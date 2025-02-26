26 февраля 2025 14:59 «Время микростудий ушло»: запрет маленьких квартир в новостройках уронил рынок Ипотечный брокер Ракута: снижение предложений подстегнуло спрос на студии 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В прошлом году в Москве ввели запрет на студии площадью менее 28 квадратных метров в новостройках. Мера привела к сокращению предложений на рынке. Оказалось, что дефицит на мини-жилье подстегнул спрос.

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные площадки BnMap.pro, в январе количество предложений студий от столичных девелоперов сократилось до 11 тысяч, что на 18% меньше, чем в начале 2024 года.

Почему студии пользуются спросом Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в комментарии 360.ru заявил, что в Московском регионе небольшие студии всегда пользовались спросом в качестве первого жилья за счет своей доступности по цене, а также как инвестиция, когда такие квартиры сдавали. «Время микростудий ушло. Хотя они всегда были сильно востребованы», — отметил он.

По прогнозу ипотечного брокера, девелоперы при проектировании новых домов сократят количество студий.

Если это первая квартира и есть понимание, что человеку какое-то время в ней необходимо проживать, то это неплохое вложение, потому что студии и однокомнатные квартиры на рынке всегда ценятся выше. Дмитрий Ракута эксперт по недвижимости

Он добавил, что на стоимость также влияет локация дома, транспортная доступность и другие факторы.

Фото: РИА «Новости»

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила, что сейчас девелоперы распродают студии в уже построенных домах или тех, которые находятся на стадии строительства.

«Больше таких квартир не будет», — подчеркнула собеседница 360.ru. По ее прогнозу, после перехода на вторичный рынок стоимость мини-студий не увеличится. «Сейчас рынок в целом не очень активный, но и абсолютной стагнации нет, если говорить о Москве и Московской области», — добавила Перескокова. Риелтор пояснила, что цены на новостройки остаются высокими и девелоперы их снижать не спешат, ожидая нового повышения спроса.

Фото: РИА «Новости»

В каких регионах запретили микростудии? Официальный запрет на строительство квартир-студий менее 28 «квадратов» с августа 2024 года действует в Москве. Столичные власти не согласовывают девелоперам проекты жилых домов, если площади квартир в них меньше указанного норматива. С 1 января 2025 года запрет на маленькие однокомнатные квартиры начал действовать в Московской области. В пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству региона объявили, что при расчете площади жилого помещения не учитываются балконы, лоджии, террасы, кладовые и приквартирные тамбуры. «Площадь однокомнатных квартир в Московской области должна составлять не менее 28, двухкомнатных — не менее 44 квадратных метров», — заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Она напомнила, что такие требования ранее выставляли только девелоперам, которые занимались строительством многоэтажек по реновации. Теперь норму распространили на проекты всех новых жилых домов. Власти Ленинградской области также готовили проект по запрету строительства квартир площадью менее 28 квадратных метров. До этого в регионе действовала норма в 24 «квадрата». На неофициальный запрет властей на строительство маленьких квартир жаловались застройщики Екатеринбурга. Они поясняли, что чиновники отказывались утверждать проекты домов со студиями менее 28 квадратных метров. Источник издания 66.ru в городской администрации объяснил, что о полном запрете мини-студий речи не идет, потому что доступность жилья должна остаться на хорошем уровне. Но при этом совсем маленьких квартир также быть не должно.