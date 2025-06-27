Сегодня 12:26 Власти Краснодарского края заподозрили в установке муляжей камер на дорогах НАС обратился в Генпрокуратуру из-за неработающих камер фиксации под Краснодаром 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Власти Краснодарского края заподозрили в установке муляжей вместо камер видеофиксации на дорогах. Подробно об этом 360.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Деньги на ветер Общественников смутило, что в Москве одна камера оформляет 43 постановления в день, в Подмосковье — 60, а в Краснодарском крае — всего два. «Разницу в 30 раз невозможно объяснить логически и вообще никак. Если камеры действительно существуют, государство за них заплатило и платит за их обслуживание, а они по необъяснимой причине то ли не работают, то ли выключены, то ли их не существует вовсе. Поэтому нам нужно посмотреть, как были израсходованы государственные средства, на что, кто их освоил, и после этого принимать процессуальные решения», — отметил Шапарин.

Фото: Дорожные знаки в Москве / Медиасток.рф

Представители НАС обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность компании, которая годами создавала систему фотовидеорегистрации. «Мы считаем, что нужно разобраться, кто из региональных чиновников принимал работы по этой неэффективной системе. И как такое вообще получилось? Потому что это магнитная аномалия какая-то. Неужели в Краснодарском крае считают, что можно нарушать правила дорожного движения?» — задался вопросом эксперт. Он объяснил, что постановления можно отследить на официальном сайте ГИБДД.

Мы думали, что в Краснодарском крае какая-то аномалия, что в других регионах тоже может быть что-то похожее. Нет, нигде больше ничего похожего просто нет. Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза

Плата жизнями При этом в Краснодарском крае камер больше, чем в столичном регионе. «Это уму непостижимо — создать такую огромную систему, вложить совершенно колоссальные деньги. Речь идет о миллиардах рублей, которые не работают на безопасность. Мы сравниваем три региона: Москву, Московскую область и Краснодарский край, потому что это три региона с самым большим парком автомобилей. Риск попадания в ДТП с учетом размера парка в Краснодарском крае в полтора раза выше, чем в Москве, и в два-четыре раза выше, чем в Московской области», — подчеркнул Шапарин.

Фото: Камеры видеофиксации на дорогах в Москве / Медиасток.рф

Отсутствие камер приводит к несоблюдению ПДД. «Совершенно камер нет, все гоняют, риск аварии выше — выше смертность. За возможную некомпетентность отдельных чиновников, которые принимали эту систему и у которых она типа функционирует, мы просто жизнями платим», — заключил вице-президент НАС.