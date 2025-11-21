В Госдуме решили дать бой пьянству в новостройках. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил запретить размещение алкомаркетов в нежилых помещениях таких домов. Зачем это нужно, разобрался 360.ru.

«Нередко алкомаркеты заезжают в только что сданный объект недвижимости раньше, чем жильцы. И аккумулируют вокруг себя соответствующие аудиторию и ситуацию. Особенно пагубно на безопасность и тишину такие печки-лавочки, размещаемые обычно в стилобате, влияют, когда застраивается новый микрорайон», — подчеркнул Нилов в Telegram-канале.

Почему люди против алкомаркетов?

В беседе с 360.ru он напомнил о положительном опыте Подмосковья — в регионе приняли дополнительные ограничения, связанные с продажей алкоголя.

«Абсолютно разумные жители часто возмущаются, что магазины, которые специализируются на продаже алкогольной продукции, превращаются в некое общественное пространство, которое притягивает определенную категорию граждан», — добавил парламентарий.