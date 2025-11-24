Сегодня 13:51 Возвращаться к бывшим полезно? Почему в Сети хайпит новый тренд и что с ним не так Сексолог Никитина: иногда отношения в паре становятся сильнее после расставания 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Сети появился новый тренд — все чаще расставшиеся пары воссоединяются и строят более крепкие отношения. В каких случаях это действительно возможно, выяснял 360.ru.

Новый тренд на циклические отношения: почему люди возвращаются к бывшим В моду вошел термин циклические отношения (circular relationship), обозначающий воссоединение пары после периода разлуки и личностного роста. В некоторых случаях влюбленные расстаются несколько раз, но в итоге все равно возвращаются к бывшим. Психотерапевт доктор Николь Гейл в беседе с The Independent рассказала, что такие отношения имеют смысл, если оба партнера проделали большую работу над собой и хотят начать все с чистого листа.

«Когда оба человека осмыслили свою роль и свою ответственность за разрыв, если они извлекли из этого урок и развили более эмоциональные и коммуникативные навыки, то все может измениться», — уточнила она.

Психотерапевт по отношениям Симона Бозе предупредила, что порой люди застревают в обреченных на провал отношениях на целые годы и наносят вред своей психике. Она добавила, что токсичные отношения не дают скучать и держат в тонусе, но в конечном итоге все равно заканчиваются катастрофой. «Вы получаете этот заряд дофамина. Этот окситоцин. И если вы застряли в таком цикле, это становится привычной схемой, которую вы начинаете ждать. Если вы ее не получаете, вам может стать немного скучно. Так что, возможно, вы почти создаете драму, сами того не осознавая. Это может происходить совершенно подсознательно», — заявила Бозе.

Когда имеет смысл вернуться к бывшему партнеру Возможную опасность циклических отношений подтвердила 360.ru семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина. Она рекомендовала обратить внимание на причины расставания и только после этого принимать решение.

«Кому-то мешали свои травмы и недопонимания. Иногда это банально кто-то психанул и ушел, но чувства остались. Здесь вопрос в этом, ведь мы же не картошку на рынке покупаем и не кусок мяса, который надо правильно выбрать», — добавила специалист.

Психотерапевт уточнила, что иногда пары сходятся не из-за сильной привязанности, а потому что не смогли найти другого спутника жизни.

Если совсем никого нет, то люди иногда возвращаются от безысходности. Но это тоже не выход — быть с кем-то, если других нет. Все-таки как-то правильней выбирать по зову сердца. Лариса Никитина Семейный системный психотерапевт, сексолог

По ее словам, некоторые пары после развода и расставания в несколько лет действительно сходятся и сохраняют брак на долгие годы. Есть и множество противоположных примеров, когда воссоединение через короткое время приводит к новому разрыву. Сходиться после развода имеет смысл, если между партнерами остались чувства, уточнила Никитина. «Нет идеального рецепта для всех. <…> Если чувства не угасли и за это время человек понял, что для него лучший тот, с кем он расстался. Смотрит он на других — и у него ничего не включается. И когда эти люди возвращаются в отношения, что-то меняется», — подчеркнула она. По ее мнению, после такого воссоединения люди уже терпимей относятся к характеру и привычкам партнера. Специалист также призвала не пытаться переделать возлюбленного, потому что именно это часто ставит отношения под угрозу.