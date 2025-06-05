Сегодня 19:18 Водители пожаловались на автоподставы с цыганскими детьми. Что делать, чтобы не развели? Автоюрист Славнов объяснил алгоритм действий при автоподставе с детьми цыган 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Дети

ДТП

Последние несколько дней в соцсетях и Telegram-каналах обсуждают жуткие видео, на которых цыганки заставляют своих детей бросаться под машины. Один из таких роликов сняли в Королеве. Там мальчик после инструктажа рванул под колеса прямо на зебре. Пишут о подобных случаях и в столице. Что это за автоподставы и как быть, если оказался в такой ситуации, разбирался 360.ru.

Цыганка заставила ребенка прыгнуть под машину в Королеве Выглядит сценарий этой автоподставы так: сначала дети кидаются под машину, потом к водителю бегут их родители и начинают требовать компенсацию. Один из роликов с бросающимся под колеса ребенком сняли в Королеве. На завирусившейся записи мальчик выскакивает на пешеходный переход именно в тот момент, когда к нему подъезжает автомобиль. Затормозить водитель не успевает. Итог: ребенка сбивает с ног и он падает на землю. Лежит мгновение, а потом бежит обратно к тротуару, где его ждет цыганка (вероятно, мать). По словам очевидцев, когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, за водителя начали заступаться все, кто видел, что на самом деле произошло на дороге. В соцсетях также обращают внимание, что этот случай не первый.

Фото: РИА «Новости»

Что такое автоподстава и как с этим бороться Возможно, цыгане взяли этот вид развода на вооружение относительно недавно, но по большому счету он существует уже много лет и хорошо известен, отметил судебный автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов. Как правило, мошенники стоят на краю дороги, потом бросаются под колеса и вымогают деньги. «Даже хорошо известна стоимость. Как правило, от водителя требуют от 25 до 70 тысяч — мол, решаем все на месте, никого не вызываем. Причем ставка всегда одна и та же — 25-70. Такой бизнес», — пояснил он в комментарии 360.ru. Если попасть под колеса не удается, то негодяи кидают на дорогу планшет, ноутбук либо другую дорогую технику, чтобы она разбилась. Потом с криком предъявляют ее человеку за рулем и требуют компенсацию в том же ценовом диапазоне.

Фото: РИА «Новости»

«В такой ситуации, когда с вас после ДТП начинают требовать какие-то деньги, нужно четко понимать: это мошенники. Ни о чем не думайте, вызывайте инспекторов ГИБДД, чтобы все фиксировали», — подчеркнул Славнов. Отдельно эксперт обратил внимание, что правоохранители разберутся в ситуации, даже если кто-то из мошенников снимал подставу на телефон и пытается давить с помощью видео.

«Нужно фиксировать таких людей. А если люди будут платить, преступники останутся в тени. И будут дальше заниматься подставами безнаказанно. Зачем в принципе отдавать кому-то эти деньги, когда у вас есть страховка?» — указал юрист.

Пускай оформляют ДТП. Человек обратится в больницу, где ему поставят диагноз, сделают экспертизу. И ваша страховая переведет ему деньги. У нас машина застрахована на 400 тысяч по железу, а по ОСАГО переводят до полумиллиона, если вы кого-то сбили и пострадавший обращается в страховую. Зачем вы делаете страховку, если сами готовы платить мошенникам?

Этот путь, по словам Славнова, будет самым верным. Не надо стремиться договориться на месте, поддаваться на чьи-то уговоры. План действий всегда один: вызываете на место ГИБДД, все фиксируете, пострадавший в больнице после осмотра получает выписку о своем состоянии, а потом — деньги от страховой. «Как только закончим кормить мошенников, именно тогда они будут уходить с этого рынка. Разговор должен быть короткий: ребят, у меня есть страховка, там до полумиллиона. Вызываем инспекторов, оформляемся», — заключил юрист.