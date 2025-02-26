Сегодня 19:40 Всероссийское казачье общество провело II Большой круг в Москве 0 0 0 Общество

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Москва

Высшие руководители Всероссийского казачьего общества провели в московском храме Христа Спасителя II Большой круг. Это высший орган управления организации, где принимаются ключевые решения стратегических направлений развития движения. Итоги мероприятия подвела пресс-служба организации.

Перед проведением официальной части все участники приняли участие в молебне, который провел председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Приветственное обращение президента России Владимира Путина к собравшимся зачитал помощник главы государства по делам казачества Дмитрий Миронов.

В своем послании глава государства отметил, что казаки пронесли через многие годы свои самобытные традиции и обычаи, а также помнят подвиги своих предшественников, которые на протяжении столетий защищали рубежи Отечества и занимались воспитанием патриотизма в молодежи.

«Следуя заветам отцов, дедов и прадедов, представители Всероссийского казачьего общества в ходе специальной военной операции проявили беспримерную отвагу и стойкость. Вся Россия гордится их подвигами. Убежден, что российское казачество и впредь будет служить Родине и нашему народу», — написал Путин в своем послании.

Помощник главы государства добавил, что Верховный главнокомандующий регулярно получает информацию о вкладе российских казаков в достижение целей специальной военной операции,

«Сегодня, как и века назад, казаки доказывают, что доблесть без духовного стержня немыслима. На специальной военной операции вы сами, ваши братья, сыновья и отцы вновь являют пример мужества, озаренного светом Христовым», — обратился к участникам встречи митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Главные решения II Большого круга

В ходе Большого круга участники приняли решение о включении Северо-Западного войскового казачьего общества в состав Всероссийской организации. Из-за пополнения Совет стариков расширился до 13 человек. С докладом о работе и планах работы Всероссийского казачьего общества выступил атаман Виталий Кузнецов. Он поблагодарил всех, кто принимает участие в специальной военной операции, и подчеркнул, что быть опорой и защитником Отечества — это призвание каждого участника.

Кузнецов подчеркнул, что в составе организации сегодня числятся более 140 тысяч казаков, подавляющее большинство из которых работают на государственной службе.

Также продолжил расти Союз казачьей молодежи России, чья численность превысила 200 тысяч человек. Атаман объявил, что в рамках образовательного форума «Казачий кадровый резерв» 250 наиболее активных участников сообществ со всей страны объединят в единую команду.

Кроме того, Всероссийское казачье общество приступило к подготовке к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые по Красной площади пройдут три парадных казачьих расчета: Всевеликого войска Донского, Терского и Кубанского казачьих войск. «Это станет символом единства, силы и преемственности традиций казачества, которые неразрывно связаны с историей нашей великой Родины. И это признание руководством страны нашей с вами работы», — отметил Кузнецов. В ходе своего выступления атаман добавил, что казачество было и осталось надежной опорой и защитой России, которое с честью выполняет свой священный долг перед Родиной, защищает землю, святыни и историческую память.