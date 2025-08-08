Сегодня 18:48 Вторая Россия. Почему нормальные люди все еще покупают алкоголь на розлив 0 0 0 Фото: Продажа разливного вина в Сочи. Игорь Онучин / РИА «Новости» Эксклюзив

Новая алкогольная трагедия после «Мистера Сидра» — отравление адлеровской чачей. От других случаев массовой гибели людей после выпивки эти две истории отличает тот факт, что погибшие не были асоциальными людьми, не покупали самогон в подвале и не пили настойку боярышника в подозрительных «фанфуриках». Впрочем, можно ли считать нормальной покупку алкоголя в наливайках или на рынке с рук? Требования к качеству жизни, ее безопасности заставляют признать: то и другое для России — вчерашний день.

Вчерашний день Разумеется, я понимаю, что минимум у десятка семей горе, идут или прошли похороны, возможно, где-то по больницам борются за жизни другие покупатели некоей Этери с Казачьего рынка в Адлере. Некрасиво заниматься нотациями, пока земля над свежими могилами не осела. Однако если сейчас не привлечь внимание к проблеме, повод затеряется в шквале других новостей. И будут новые жертвы, новые похороны. Кто-то должен произнести неудобную правду, пускай этим человеком буду я. Друзья, покупать разливной алкоголь, да еще на рынке, даже 20 лет назад было несколько неуместным. Сейчас это вовсе черта отсталого быта.

Я, кстати, помню чачу Краснодарского края из 2000-х. И вино. В те годы я была студенткой. У моего родного тюменского университета под Туапсе имелась база отдыха. Спасибо нашей альма-матер за то, что лучших студентов отправляла бесплатно туда на отдых. Жаль только, что нами, отличниками и умниками, на море заниматься было некому, мы предоставлялись сами себе. Отчего я лично один раз пила чачу и тоже чуть не умерла. Пили и некое «кизиловое» вино. Кто и где его покупал — даже не представляю. Честно скажу: уже тогда в этом отдыхе под чачу, купленную неизвестно у кого, виделось мне что-то маргинальное. Сегодня и вообразить не могу такого «отдыха». Я в принципе алкоголь не употребляю, а чтобы еще и купить непонятное нечто на рынке?

Два года назад, когда от «Мистера Сидра» погибли минимум 47 человек, мне казалось неуместно старомодным покупать алкоголь на розлив в каких-то наливайках, даже если это сидр и наливайка в центре города. Помню последнее разливное вино, выпитое мною в жизни: это был 2008 или 2009 год, я тогда жила не в России, приехала сюда ненадолго, застряла в своей Тюмени по каким-то делам. Было мне грустно, пошла в общественную баню, на улице там купила полтора литра разливного вина, с которым заявилась к друзьям. Баня была почти у нас под окнами, если там кто-то травился, мы бы знали. Итак, минимум 16 лет я никаких бормотух никогда не покупала. И теперь аттракцион с покупкой разливного алкоголя непонятно где видится мне игрой в рулетку. Русскую, разумеется. Хотя, судя по новостям, рулетка эта абхазско-дагестанская: именно оттуда, если верить СМИ, чаще всего привозят алкоголь, которым травятся люди. Накануне в Геленджике нашли абхазский кустарный алкоголь. Абхазия, возможно, стала для нас своим Косовым — царством алкосертификата. Хотя надо признать, что «Мистера Сидра» варили наши.

Экзотика С чачей что-то другое. Другая беда. Допустим, одна семья отравившихся была частично местной: к сочинцам приехали откуда-то из столицы родственники. Местные 40 лет покупали там чачу и купили снова. К сожалению, у погибших теперь не спросишь, знали ли они, где была приобретена та чача. Но сдается мне, что без строгих уверений родни, будто все проверено, жители российского мегаполиса вне Кубани не стали бы пить бормотуху с рынка. А насчет остальных? Один из погибших — из Пскова, турист. Еще минимум трое — из ДНР. Еще одна семья жертв — из Комсомольска-на-Амуре. У людей были деньги всей семьей добраться с Дальнего Востока на море.

Вообще-то все погибшие люди из известных пока жертв прошли имущественный отбор: они уже немало заплатили, чтобы попасть в разгар сезона в Сочи. Следовательно, зарабатывают. Следовательно, есть образование. Полагаю, тут сыграл фактор экзотики. Я в Лаосе беременная покупала копченую рыбу, надетую на шпажки и продававшуюся у дороги, а у мьянмарцев в юбках — кофе с кокосовым молоком в многоразовых стаканчиках. До сих пор удивляюсь, как только ума хватило.

Мы радикально изменили представление о безопасности жизни. Сегодня у нас нет места непонятной уличной еде и бормотухам в бутылках. Люди, которые купили на рынке с рук алкоголь, безусловно, стали жертвами отсталого представления о безопасности и качестве жизни.

