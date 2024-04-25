Общество 25 апреля 2024, 16:10 Вопросы демографии обсудили участники конференции «Россия — большая семья больших семей» Конференция «Россия — большая семья больших семей» прошла в Москве

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Отношение к многодетности среди россиян за последние годы изменилось в лучшую сторону. Свою роль сыграли поддержка и льготы, которые получают родители. Общее число таких семей за последние пять лет выросло на 27%. Решения для увеличения этого показателя обсудили участники ежегодной конференции Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма», которая прошла в Москве.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова напомнила, что сейчас в России четверть всех детей воспитывается в многодетных семьях. При этом такие ячейки общества составляют только 9,4% от общего числа.

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«Это я к тому, насколько высок коэффициент полезного действия многодетных», — пояснила депутат.

Поддержку семьи с тремя и более детьми получают от государства. Выплаты постоянно индексируют, есть возможность взять льготную ипотеку. Но все не так хорошо в сфере работы. Молодых женщин часто спрашивают о планах ухода в декрет.

Чтобы решить эту проблему и сделать многодетность привлекательней в России появился рейтинг для компаний по количеству детей у сотрудников. Лидеры списка получают различные льготы. Но пока только в трех регионах. Об этом заявил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

«В трех регионах приняты законы, которые дают существенные преимущества компаниям, которые занимают в этих рейтингах ведущие позиции. Мы по этому пути идем. Сейчас готовим такие законы для других наших регионов. И рассчитываем, что благодаря нашей конференции этот опыт будет распространяться». — добавил он.

Об изменении отношений к многодетным родителям заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он пояснил, что по данным опросов 58% респондентов считают, что в обществе достаточно уважительно относятся к семьям с тремя и более детьми. Скептически к идее многодетности пока относятся молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет.

Вопросы для изменения таких настроений и повышение привлекательности деторождения обсудили участники конференции. По ее итогам они приняли резолюцию с выдвинутыми инициативами, которые направили во все органы представительной, исполнительной и законодательной власти.