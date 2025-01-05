Сегодня 02:49 Влияние харизмы. Как стать успешным без таланта и красивой внешности Психолог Красноруженко: харизму можно натренировать 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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Успех часто объясняют талантом или внешностью, но у некоторых людей есть более важное свойство, благодаря которому они приковывают к себе внимание окружающих. Так проявляется харизма. Обладающий этим качеством человек вдохновляет, восхищает и вызывает доверие. Причем это не врожденный дар и не приобретенная особенность. О том, как тренировать харизму и какие люди добились с ее помощью — в материале 360.ru.

Что такое харизма?

Харизма представляет собой целую совокупность личных качеств человека. Но такое значение слово приобрело только в XX веке, благодаря немецкому социологу Максу Веберу. За основу он взял древнегреческое слово χάρισμα, которое обозначало особые дары или редкие таланты, подаренные человеку богами.

Вебер использовал это понятие для описания случаев «харизматической власти», которая основывалась на личной привлекательности лидера, а не формальных структурах. От социолога термин вошел в обиход и теперь используется для описания людей.

Фото: Pixabay

Признаками харизматичного человека считается его уверенность и сила, умение искренне интересоваться другими людьми и понимать их, честность в общении и хорошие навыки коммуникации. Благодаря этим качествам человек вызывает восхищение, доверие и симпатию у тех, кто его окружает.

Харизма и внутренняя энергетика — одно и то же?

Внутреннюю энергетику и харизму часто путают. Уверенность в себе, манера общения, искренность и способность устанавливать контакт с людьми, чтобы их вдохновлять — это качества человека, которые он использует для внешнего мира.

Фото: Pixabay

Внутренняя энергетика, как следует из названия, действует на состояние человека, его жизненные силы, эмоциональную стабильность, способность концентрироваться на важном, находить внутреннюю мотивацию, а также умение восстанавливать силы. Окружающие эти свойства человека не видят, а влиянию харизмы подвергаются сильно.

Можно ли развить харизму и как это сделать?

Некоторые люди рождаются с врожденной харизмой, которая может проявиться во взрослом возрасте, но это свойство также можно в себе развить и натренировать. Об этом в комментарии 360.ru рассказала психолог Галина Красноруженко.

Известны случаи, когда из тихих и незаметных в школе мальчиков и девочек вырастают красиво говорящие спикеры, которые способны полностью захватывать внимание аудитории. Благодаря своим развитым качествам они становятся лидерами в своих сферах.

Для этого человек прошел определенный путь, развивая и тренируя необходимые качества. Галина Красноруженко психолог

По словам специалиста, для тренировки харизмы нужно научиться и постоянно использовать следующие практики: слышать и слушать других людей, не зазнаваться, не бояться высказывать свою точку зрения, развивать уверенность себе, быть самим собой, потому что фальшь всегда считывается.

Фото: Pixabay

«Если вас пригласили в компанию, узнайте кто там будет и их интересы, чтобы заранее подготовиться и расположить к себе людей. Может быть это будут шутки, анекдоты, мемы или люди захотят чем-то поделиться», — привела пример Красноруженко.

Психолог напомнила старую поговорку, что «встречают по одежке, а провожают по уму», поэтому внешний вид тоже играет важную роль. На такие встречи лучше приходить в приподнятом настроении. Если сил совсем нет, то можно сделать зарядку или принять контрастный душ.

Харизматичная женщина глазами мужчин

Харизма и внутренние качества могут компенсировать любые недостатки внешности. Мужчины чаще завязывают отношения с женщинами, которые дарят им эмоциональную поддержку, тепло и ощущение счастья.

Фото: Pixabay

Харизматичная женщина знает все свои достоинства и недостатки, умеет принимать комплименты и искренне выражает свои эмоции, не стараясь быть похожей на кого-то. Она подчеркивает свою индивидуальность через внешность и поведение. Она не стремится к идеалу, а усиливает то, что у нее уже есть.

