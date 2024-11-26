Сегодня 15:50 Внучка Хрущева и другие шататели: назад в Россию Писатель Беседин призвал не пускать внучку Хрущева и других «шатателей» в Россию 0 0 0 Фото: Нина Хрущева. Scott Mc Kiernan/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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У правнучки Чкалова появился матерый, серьезнейший конкурент — внучка Хрущева. Первая, напомню, призвала нанести ядерный удар по России. Вторая, конечно, до такой низости не опустилась, но там действуют уже не эмоции, а убийственный расчет.

Нина Львовна Хрущева — человек, на Западе прикормленный и пригретый. После 1991 года, когда развалился Советский Союз, она первым делом рванула в США. Там сделала классическую карьеру в духе «белой кости» американского истеблишмента. Работала в исследовательских институтах, в журналах. Теперь вот профессор. В отличие от правнучки Чкалова, Нина Львовна опытный деятель, просто так языком не ляпает, но Россию «разоблачает» знатно. Сколько таких выходцев из Советского Союза в США, которых пригрели американские кураторы? Имя им легион. Им придумали там должности, придумали специальные организации. Для США это копейки, центы, но зато какой престиж! Смотрите, дети, внуки советских элит сразу же приехали в Америку. Выходит, правы мы были, вашингтонские guys, что победили СССР, эту «империю зла». Так они мыслят.

Фото: Валерий Чкалов / РИА «Новости»

Чем они занимаются в реальности, все эти потомки советских партийных бонз? Скажу просто: русофобией, отборной и гадкой. Они профессионально культивируют вирус русофобии в своих институтах, реально ничем не занимающихся. Нет русофобии более махровой, чем та, которая пестуется там. Это что-то в стиле Смердякова — типаж, блестяще описанный Достоевским.

И сидеть бы таким персонажам в США, но нет, их еще возят в Россию. Чтобы поливали мерзостью нас тут. Чтобы фонтанировали русофобией. «Разоблачали». Это звучит как безумие, конечно, однако приезжают и гадят. Как тут после этого не поверить в заговоры и тому подобные вещи? Вот и Нина Львовна Хрущева должна была выступить в екатеринбургском «Ельцин-центре». О чем хотела вещать? Да всем же очевидно: она и ранее крайне критически высказывалась о России. А потом спокойно уедет обратно в США — продолжит дело. Правда, после ажиотажа в СМИ и призывов общественников выступление отменили.

Фото: РИА «Новости»

Такое не должно происходить в принципе. Тем более когда близится к финалу третий год СВО, но оно, как видим, происходит. Очень даже происходит, будто не наелись мы собственными ошибками. Так какого результата ждем? С верой, что называется, в 1991 год, ремейк? Давайте я проговорю очевидное: таких гастролей не может и не должно быть в России. И ведь, кстати, зрители, слушатели пришли бы — этакие папуасы за бусами «разоблачений».

И последнее. Важное. Помните, у иноагента Гребенщикова* была такая строчка: «Их (генералов) дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть» — верная строчка. Эти избалованные люди, которым деды и отцы дали все, кайфовали от жизни по максимуму, брали все. А потом предали и сбежали.

В этом был главный ужас советского проекта. Его создали яростные революционеры. Потом пришли идейные люди, новые элиты, которые и смогли в основном запустить человека в космос спустя всего 16 лет после победы в самой чудовищной войне. Затем поколения стали мельчать, а после люди перестали верить в то, что говорили. Их же дети веселились и тусили красиво.

Фото: Командующий войсками Киевского военного округа, командарм первого ранга Семен Тимошенко (слева) и I-й секретарь ЦК КП (б) Украины Никита Хрущев / РИА «Новости»

Итог? Одна из главных причин развала СССР и того, что миллионы людей оказались либо мертвыми, либо сломленными, — это вырождение и предательство элит. Именно бывшие комсомольские лидеры, певшие оды социализму, моментально переобулись и стали хаять его. Такие же, как внучка Хрущева, рванули на Запад. В сытую жизнь. Это мерзко, да, гадко, но это так. Такие люди развалили страну — ту страну, и очень не хочется, чтобы им подобные развалили страну нынешнюю. Прививка от этого? Для начала делать правильные выводы из прошлого, списывая предателей в утиль.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.