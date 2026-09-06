Всероссийский день трезвости: где и какие ограничения на продажу алкоголя введут 11 сентября
Всероссийский день трезвости отметят 11 сентября. В 2026 году в 18 регионах введут ограничения на розничную продажу алкоголя. Мера направлена на популяризацию здорового образа жизни и снижение потребления спиртного. Подробности — в материале 360.ru.
Где действуют ограничения на продажу алкоголя 11 сентября
Регионы России самостоятельно определяют формат и строгость ограничений. В одних субъектах запрет касается только розничной продажи в магазинах, в других также распространяется на заведения общепита.
Актуальную информацию по каждому региону публикуют на официальных сайтах органов власти и профильных ведомств. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, лучше заранее проверить правила в своем городе или районе.
Полный список 18 регионов, где 11 сентября 2026 года будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя в День трезвости:
- Республики Алтай, Бурятия, Марий Эл и Удмуртская Республика;
- Камчатский и Забайкальский края;
- Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Мурманская, Саратовская, Свердловская и Запорожская области;
- Еврейская автономная область, Севастополь, Донецкая Народная Республика.
Какие именно ограничения вводят
Чаще всего речь идет о полном запрете розничной продажи алкоголя в магазинах на протяжении всего дня. В ряде регионов ограничения действуют в определенные часы — например, с 08:00 до 23:00.
Некоторые субъекты дополнительно вводят запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита или на вынос. Важно учитывать, что правила могут различаться даже внутри одного региона — в отдельных муниципалитетах действуют свои нормы.
Зачем нужны ограничения на продажу спиртного
День трезвости призван напомнить о важности ответственного отношения к своему здоровью и о рисках, связанных с употреблением алкоголя. Ограничения на продажу — один из инструментов профилактики. Они помогают снизить импульсивные покупки, привлечь внимание к теме трезвости и поддержать общественные инициативы, направленные на формирование здоровых привычек.
В День трезвости во многих городах проходят просветительские и спортивные мероприятия: лекции о здоровом образе жизни, мастер‑классы, забеги, открытые тренировки. Это отличная возможность провести время с пользой, узнать что‑то новое и зарядиться позитивной энергией.
Также можно провести день в кругу семьи или друзей, устроить пикник, совместную прогулку, настольную игру или кинопросмотр.
Как узнать точные правила для своего региона
Самый надежный способ — зайти на официальный сайт администрации региона или города, обратиться в местную службу поддержки или горячую линию органов власти. Многие региональные СМИ и крупные информационные порталы публикуют краткие справочные материалы с перечнем ограничений по субъектам.
Всероссийский день трезвости — это не только ограничения, но и повод задуматься о собственном здоровье и образе жизни. Соблюдение установленных правил помогает поддерживать общественный порядок и формировать культуру ответственного отношения к алкоголю.