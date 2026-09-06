Сегодня 13:55 Всероссийский день трезвости: где и какие ограничения на продажу алкоголя введут 11 сентября Фото: 360.ru Общество

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Всероссийский день трезвости отметят 11 сентября. В 2026 году в 18 регионах введут ограничения на розничную продажу алкоголя. Мера направлена на популяризацию здорового образа жизни и снижение потребления спиртного. Подробности — в материале 360.ru.

Где действуют ограничения на продажу алкоголя 11 сентября Регионы России самостоятельно определяют формат и строгость ограничений. В одних субъектах запрет касается только розничной продажи в магазинах, в других также распространяется на заведения общепита. Актуальную информацию по каждому региону публикуют на официальных сайтах органов власти и профильных ведомств. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, лучше заранее проверить правила в своем городе или районе.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Полный список 18 регионов, где 11 сентября 2026 года будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя в День трезвости: Республики Алтай, Бурятия, Марий Эл и Удмуртская Республика;

Камчатский и Забайкальский края;

Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Мурманская, Саратовская, Свердловская и Запорожская области;

Еврейская автономная область, Севастополь, Донецкая Народная Республика.

Фото: РИА «Новости»

Какие именно ограничения вводят Чаще всего речь идет о полном запрете розничной продажи алкоголя в магазинах на протяжении всего дня. В ряде регионов ограничения действуют в определенные часы — например, с 08:00 до 23:00. Некоторые субъекты дополнительно вводят запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита или на вынос. Важно учитывать, что правила могут различаться даже внутри одного региона — в отдельных муниципалитетах действуют свои нормы.

Фото: Погиба Александр/news.ru / www.globallookpress.com

Зачем нужны ограничения на продажу спиртного День трезвости призван напомнить о важности ответственного отношения к своему здоровью и о рисках, связанных с употреблением алкоголя. Ограничения на продажу — один из инструментов профилактики. Они помогают снизить импульсивные покупки, привлечь внимание к теме трезвости и поддержать общественные инициативы, направленные на формирование здоровых привычек. В День трезвости во многих городах проходят просветительские и спортивные мероприятия: лекции о здоровом образе жизни, мастер‑классы, забеги, открытые тренировки. Это отличная возможность провести время с пользой, узнать что‑то новое и зарядиться позитивной энергией. Также можно провести день в кругу семьи или друзей, устроить пикник, совместную прогулку, настольную игру или кинопросмотр.

Фото: Медиасток.рф