Две России Но разве это все, что мы хотим сказать по поводу случившегося? Давайте честно: какие эмоции вызывали новости двухлетней давности, например о школьнице, которая «отдыхала» с бутылкой «Мистера Сидра»? Помимо вопроса безопасности, есть другой — вопрос бытовой культуры. Меня тогда потрясло: летом 2023 года в покупке сидра в наливайках-разливайках признавались самые неожиданные люди. Топ-менеджер медиахолдинга выпил бормотухи во время круиза по Волге, ему стало плохо уже в Москве. Помню шок: как, «Мистер Сидр» уже в Москве? Оказалось, нет, мужчина с любовницей тайком от жены поплыл отдохнуть, отвел душу пойлом где-то у пристани, а плохо ему стало от салата. Но только вдумайтесь: человек под миллион в месяц зарабатывал, а пошел хлебать безымянную бормотуху.

Тогда же удивила культурный обозреватель одной из федеральных газет: она призналась, что накануне в Москве покупала сидр в наливайке и тоже боится за свою жизнь. Я тогда с недоумением читала признания этих и других жителей страны и понимала, что мы с ними точно живем в двух разных Россиях. В моей России человек с достатком, с семьей, с досугом не идет в безымянную разливайку покупать пойло в «полторахах». Во второй России можно слыть газетным культурным обозревателем и хлестать сидр со вкусом баблгам.

Сейчас мы из Адлера словно из другой России новости получаем. У домашней чачи крепость 60-70%. Как работают люди, что отдыхать решили под чачу? Полдела, что пошли в небезопасное место и купили с рук — еще ведь купили на отдыхе.

А как вам идея выпить чачи, если едешь с двумя детьми? Когда я прочитала описание смерти жены и мужа из Комсомольска-на-Амуре, которые умерли на глазах дочек, сразу вспомнила страшное видео с нашей кстати, реки, с Оредежа. На Крещение женщина прыгнула в прорубь и ушла под лед на глазах у детей? И отец их чуть не утонул, бросившись за женой. Две девочки видели, как родители медленно умирают. И ведь тоже не бедные, не маргиналы. Маргиналы не везут через всю страну детей на море.

Обычные люди «Обычные люди, не алкоголики какие-то. Веселые, отдохнувшие. Дети у них замечательные. Просто в голове не укладывается, как такое может быть», — читаем в интервью попутчицы, которая ехала с отравившейся парой в одном поезде в Москву. Извините, но в голове не укладывается, как люди догадались, имея на руках двух дочек, сесть и выпить чачи, да еще на глазах у соседей по вагону. Сейчас, конечно, всех будут оплакивать. А надо деликатно все же сказать: это не норма в принципе выпить при своих детях, в дороге, водки, да еще такой крепости. Может, у меня детская травма. Я жила в окружении неблагополучных соседей, где в основном родители пили. У нас выпивали на больших застольях несколько раз в год: день рождения, 8 Марта, Новый год, День торгового работника (мама учила товароведов). Помню свой ужас от вида алкоголя, так его боялась. Много моих друзей на нашей окраине знали, что такое алкоголизм родителей. Орала криком так, что матери становилось не до застолья.

Разве сейчас иначе? Разве дети спокойно смотрят на родителей, даже если те решили пригубить только по стопке? А если это поездка, далеко от дома? Бабушек, дедушек, учительниц, соседей рядом нет, мама с папой выпили. Не могу представить себе ужас девочек, которые сначала могли видеть, как родители выпивают чачу, потом — как умирают.

В 2023 году, кстати, от сидра умерли минимум две подруги: взяв детей, они решили посидеть, поболтать. Купили на двоих три литра. Может, если бы тогда началась массированная кампания по порицанию такого отдыха, сейчас бы две девочки из Комсомольска-на-Амуре не остались сиротами. Но время упустили, потому что мы всегда стесняемся в нужный момент сказать правду. А правда в том, что далеко не с каждым может случиться подобная трагедия, что на рынке алкоголь покупать не надо и на отдыхе, особенно с детьми, лучше отдыхать, а не пить крепкую водку. Отлично помню, как резко спало число смертей от «фанфуриков», когда от «Боярышника» умерли 76 человек и все телевизоры несколько недель трубили о том, сколь неумно было эти настойки пить. Рынок зачистили плюс люди стали сознательнее, стыдливее.

Почему после «Мистера Сидра» не случилось такого эффекта? Потому что не было кампании общественного порицания. Не стыдили. Наоборот, отовсюду мы слышали: не надо стигматизировать жертв. В итоге благополучные люди травятся пойлом с рынка, поскольку в их глазах купить с рук 60-градусную водку и выпить при детях — социально приемлемо. Не усвоим урок и сегодня — завтра любители коньяка из пятилитровых жбанов отравятся. Мы должны понять: современный благополучный человек не покупает алкоголь с рук, не пьет неизвестно что в разливайках и при детях. Не поймут — будут новые жертвы.