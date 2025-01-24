Волонтеры в Алуште сообщили о нехватке опытных кадров для помощи птицам
Волонтер Вилямовский: в Алуште нужны опытные орнитологи, ветеринары и ловцы птиц
Устранять последствия разлива мазута в море сейчас приходится на всем черноморском побережье России: работу по спасению птиц развернули не только близ Анапы, но и в Сочи, и в Крыму. О том, как проходит работа крымских волонтеров, с какими проблемами они сталкиваются и как могут помочь желающие, на стриме в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал координатор волонтерского штаба в Алуште Виталий Вилямовский.
Первых птиц в мазуте на побережье Алушты начали замечать с 29 декабря. Была стая в районе 20 птиц.
«Мы случайно гуляли с семьей и обратили внимание, что сидит много птиц и как-то странно себя вычесывают клювом. Подошли поближе, обратили внимание, что они запачканы», — рассказал Вилямовский.
В начале неравнодушные алуштинцы не знали куда обратиться и опубликовали заметку об этом в одном из местных пабликов.
«Буквально сразу <…> люди подключились, начали отзываться. И практически в течение полутора часов приехали помогать на пляж. То есть мы сразу же начали действовать и отлавливать этих птиц», — отметил координатор штаба.
Как организована работа алуштинских волонтеров
Сейчас, по словам мужчины, в Алуште организована целая волонтерская бригада, занимающаяся очисткой птиц, работа которой уже хорошо отлажена.
На отлов птицы волонтеры отправляются вечером, после того, как стемнеет. Для того, чтобы птица не видела волонтеров и не пугалась, ее на время ослепляют фонариком, после чего аккуратно ловят сачком.
«После этого мы везем ее сразу же в штаб, там у нас организован карантин и мойка. Первым делом у нас в карантине проходит первичный осмотр. Специалисты оценивают состояние птицы, можно ли ее вообще мыть. <…> После чего они, как правило, там стабилизируют состояние птицы, и она отправляется на мойку. И там уже моют ее и приводят в чувства», — объяснил волонтер.
Чем можно помочь и куда обращаться неравнодушным людям
Несмотря на организованный процесс, бригаде пока еще остро не хватает опытных волонтеров, поэтому все желающие помочь алуштинской бригаде могут обратиться в Telegram-канал Волонтеры Алушта.
Там уже много у нас подгрупп и для волонтеров, и для автомобилистов, и для ловщиков птиц, и непосредственно мойки птиц. Можно обратиться в любую из подгрупп, и там сразу составляют списки, кто и когда может приехать
Виталий Вилямовский
Координатор штаба волонтеров в Алуште
При этом он отметил, что для проживания волонтеров администрация города оплачивает гостиничные номера в гостинице «Алушта», недалека от самого штаба.
«Важный момент. Нам нужны ловцы и опытные специалисты. Ветеринары, орнитологи если будут, то это будет вообще шикарно», — подчеркнул волонтер.
Кроме Telegram-канала, все подробности также можно узнать по телефону в Алуште: +7 (978) 587-14-53.
Ранее волонтеры рассказали, что после разлива мазута в Черном море птицы утратили способность летать. Пернатые начинают тонуть в воде спустя несколько минут.