Волонтеры в Алуште сообщили о нехватке опытных кадров для помощи птицам

Устранять последствия разлива мазута в море сейчас приходится на всем черноморском побережье России: работу по спасению птиц развернули не только близ Анапы, но и в Сочи, и в Крыму. О том, как проходит работа крымских волонтеров, с какими проблемами они сталкиваются и как могут помочь желающие, на стриме в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал координатор волонтерского штаба в Алуште Виталий Вилямовский.

Первых птиц в мазуте на побережье Алушты начали замечать с 29 декабря. Была стая в районе 20 птиц.

«Мы случайно гуляли с семьей и обратили внимание, что сидит много птиц и как-то странно себя вычесывают клювом. Подошли поближе, обратили внимание, что они запачканы», — рассказал Вилямовский.

В начале неравнодушные алуштинцы не знали куда обратиться и опубликовали заметку об этом в одном из местных пабликов.

«Буквально сразу <…> люди подключились, начали отзываться. И практически в течение полутора часов приехали помогать на пляж. То есть мы сразу же начали действовать и отлавливать этих птиц», — отметил координатор штаба.

Как организована работа алуштинских волонтеров

Сейчас, по словам мужчины, в Алуште организована целая волонтерская бригада, занимающаяся очисткой птиц, работа которой уже хорошо отлажена.

На отлов птицы волонтеры отправляются вечером, после того, как стемнеет. Для того, чтобы птица не видела волонтеров и не пугалась, ее на время ослепляют фонариком, после чего аккуратно ловят сачком.