Вы готовили окрошку неправильно: шеф-повар раскрыл роковую ошибку

Окрошка представляет собой гастрономическую партитуру, где каждый ингредиент должен звучать в унисон. Секретами создания безупречного летнего супа поделился с «Газетой.Ru» бренд-шеф Евгений Карабанов.

По словам кулинара, главную скрипку в окрошке играют овощи и свежая зелень. Огурцы должны быть миниатюрными и упругими — крупные слишком водянисты, они лишат блюдо нужной текстуры.

Привычный ансамбль из лука и укропа можно расцветить яркими нотками кинзы, петрушки или даже прохладного мятного листа. Однако здесь нужна аптекарская точность, чтобы травы не заглушили другие продукты.

Картофель шеф порекомендовал выбирать твердых сортов, иначе вместо легкого супа получится вязкое картофельное пюре. Мясная основа — отварная птица, говядина или докторская колбаса — должна обладать деликатным вкусом, выступая лишь мягким фоном для овощного букета.

Какой квас подойдет для вкусной окрошки

Настоящим «убийцей» вкусной окрошки бренд-шеф назвал приторный покупной квас. Идеальная жидкая основа, по его мнению, это домашний квас с легкой, освежающей кислинкой.

Для любителей кефира у мастера тоже нашелся совет: плотную кисломолочную текстуру нужно «разгрузить» минералкой с газом, чтобы суп получился более легким.

Перед тем как собрать блюдо, Карабанов рекомендовал отдельно растереть вареные желтки с горчицей, солью и зеленым луком. Эта ароматная эмульсия свяжет все компоненты воедино.

В финале окрошке нужно дать отдохнуть в холодильнике полчаса, солить ее стоит уже только перед подачей на стол. В противном случае соль заставит овощи дать чрезмерное количество сока, в окрошке они хрустеть уже не будут.

Хранить заправленную окрошку нельзя даже в холодильнике. И кефир, и квас запустят процесс брожения.

Ранее врач Дианова рассказала 360.ru, кому нельзя есть окрошку. Специалист дала и несколько советов о том, как улучшить этот освежающий летний суп.

Диетолог Нурия Дианова также рекомендовала не более 200-400 граммов супа, притом без добавления хлеба или других напитков. Переедание окрошки грозит тяжестью в животе и более серьезными проблемами, вплоть до обострения панкреатита.