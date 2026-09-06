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    Всероссийский день трезвости: где и какие ограничения на продажу алкоголя введут 11 сентября

    Фото: 360.ru

    Всероссийский день трезвости отметят 11 сентября. В 2026 году в 18 регионах введут ограничения на розничную продажу алкоголя. Мера направлена на популяризацию здорового образа жизни и снижение потребления спиртного. Подробности — в материале 360.ru.

    Где действуют ограничения на продажу алкоголя 11 сентября

    Регионы России самостоятельно определяют формат и строгость ограничений. В одних субъектах запрет касается только розничной продажи в магазинах, в других также распространяется на заведения общепита.

    Актуальную информацию по каждому региону публикуют на официальных сайтах органов власти и профильных ведомств. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, лучше заранее проверить правила в своем городе или районе.

    Elena Mayorova/Global Look Press
    Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Полный список 18 регионов, где 11 сентября 2026 года будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя в День трезвости:

    Фото: РИА «Новости»

    Какие именно ограничения вводят

    Чаще всего речь идет о полном запрете розничной продажи алкоголя в магазинах на протяжении всего дня. В ряде регионов ограничения действуют в определенные часы — например, с 08:00 до 23:00.

    Некоторые субъекты дополнительно вводят запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита или на вынос. Важно учитывать, что правила могут различаться даже внутри одного региона — в отдельных муниципалитетах действуют свои нормы.

    Погиба Александр/news.ru
    Фото: Погиба Александр/news.ru/www.globallookpress.com

    Зачем нужны ограничения на продажу спиртного

    День трезвости призван напомнить о важности ответственного отношения к своему здоровью и о рисках, связанных с употреблением алкоголя. Ограничения на продажу — один из инструментов профилактики. Они помогают снизить импульсивные покупки, привлечь внимание к теме трезвости и поддержать общественные инициативы, направленные на формирование здоровых привычек.

    В День трезвости во многих городах проходят просветительские и спортивные мероприятия: лекции о здоровом образе жизни, мастер‑классы, забеги, открытые тренировки. Это отличная возможность провести время с пользой, узнать что‑то новое и зарядиться позитивной энергией.

    Также можно провести день в кругу семьи или друзей, устроить пикник, совместную прогулку, настольную игру или кинопросмотр.

    Фото: Медиасток.рф

    Как узнать точные правила для своего региона

    Самый надежный способ — зайти на официальный сайт администрации региона или города, обратиться в местную службу поддержки или горячую линию органов власти. Многие региональные СМИ и крупные информационные порталы публикуют краткие справочные материалы с перечнем ограничений по субъектам.

    Всероссийский день трезвости — это не только ограничения, но и повод задуматься о собственном здоровье и образе жизни. Соблюдение установленных правил помогает поддерживать общественный порядок и формировать культуру ответственного отношения к алкоголю.