Харизматичный мужчина глазами женщин

Для харизматичного мужчины также не важна внешность. Его качества позволяют ему создавать вокруг себя ауру повышенного интереса у окружающих.

Такие мужчины не хвастаются, а демонстрируют уверенность в себе и готовы брать ответственность и принимать решения. Способны быстро погасить начавшийся конфликт и чувствуют границы уместного поведения.

Фото: Pixabay

В беседе они способны поделиться нестандартными взглядами на вещи, говорят искренне без увиливаний и при этом могут внимательно выслушать собеседника. При этом на первых встречах харизматичные мужчины никогда не раскрываются полностью, пробуждая в женщине любопытство. Они внимательны к мелочам и ценят в женщинах уникальность.

Примеры харизматичных личностей в истории

Искренность, внимание к людям и внутренняя сила всегда притягивали к харизматичным людям окружающих, поэтому они стали неотъемлемой частью мировой истории. К ним можно отнести лидера индийского движения за независимость Махатму Ганди.

Фото: Scherl / Global Look Press

Он вдохновил миллионы людей на ненасильственное сопротивление британскому колониальному правлению. Его моральная сила привлекала миллионы индийцев независимо от их социального статуса или образования.

Ставший символом революционной борьбы на Кубе Че Гевара до сих пор вдохновляет многих, благодаря своей силе убеждения и самопожертвования в борьбе за справедливость. Его образ стал по-настоящему культовым.

Фото: PLANET PHOTOS / Global Look Press

Императрица Франции и первая жена Наполеона Бонапарта Жозефина де Богарне не отвечала идеалам красоты своего времени. Но она обладала невероятной харизмой, чем покорила своего супруга, который боготворил ее до самой смерти.

Фото: The State Hermitage Museum / Global Look Press

Французская актриса Сара Бернар, несмотря на свою далеко не выдающуюся внешность, сводила с ума европейских монархов.

Ее осыпали бриллиантами и дарили свое внимание будущий король Англии Эдуард VII, император Австрии Франц Иосиф I, король Испании Альфонсо, король Италии Умберто, король Дании Кристиан IX.

Фото: Scherl / Global Look Press

Благодаря своей харизме и магическому голосу Бернар оставалась звездой долгое время, а на ее похоронах парижане покрыли дорогу до кладбища живыми камелиями.

Если брать современных артистов, то в их число необходимо включить лидера группы The Queen Фредди Меркьюри. Невероятная энергетика и уникальная способность держать контакт с многотысячной аудиторией сделали его культовой фигурой.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Каждое его выступление было искренним и завораживающим, а стиль и образы, в которых он выходил на сцену, бросали вызов действующим нормам. Артист доказал, что харизма способна перекрыть любые недостатки.

Внешность Киллиана Мерфи далека от стандартов мужской красоты, но внутренний магнетизм сделали его звездой мирового уровня.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Он способен воплощать на экране различные образы и при этом каждый раз вызывать искреннее доверие. В жизни актер избегает излишнего внимания прессы. Своей скромностью он только усиливает свою притягательность.

Одна из самых уважаемых и талантливых актрис мирового кино Мэрил Стрип тоже не входит в стандарты голливудской красоты, но это не помешало ей добиться колоссального успеха, благодаря своей харизме.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Во всех своих персонажей она вкладывала интеллектуальную глубину, показывая разные их грани. В жизни звездный статус не помешал ей оставаться простой и искренней. При этом Стрип часто демонстрирует один из главных принципов харизматической женщины — умение посмеяться над собой.

Мадонна тоже добилась мирового успеха, благодаря своей харизме, трудолюбию и умению постоянно менять образы. Певица никогда не боялась сломать стереотипы и перейти любые границы, чтобы доказать свое мнение.

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Несмотря на свои 66 лет, она до сих пор остается лидером сцены, собирая миллионы зрителей на свои концерты.