Сегодня 20:03 Украинских мошенников с вербовщиками диверсантов выдает язык. Как их вычислить? Филолог Миронова составила список признаков украинцев в Рунете 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / ChatGPT Эксклюзив

Тысячи, если даже не десятки и сотни тысяч украинцев орудуют в российском сегменте интернета: агитируют нас, разводят панику, вербуют для диверсий или присваивают деньги через мошеннические схемы от работы с карточными дропперами до звонков нашим детям с просьбами вынести из квартиры деньги и ценности. Филолог Анастасия Миронова составила список признаков, по которым россиянин сможет догадаться, что ему звонят и пишут с Украины.

У. е. для у. о. Первое, что может выдать украинского мошенника или рекрутера диверсантов, это счет в долларах. Опционально — в евро. Долларами считают доход украинцы старше 35-40 лет, в евро — поколения бизвизовых заробитчан. А мошенники и вербовщики СБУ старше 50 лет считают вовсе в у. е. — условных единицах. Они не только застряли в прошлом, но и выдают горькую реальность, в которой украинская валюта крайне неустойчива, а значительная часть ВВП обеспечивается заработками трудовых эмигрантов и беженцев, высылающих на родину деньги. Поэтому они считают в валюте. Если припомните подозрительные объявления о «халтуре» в интернете, то сразу отметите: очень часто предлагаемое вознаграждение в них сразу указано в валюте. Однако уверена, что многие из вас не придавали этому значения. Теперь будете придавать.

Предложение некой подработки с указанием оплаты в валюте — первый и самый четкий маркер, что перед вами украинец и он, скорее всего, собрался вербовать вас для диверсионной работы. Почему? Потому что телефонные мошенники редко называют конкретные суммы, ведь они ничего вам не предлагают. Хотя известны случаи, когда мошенники просили жертв, когда те называли суммы своих накоплений, уточнить, сколько это в долларах.

Итак, перевод сумм в валюту или у. е. — важный сигнал, что вас или ваших детей хотя завербовать для диверсии. Только умственно отсталые, простите, могут игнорировать этот факт и забывают, что в России десятки лет как перестали считать доходы в долларах.

Фото: Резкий скачок курса доллара и евро к рублю / Медиасток.рф

В стиле ретро Украинцы используют более устаревшую лексику и синтаксис. Здесь следует произнести правду, которая в 2000-е, на волне энтузиазма по раскланиванию с бывшими республиками, фактически была табуирована и подверглась антинаучному осмеянию. Она заключается в том, что любой язык развивается быстрее всего там, где живут его основные носители. Он практически консервируется в среде эмигрантов, экспатов и очень медленно развивается среди экстерриториальных носителей. Основные носители русского языка — русские, в России. Центр развития этого языка — здесь, остальные поспевают за нами. СМИ, культура, кино, телевидение, поездки в Россию, общение в соцсетях и мессенджерах — все это немного помогало конкретно жителям Украины догонять русский язык. С тех пор у них запретили наши телеканалы, ограничили соцсети и платформы, ужали преподавание русского языка. В итоге русскоязычные жители соседней страны превратились в экстерриториальных носителей языка, который оказался оторван от центра его развития, отчего украинцев стало еще легче узнавать по речи, ведь их русский язык кажется нам устаревшим.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Мы ведь между собой узнаем немолодых провинциалов из отдаленных глубинок по их языку? Украинцев узнать еще легче, их русский еще более архаичен — пожалуй, на уровне середины-конца 2000-х. Украинцы все еще говорят «моросить», «клевый», «планшетник» (вместо «планшет»), «наладонник» (смартфон). Они употребляют слова «шабашка» и «шабашить». Часто в Telegram-спаме с предложением легкого дохода появляются «халтура» и даже советское «синекура» — слова, которые у нас после СССР мало кто слышал живьем. Украинские мошенники и вербовщики очень часто употребляют слова «полтоха», «косарь», «тыщонка», «бабосы» и региональное «бабусики» — для россиян, где бы они ни жили, это звучит уже как привет из этнографического музея.

Так что, если вам звонит или пишет человек, который предлагает непонятные подработки, уговаривает передать код из СМС, передать для сохранения деньги, прислушайтесь к его речи. Звучит как из 2000-х? Скорее всего, это не просто мошенник, а украинский аферист либо даже агитатор.

Детей тоже предупредите. У меня самой ребенок, дома с ней 24 часа сидеть не можем. Тоже страшно, что ее уговорят вынести из квартиры все ценности, пока мы отлучимся в магазин. Показываю пример украинской речи — ребенок сразу слышит и видит, что речь несовременная, смешная для нее. Я ей прямо говорю: в речи украинцев проскакивают слова, какие вы не употребляете, будь внимательна. Мало радости, конечно, если надует свой кондовый Вася какой-нибудь или Петя. А уж если в начале цепочки жуликов, которые заставят ребенка вынести из дома деньги, сейф или родительские телефоны, окажутся украинцы, это совсем ужасно, так что лучше объяснять. Лет в семь-восемь ребенок уже может уловить, что преступник говорит не так, как принято дома, в школе, на улице.

Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

«С Москвы я, с Москвы» Украинцы говорят «с». «Я с Москвы», «пишу вам с курорта», «вывел бабосы с крипты». У нас тоже многие в глубинке так говорят. Но есть отличие: эти люди сегодня представляют столь низкообразованный слой, что работу в интернете им никогда не найти, даже если она заключается в облапошивании старичков. Просто потому, что люди, говорящие «с Москвы», вряд ли способны выполнять интенсивно задачи в Telegram, управлять множеством ботов, вести сразу сотни переписок. Так что, если слышите это «с…» у людей, которые пришли к вам и в чем-то убеждают, на что-то подговаривают, знайте: они, скорее всего, с Украины или из Белоруссии. Но белорусы вряд ли будут вас уговаривать сбросить с балкона все накопления или устроить диверсию на железной дороге. Стало быть это они самые, братья наши.

Фото: Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками кол-центре в Бердянске. Преступники звонили россиянам под видом сотрудников службы безопасности банков и выманивали деньги / РИА «Новости»

Операция «ьi» Простой и очевидный способ — смотреть на букву «ы». Во-первых, у многих украинцев давно нет клавиатур с русскоязычными раскладками. Там в принципе мало компьютеров — меньше, чем у нас. Так как на Украине угорели по поводу перехода на мову, многие вчерашние школьники даже на телефонах никогда не пользовались русскоязычной раскладкой, у них есть только английская и украинская, а в украинском языке нет буквы «ы». В укронете ее заменяют на знак «ьi». А так как им постоянно говорят, что мы тупые и дикие, они верят, что у нас никто не замечает разницу. Серьезно. На Украине считают, что россияне не разберутся.

Во-вторых, буква «ы» приносит украинским интернет-мошенникам, агитаторам и прочим тунеядцам много проблем, поскольку в их языке ее нет: вместо «ы» у них «и», если объяснять коротко. Зачем нам об этом знать? Чтобы помнить: нередко украинец вместо «ы» пишет по привычке «и». Один раз я встречала агитатора, писавшего «тьi послушай, я такой же человек, как и ти». Звал меня идти к Кремлю чего-то требовать. Очевидно, что у горе-пропагандиста не было навыков работы с российской раскладкой клавиатуры, к тому же он вообще запутался с нашей «ы».

Звучит смешно и очевидно. Однако на самом деле я встречала многократные рассказы жертв мошенников или следователей о том, что люди велись на уговоры украинских аферистов, которые им не только звонили, но и писали, причем без буквы «ы». Но люди не обратили внимание.

Фото: Matthias Balk/dpa / www.globallookpress.com

Гэкали-мэкали Не обращали внимание и на «гэканье». Вроде уже все знают, что в украинском «г» — фрикативный звук. Фразу «гарна дивчина» с таким «г» многие научились произносить в шутку, но при этом в час Х ведутся на звонки украинцев. Друзья, как отличить гэкающего южнорусского россиянина от украинца? Это сложно с непривычки. Но можно. В России гэкают старшие поколения и малообразованные. Если у человека развитая речь, подвешенный язык, при этом он произносит фрикативный «г», вероятно, вам звонят с Украины.

Промашка с агитпропом Помимо украинских разводил, всякого пошиба мошенников, а также обширной категории вербовщиков, рыскающих в Рунете в поисках юных душ, которые согласились бы поджечь релейный шкаф, в наших соцсетях, в мессенджерах и на медиаплатформах есть еще одна группа украинцев, самая большая и заметная: это агитаторы-пропагандисты и управляемые ими боты, которые приходят к нам, чтобы, если говорить коротко и четко, развернуть общественное мнение в России в противоположную сторону.

Они часто маскируются под россиян, чтобы вбросить какие-то сомнительные новости или просто создать иллюзию всеобщего недовольства, посеять неуверенность в собственных политических убеждениях. Например, человек поддерживает армию, плетет по выходным маскировочные сети. Заходит в свободную минуту в сообщество садоводов-огородников выбрать рассаду цветов, а там кругом недовольные, пишут, что и в их семьях все недовольны, что все любой ценой хотят закончить боевые действия и требуют срочно «все» завязывать.

Смею предположить, что такая пропагандистская работа ведется украинцами по предложению или указанию англо-американских консультантов, пиарщиков. И велась с самого начала именно так. Почему?

