу бы пристроили здесь. Помимо наших собак, которые постоянно могут поднимать лай, еще есть приходящая стая, которую мы подкармливаем. Поэтому судьба этого кота или кошки, я не знаю, кто это был, пока неизвестна», — рассказала сотрудница приюта.

Собаке сейчас ищут новый дом.

«Она вроде более ли менее в нормальном состоянии, вроде не истощенная. В общем, приехали, бросили. Мы, в принципе, иногда идем на встречу за отдельные деньги, можем забрать и попытаться пристроить животное. Но, видимо, люди решили избавиться, не платив никому ни копейки, просто выкинуть, но выкинуть там, где могут оказать какую-то помощь животным», — добавила собеседница 360.ru.