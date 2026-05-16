Возвращение «Синего кита»? Неизвестные начали вербовать подростков в опасную игру
Неизвестные начали втягивать детей в опасные командные игры за деньги
В России среди подростков начала набирать популярность странная и опасная игра, очень похожая на «Синего кита» и «Кальмара». Старшеклассники ловят детей во дворах и платят им деньги за выполнение заданий.
Что известно об опасной игре
О появлении такой игры рассказала в Instagram* мать одного из школьников. Она узнала о происходящем, только когда неизвестные оставили в конверте под дверью ее квартиры «рыжик» — пять тысяч рублей. Женщина начала расспрашивать сына об этом и узнала много интересного.
«Он сказал: „Я связался с ребятами, мы играем с ними, нас делят на команды. За всякие победы нам дают пять тысяч“», — сообщила она.
На просьбу матери познакомить ее с этими подростками школьник ответил, что сам их не знает.
«Нас замечают во дворе и сигналят. А сами эти ребята прячутся от взрослых», — привела женщина слова сына.
После этого случая она провела с ним разъяснительную беседу и рассказала, что с помощью игры злоумышленники могут втянуть детей в преступления.
Мать школьника добавила, что уже обратилась в полицию, чтобы найти тех, кто вовлекает несовершеннолетних в опасные игры за деньги. Квесты напоминают южнокорейский сериал «Игра в кальмара», где люди в розовых костюмах в погоне за выигрышем рискуют жизнью и в некоторых случаях убивают соперников.
По словам женщины, организаторы детских «соревнований» делят участников на «красную» и «зеленую» команды и дают задания, которые надо выполнять с бутафорским оружием.
«Обратите внимание на то, с кем и в какие игры играют ваши дети, особенно мальчики», — обратилась женщина к подписчикам.
В беседе с 360.ru она отметила, что полиция уже начала выяснять обстоятельства этой истории.
Что такое «Синий кит»
Десять лет назад в России уже фиксировалась волна опасной игры под названием «Синий кит». Неизвестные вербовали в Сети детей и требовали от них выполнять задания, финальным из которых было совершение самоубийства.
Существует несколько версий, почему квесты получили такое название. По одной из них, образ синего кита позаимствовали из песни «Гореть» группы Lumen. Название связывают и с выбрасыванием китообразных на берег. Также игру именовали «Море китов», «F57», «Млечный путь», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20».
Один их последних случаев гибели ребенка из-за игры произошел в 2021 году в Липецкой области — там умерла 14-летняя девочка, которая оставила странное предсмертное видео. В нем она рассказала, что некие люди разрешили ей записать обращение и сказать, что «начинается новая волна, будет много жертв».
Через три дня из жизни ушел друг покойной школьницы — 16-летний подросток. Его друзья подтвердили, что он встречался с погибшей.
За создание «групп смерти» в России с 7 июня 2017 года действует закон об уголовной ответственности. Чтобы избежать вовлечения детей в подобные игры, эксперты рекомендуют родителям обращать внимание, если поведение подростка изменилось и выделять больше времени на общение.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.