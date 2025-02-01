01 февраля 2025 11:00 Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале Володин: в феврале сумма маткапитала в России увеличится на 9,5% 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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В феврале сумму маткапитала в России проиндексируют на 9,5%, а с оказавшимися в трудной жизненной ситуации подростками будут работать наставники. Какие еще изменения ждут россиян в середине зимы, напомнил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Маткапитал, пособия и пенсии проиндексируют С 1 февраля размер материнского капитала на одного ребенка составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и 222 тысячи — на второго. Если семья не получала сертификат при рождении первенца, сумма выплаты составит 912 тысяч рублей. «Обеспечение всех социальных обязательств, поддержка семей с детьми — это приоритет государства», — подчеркнул Володин. Спикер Госдумы отметил, что по поручению президента Владимира Путина индексацию страховых пенсий и социальных выплат также доведут до 9,5%. Их пересчитают с 1 января 2025 года.

Фото: РИА «Новости»

Режим высылки незаконных мигрантов Володин напомнил, что с 1 февраля заработает закон о высылке незаконных мигрантов с территории России. Таких иностранных граждан начнут вносить в специальный реестр, обяжут информировать о своем местоположении сотрудников полиции. «Кроме того, они не смогут приобретать машины или жилье, вступать в брак, брать кредиты и свободно перемещаться по стране. При неоднократном нарушении требований контроля против них примут решение о депортации», — добавил председатель Госдумы. Также с 5 февраля в России введут административную ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из нее. По словам Володина, МВД сможет самостоятельно принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранцев.

Фото: Pxhere

Наставничество для детей в трудной жизненной ситуации С 5 февраля с оказавшимися в трудной жизненной ситуации подростками и детьми — например, совершившими правонарушение — начнут работать наставники. Назначать их с согласия ребенка и его родителей будет комиссия по делам несовершеннолетних. Наставники пройдут подготовку, инициатива окажет дополнительную поддержку детям в трудной жизненной ситуации.

Развитие креативных индустрий Понятие «креативная индустрия» закрепят на законодательном уровне. Под ней понимают экономическую деятельность, непосредственно связанную с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих экономической ценностью и уникальностью. «В этой сфере вводятся основы правового регулирования, определяются виды государственной поддержки таких субъектов», — подчеркнул Володин. Спикер Госдумы добавил, что с 5 февраля вступает в силу закон о том, что явившееся предметом или орудием совершения административного правонарушения конфискованное имущество подлежит обращению в собственность субъекта России. Норма даст регионам возможность использовать его по целевому назначению, в том числе в качестве оказания гуманитарной помощи, а также минимизировать расходы на хранение.