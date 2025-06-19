Сегодня 13:24 Конкуренция только в плюс. Чем закончится война за покупателя между ТЦ и маркетплейсами? Вице-президент Ozon Заикина назвала плюсом конкуренцию маркетплейсов в России 0 0 0 Эксклюзив

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ПМЭФ-2025

Маркетплейсы в России находятся в постоянной конкуренции с друг другом, что в конечном счете становится плюсом для конечного покупателя. Улучшаются ассортимент и скорость логистики доставки товаров, в этой среде торговые центры выживут, но им придется искать другой клиентский путь, рассказала в интервью 360.ru на полях ПМЭФ-2025 вице-президент по связям с индустрией и специальным проектам Ozon Мария Заикина.

Она отметила, что сейчас драматическое новшество создать уже сложно. В Ozon сфокусировались на изменениях на витрине и в интерфейсе для предпринимателей. «Это очень большой труд внутри, но драматически показательным его сложно сделать. Продолжится экспансия в регионы, хотя еще шесть лет назад казалось, что история только для крупных городов. Будут развиваться нишевые площадки под специальные категории товаров. Например, усилится число сотрудничеств между онлайн- и офлайн игроками», — сказала Заикина.

ТЦ превратились в место досуга

Торговые центры, по ее словам, никто не убьет: там не просто совершают покупки — проводят досуг. И те, кто любит это, вряд ли заменят посещение ТЦ пролистыванием витрин в смартфоне.

При этом сейчас подрастает поколение, у которого совсем другое восприятие контента. И возможно, молодежи нужен другой клиентский путь — с этим надо работать, отметила представитель компании. Маркетплейс превратился в платформу с двумя задачами: обеспечить доступность товаров по всей стране, даже если это маленький поселок на краю света, и способствовать развитию малого и среднего бизнеса. В Ozon каждый пятый ИП начал бизнес впервые. «Гибкость работы с платформой позволяет гибко управлять своим бизнесом. Наши покупатели приходят к нам не просто потому, что там все красиво, а из-за большого ассортимента. И если бренд Ozon знают многие, то про этих людей знают не все. Мы решили так показать — как они растут и развиваются, как они пришли к мысли открыть с нами пункт выдачи», — сказала Заикина.

Конкуренция — только в плюс Важным преимуществом российского рынка она назвала конкуренцию. Например, есть рынки всего лишь с одним маркетплейсом, но порой в этой ситуации единственный игрок накладывает определенный отпечаток на взаимодействие и с покупателями, и с продавцами.

У нас на рынке высокая конкуренция, и это дает возможность выбора для обеих сторон. Что касается предпринимателей, они продают зачастую на нескольких платформах, делят ассортимент, это дает выбор и возможность диверсифицировать бизнес. Отсюда постоянная необходимость что-то улучшать — и в доставке, и в витрине. Я вижу в этом позитив. Мария Заикина вице-президент по связям с индустрией и специальным проектам Ozon

Заикина напомнила, что у Ozon всего один пункт выдачи в Москве, остальные открывают сами предприниматели. По всей России их больше 65 тысяч. С учетом размеров страны для предпринимателей это лучшая ситуация: поскольку им известно, как работает транспорт, знакомы места притяжения людей, есть возможность сделать правильный выбор локации для ПВЗ.

Конкуренция с Китаем идет активно

Раньше россияне в основном заказывали товары на китайских онлайн-площадках, потому что у отечественных платформ не было накоплено такого ассортимента товаров, не были отточены некоторые логистические инструменты. Теперь ситуация изменилась — выбор стал лучше, а скорость доставки повысилась даже в самые отдаленные уголки страны. «Но при этом интерес к китайским платформам все равно остается, в том числе из-за экзотических товаров, которые можно найти только там», — заметила Заикина.

Началось внедрение технологий ИИ

Маркетплейсы также идут в ногу со временем и активно используют искусственный интеллект в своей работе, добавила она. Например, ИИ проверяет описание в карточках товаров У предпринимателей нет возможности использовать разные механизмы, плюс не всегда просто разобраться. Поэтому Ozon делает образовательные программы. Например, какое решение подходит для визуала, а какое — для текстового описания. «Это позволяет делать более качественный контент и экономить ресурсы, особенно если маленькая компания из четырех человек. Эти инструменты позволяют делать многое быстрее, не растить издержки на дополнительный персонал», — заключила Заикина.