16 мая 2026 17:26 Всемирный день скандинавской ходьбы 17 мая: маршруты и мастер‑классы в Подмосковье

Всемирный день скандинавской ходьбы отмечают в Московской области ежегодно. Обычно мероприятия приурочены к третьей субботе мая и включают массовые марафоны, фестивали и другие активности для участников проекта «Активное долголетие» и всех желающих. Основная цель — популяризация скандинавской ходьбы как доступного и полезного вида физической активности, который способствует поддержанию здоровья и активного образа жизни, особенно среди старшего поколения.

Организация и участники Мероприятия охватывают все городские округа Московской области. К участию приглашаются мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, зарегистрированные в Подмосковье на постоянной основе. Участники — как опытные спортсмены, так и новички, которые только знакомятся с этим видом активности. Частые гости мероприятий — члены клубов «Активное долголетие», которые регулярно занимаются скандинавской ходьбой.

Программа мероприятий в День скандинавской ходьбы в Подмосковье Обычно мероприятие начинается с массовой разминки. Инструкторы проводят мастер-классы и дают советы по технике скандинавской ходьбы. После разминки участники преодолевают заранее подготовленные дистанции — чаще всего два или три километра. На протяжении всего маршрута пожилых людей поддерживают волонтеры и организаторы. В программу часто включают дополнительные активности: концертные программы;

мастер-классы;

чаепития;

фотосессии;

диагностику показателей здоровья. В конце мероприятия проходит награждение победителей в различных возрастных категориях, а также вручение дипломов и памятных медалей всем участникам.

Программа фестиваля в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной регулярно проводятся фестивали скандинавской ходьбы, приуроченные к празднику. Эти мероприятия направлены не только на популяризацию здорового образа жизни и привлечение населения к физической активности, но и развитие парка как зоны экотуризма. В воскресенье, 17 мая 2026 года для посетителей парка также организуют следующие мероприятия: 09:30 — регистрация участников на месте старта;

10:00 — приветственное слово организаторов и почетных гостей;

10:15–10:30 — общая разминка.

10:30 — общий старт на дистанции два, 3,5 и 4,5 километра без учета времени. Каждый участник выбирал дистанцию в соответствии со своей физической подготовкой. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста. Предварительная регистрация не требуется.

Как отмечали День скандинавской ходьбы в прошлые годы В 2024 году марафоны прошли в нескольких городах Подмосковья: В Люберцах мероприятие состоялось в Центральном парке культуры и отдыха. Дистанция составляла три километра, участие могли принять женщины 55+ и мужчины 60+.

В Воскресенске при поддержке нацпроекта «Демография» прошел фестиваль в парке усадьбы Кривякино. Более 100 человек приняли участие в мероприятии, которое включало инструктаж, танцевальную разминку и преодоление специального маршрута.

В Химках марафон провели в парке Толстого. Участники преодолели дистанцию в несколько километров, для них также подготовили концертную программу.

В 2025 году областной марафон охватил все городские округа Подмосковья. В нем приняли участие более четырех тысяч жителей старшего поколения. Самым взрослым участником оказался 94-летний Владимир Кислицин из Истры, который уже три года занимается скандинавской ходьбой в клубе «Активное долголетие». Скандинавская ходьба считается одним из наиболее полезных видов активности для людей старшего возраста, так как во время занятий задействуется до 90% мышц, укрепляются суставы и повышается общий тонус организма. Проект «Активное долголетие» продолжает набирать популярность, и скандинавская ходьба остается одной из самых востребованных активностей среди его участников.