Алкомаркеты хотят выгнать из новостроек: новый запрет — для людей или против?
Депутат Нилов: алкомаркеты в новостройках не нужны ради безопасности людей
В Госдуме решили дать бой пьянству в новостройках. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил запретить размещение алкомаркетов в нежилых помещениях таких домов. Зачем это нужно, разобрался 360.ru.
«Нередко алкомаркеты заезжают в только что сданный объект недвижимости раньше, чем жильцы. И аккумулируют вокруг себя соответствующие аудиторию и ситуацию. Особенно пагубно на безопасность и тишину такие печки-лавочки, размещаемые обычно в стилобате, влияют, когда застраивается новый микрорайон», — подчеркнул Нилов в Telegram-канале.
Почему люди против алкомаркетов?
В беседе с 360.ru он напомнил о положительном опыте Подмосковья — в регионе приняли дополнительные ограничения, связанные с продажей алкоголя.
«Абсолютно разумные жители часто возмущаются, что магазины, которые специализируются на продаже алкогольной продукции, превращаются в некое общественное пространство, которое притягивает определенную категорию граждан», — добавил парламентарий.
Депутат заметил, что обычно покупатели спиртного даже не утруждаются отойти с алкоголем от магазина, что в итоге приводит к негативным последствиям.
Поэтому есть предложение все-таки ориентироваться на потребности граждан в вопросах спокойствия и безопасности. И давайте хотя бы в новых домах не будем давать возможности открывать алкомаркеты.
Нилов предложил провести черту и добавил, что уже направил инициативу в правительство. Специализирующиеся на спиртном магазины, по его мнению, нужно располагать разумно.
С сетевыми магазинами проблем меньше?
С его позицией согласился и руководитель проекта «Трезвая Россия», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
«Я поддерживаю любую здравую инициативу, которая идет по сокращению оборота и объемов потребления алкоголя», — сказал он.
Хамзаев отметил, что в жилых домах алкомаркеты появляются как грибы после дождя, но призвал подходить к проблеме с должным вниманием.
«Именно сетевые алкомаркеты в этой части более дисциплинированы с точки зрения времени закрытия, нежели так называемые наливайки. <…> Если положено по времени, они закрыты», — сказал собеседник 360.ru.
Вторым вопросом Хамзаев назвал посещение таких торговых точек несовершеннолетними. Вход в них детям, по его словам, нужно ограничить.
Руководитель проекта «Трезвая Россия» добавил, что понятие «алкомаркет» не закреплено в нормативных базах. Сейчас над его определением идет работа. К тому же регуляторную норму следует выстраивать с учетом действующего законодательства.