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Потому что у них общество и политическая система иначе устроены, там важно общественное мнение. К примеру, эпидемия аптечных опиоидов была обеспечена имитацией общественной поддержки свободной продажи опиатов: море ботов и виртуалов писали, будто им придется умирать от боли без наркообезболивающих. Такой общественный подъем предъявляли власти лоббисты фармпроизводителей, в итоге продажа опиатов даже упрощалась. О последствиях знает весь мир: Америка захлебнулась в наркотиках, потеряв в наркомании значительную часть лучших своих граждан, которые стали наркоманами из-за аптечных обезболивающих.

Фото: W. G. Allgoewer/blickwinkel / www.globallookpress.com

Зачем я это рассказываю? Даже украинцы отлично знают, что в бывших советских странах и власть, и государство, и общество устроены иначе. У нас сегодня у власти есть свои молодые пиарщики, прошедшие еще международные школы, они тоже заваливают Рунет имитацией общественного мнения, чем очень раздражают обывателей. Ведь граждане сразу видят эти попытки имитировать общественное мнение. А вот украинские такие попытки распознают не всегда, поскольку там в ход идут военно-политические методики и военный агитпроп, который, смею предположить, разрабатывают более обстоятельно, чем у нас антикризисные отработки тех или иных новостей.

Фото: Парень с телефоном идет по одной из улиц Москвы / Медиасток.рф

Украинцев и украинских ботов в нашем интернете очень много, в основном ими управляют живые люди. Значительная часть украинцев задействована в этой работе и с радостью на нее идет, потому что это лучше окопа. Рады заниматься чем угодно, лишь бы не на передовую. Отбоя нет, работают, если верить украинским же журналистам, в основном бесплатно, за бронь от ТЦК. С утра и до утра сидят в Рунете, комментируют новости в СМИ, болтают в мессенджерах и соцсетях.

Вокруг кого крутится мир? Как их узнать, если этим направлением агитпропа заняты крайне серьезные специалисты (запомните, что самые важные советские вузы военно-политической подготовки были на Украине), а руководят ими, скорее всего, звезды американского политического консалтинга? Способ есть, он безотказный.

Записывайте: если вы пришли на сайт рецептов, в раздел садоводства или пускай даже на канал общественно-политических новостей либо публицистики и там увидели человека, который склонен преувеличивать значимость украинских событий для нашей внутренней жизни, можете быть уверены — перед вами киевский агитпроп.

Главный прокол украинских агитаторов в том, что они переоценивают степень нашей вовлеченности в украинские политику, происшествия, в новости с фронтов. Причин переоценивания две. Первая очевидна: они украинцы и желают быть в центре внимания. Причина вторая: для украинцев сейчас идет жизненно важная борьба, они теряют государственность, потеряли много населения, причем прежде всего сбежавшими. Сейчас в Донбассе решается, будет ли вообще Украина на карте мира. Каждый возможный транш европейских денег или американского оружия — судьбоносный для той стороны вопрос, от которого зависят многие тысячи жизней. На Украине нет другой жизни, кроме военных действий, помощи Запада, переговоров и прочего.

Фото: Разбитая украинская бронетехника. Сергей Аверин / РИА «Новости»

А у нас — есть. Жизнь 150 миллионов человек не зависит от поставок Трампом ракет или от нового пакета санкций. Россияне следят, конечно, за новостям, особенно те, у кого близкие воюют, но для нас украинский театр действий не центр мира. Этого-то украинцы и не знают — что обыватели, что пропагандисты и военные агитаторы. Они уверены, будто мы целиком погружены в новости, за всем следим, в курсе всего и ставим украинский вопрос главным. Так вы можете украинцев поймать: даже притворяясь нами, они выдают себя в главном — исходят из аксиомы, будто в России для любого человека события вокруг Украины важнейшие. А это не так!

Конкретный пример: убили бывшего главу СНБО и экс-спикера Рады Андрея Парубия. В наших соцсетях появились вдруг люди, которые стали писать, будто они «как россияне» одобряют, но желают, чтобы страна любой ценой добилась прекращения огня. Выдавали себя тем, что хорошо знали биографию Парубия и считали, будто в России все изнывают от тягот военной службы.

Все в подполах! Кстати, еще один «хвост», который выдает украинцев: притворяясь россиянами, они выдают свой всеобщий страх перед мобилизацией и считают, что у нас люди тоже прячутся по подполам. Это важный нюанс, который позволит легко отличить своего от чужого. Отличать нужно. Украинцев в Рунете очень много — как мошенников-аферистов, вербовщиков СБУ-ГУР, так и совершенно обычных людей, которые приходят к нам потому, что вообще-то до 2022 года были частью нашей культуры, нашего мира. Они смотрели наше ТВ, читали наших блогеров. Сейчас по привычки это делают, но иные почему-то решают потрудиться добровольными агитаторами. Узнать их легко. Так что вычисляйте и блокируйте, никакой необходимости беседовать с гражданами страны, с которой мы ведем боевые действия, нет.