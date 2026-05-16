Возвращение «Синего кита»? Неизвестные начали вербовать подростков в опасную игру

В России среди подростков начала набирать популярность странная и опасная игра, очень похожая на «Синего кита» и «Кальмара». Старшеклассники ловят детей во дворах и платят им деньги за выполнение заданий.

Что известно об опасной игре

О появлении такой игры рассказала в Instagram* мать одного из школьников. Она узнала о происходящем, только когда неизвестные оставили в конверте под дверью ее квартиры «рыжик» — пять тысяч рублей. Женщина начала расспрашивать сына об этом и узнала много интересного.

«Он сказал: „Я связался с ребятами, мы играем с ними, нас делят на команды. За всякие победы нам дают пять тысяч“», — сообщила она.

На просьбу матери познакомить ее с этими подростками школьник ответил, что сам их не знает.

«Нас замечают во дворе и сигналят. А сами эти ребята прячутся от взрослых», — привела женщина слова сына.

После этого случая она провела с ним разъяснительную беседу и рассказала, что с помощью игры злоумышленники могут втянуть детей в преступления.

Мать школьника добавила, что уже обратилась в полицию, чтобы найти тех, кто вовлекает несовершеннолетних в опасные игры за деньги. Квесты напоминают южнокорейский сериал «Игра в кальмара», где люди в розовых костюмах в погоне за выигрышем рискуют жизнью и в некоторых случаях убивают соперников.

По словам женщины, организаторы детских «соревнований» делят участников на «красную» и «зеленую» команды и дают задания, которые надо выполнять с бутафорским оружием.

«Обратите внимание на то, с кем и в какие игры играют ваши дети, особенно мальчики», — обратилась женщина к подписчикам.

В беседе с 360.ru она отметила, что полиция уже начала выяснять обстоятельства этой истории.