Все началось с пряника. Дизайнер и кондитер Ирина Лямина раскрыла свою формулу успеха

Дочь офицера, дизайнер, фотограф, мать двух дочерей, бизнес-спикер и производитель кондитерских смесей — все это один человек, Ирина Лямина из города Домодедово. О том, как ей помогает привитая отцом дисциплина, о сложностях в воспитании дочери с ОВЗ и о женственности, которой всегда не хватает, она рассказала ведущей программы 360.ru «Формула успеха» Елене Кононовой.

Семейные уроки Отец Ирины — отставной военный. Родилась она в Горьком, но через год из-за его перевода родители переехали вместе с ней в Подмосковье. Главным, что у нее от отца, она считает дисциплину. «Здесь не встает вопрос, болен ты, не болен — ты встаешь и делаешь. Ты идешь к цели, ты движешься, у тебя задача, ты как солдат в этой жизни», — говорит Ирина. Уроки родителей помогли ей и в собственной семье: с мужем Михаилом они в браке уже 17 лет, и когда у них возникают разногласия — они предпочитают решать их в разговоре. Примечательно, что на первое свидание с будущей женой Михаил опоздал. «Что-то он там начал врать про ключи, а я телефон выключила сразу и уехала. Думаю: зачем мне вообще это нужно? Я не хочу такого отношения. Это что? Это что за отношения будут такие? И вот мы три года переписывались, и потом встретились, и больше он не опаздывал», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Фото: 360.ru

Все начиналось с пряника Однажды Ирина пошла фотографом на одно из мероприятий и увидела там пряники на палочке. Решив удивить старшую дочь, которой вскоре должно было исполниться шесть лет, она втайне сходила на мастер-класс и научилась делать такие же. «Первый свой пряник я продала через месяц после мастер-класса. Думаю: хороший заработок. Значит, я тут зарабатываю, здесь, еще и так можно зарабатывать. Потихонечку стали просить торты, и пошло-поехало», — пояснила Лямина. В то время из-за санкций в Россию перестали поставлять многие ингредиенты, и качество оставшихся продуктов не внушало нашей героине доверия. Увидев, что никто не хочет брать на себя ответственность, она начала исправлять ситуацию сама. Уже через два года она выпустила первую глазурь. При этом Ирина по-прежнему исписывает блокноты от руки деловыми пометками. Она признается, что искусственный интеллект значительно облегчил ей жизнь, но прошлое художника требует активно работать руками.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Развитие бизнеса Высказалась Ирина и об отечественном бизнес-наставничестве. Она призналась, что много раз обжигалась, когда ей обещали результат за ограниченное время. «Сейчас я прекрасно понимаю, что мало какой специалист за два-три месяца может дать реально какой-то действенный результат. Потому что ему нужно проникнуться, посмотреть, как налажена система в бизнесе, какой специалист перед ним. С мертвой точки все сдвинуть быстро не получится», — подчеркнула Лямина. Очень важно держать баланс, продолжила она. Если бросить все силы, например, на усиление продаж и не уследить за юридическими нововведениями — можно потерять гораздо больше, чем заработал.

Фото: 360.ru

Борьба за жизнь У младшей дочери Ирины — Русланы — с рождения проблемы со здоровьем. За достойную жизнь для девочки пришлось в буквальном смысле бороться. «Очень мало людей, которые действительно хотят разобраться, хотят понять. Потому что кто-то поставил диагноз за 15 минут, опоздав на прием, без комиссии, без консилиума, без ничего. Хотя я прекрасно понимаю, что это странно. Тем более поставили такой диагноз, который ставят только после 18 лет», — поделилась Лямина. Когда Ирина устраивала Руслану в школу, ей посоветовали оформить для дочери инвалидность, сказав, что девочка не изменится к лучшему. При этом, по словам Ляминой, у ее дочери вновь не брали никаких анализов. Матери в итоге пришлось взять все в свои руки и самой искать клиники, необходимые списки врачей и анализов. По ее словам, борьба за дочь дается ей гораздо сложнее, чем ведение бизнеса. «Здесь хотя бы есть причинно-следственная связь, ты реально можешь хоть что-то спрогнозировать. Даже если нет конкретных ответов на вопросы, есть хотя бы инструменты, которые действительно работают, ты можешь быстро оцифровать результат. А в здоровье ребенка это просто невозможно», — объяснила Лямина.

Фото: 360.ru

О женственности и женщинах Отдельно Ирина отметила, как много на самом деле может дать женщине поддержка ее единомышленниц. Для нее такой опорой стало Московское областное региональное отделения Союза женщин России. «Когда есть лидеры, как Екатерина Богдасарова, и когда есть еще люди, которые в команде работают — конечно, они могут помочь не только в бизнесе, но и в каких-то социальных делах. И я вижу, что это очень развивается и дает классные возможности развитию», — рассказала Лямина.

Фото: 360.ru

Формула успеха «Кто-то мне говорит, что я смелая. А я скажу, что просто упорная и вижу некоторые возможности», — считает Ирина. Свой бизнес она построила, не использовав ни одного кредита. Уже на ходу она училась маркетингу, финансовой грамотности, сама делала все презентации и фотографии, зачастую оставалась ночевать на работе. Своей формулой успеха наша героиня назвала сочетание нескольких факторов: настойчивости, правильных людей рядом и помощи высших сил.