Сегодня 13:34 «Визу талантов» начнут выдавать в России: кто и как сможет ее получить? Эксперт по миграции Бурда объяснил, зачем нужны «визы талантов» в России

«Визы талантов» — общее название для въездных документов, которые могут получить высококвалифицированные специалисты в разных странах. С апреля 2026 года такие визы начнет выдавать Россия. Кто сможет получить право на въезд в страну и зачем это нужно, разобрался 360.ru.

«Визы талантов» для иностранцев в России О введении «виз талантов» сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на предложение депутата Государственной думы Михаила Делягина. «С ходатайством о признании представляющим интересы России могут обратиться иностранцы, которые имеют достижения в сфере научно‑технологического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, достигли успехов в культурно‑гуманитарной сфере и учебе, внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности России», — отметил дипломат. Визу смогут получить и те, кто обладает особо востребованной профессией, специальностью, квалификацией или навыками. Таким иностранцам и членам их семей будут выдавать многократные деловые визы сроком до одного года при наличии документов, которые подтверждают заинтересованность России.

Интересно Работу по выдаче виз организуют в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях до 15 апреля 2026 года при условии утверждения МВД соответствующей формы.

Глава МИД обратил внимание на уже принятый указ президента № 883, который призывает упростить процедуру качественной миграции в Россию.

Фото: РИА «Новости»

Цель введения «визы талантов» Идея с «визами талантов» восходит еще к 2024 году, когда Совет по науке и образованию при президенте дал ряд поручений, связанных с необходимостью привлечь иностранных специалистов к участию в научных проектах и разработках, которые осуществлялись в России, напомнил 360.ru эксперт по миграции, доктор политических наук, профессор, доцент РАНХиГС Михаил Бурда. «С учетом положения новой концепции миграционной политики, где тоже сделали акцент на привлечение высококвалифицированной миграции, которая способна развивать человеческие капиталы и научный потенциал, принимается программа „виза талантов“. Такая практика распространена и в США, и во Франции, и в Германии, и в Великобритании. Россия тоже вступает в глобальное соревнование за умы», — добавил он.

Фото: Virginie Lefour/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Какими достижениями должны обладать иностранцы С точки зрения достижений будут разрабатываться некие критерии, по которым определят таланты. Например, для спорта нужны молодые атлеты, показывающие высокие результаты в своих возрастных группах и отдельных видах спорта.

Что касается научно-технологического развития, то, очевидно, речь идет о привлечении специалистов, которые связаны с современными технологиями, с активным использованием всего спектра информационных, компьютерных технологий, цифровых инструментов, специалистов развития системы искусственного интеллекта. Михаил Бурда

В сфере инженерии критерии определят дополнительно. Возможно, их структурируют по отдельным сферам экономики или в контексте потребностей, которые диктует сегмент высококвалифицированного рынка труда России.

Фото: Cao Li/XinHua / www.globallookpress.com

Упрощение качественной миграции в Россию В России есть два неплохих инструмента для процедуры качественной миграцию в Россию. Первый — статья федерального закона о правовом положении иностранцев, определяющая порядок привлечения высококвалифицированных специалистов. Закон содержит пункты, посвященные привлечению представителей научного сообщества, преподавателей и медработников в отдельные технопарки, например, Сколково или Сириус. «Это достаточно неплохой инструмент, но „виза талантов“ будет способствовать привлечению в том числе и молодых ученых, специалистов, за которыми будущее. И это неплохое, а даже более значимое дополнение к тем миграционным правилам, которые уже на сегодняшний день существуют», — отметил Бурда.

Фото: РИА «Новости»

Действительно ли Россия нуждается в талантах Россия — богатая талантами страна, подчеркнул эксперт по миграции. Молодые специалисты-соотечественники сейчас активно развиваются и демонстрируют высокие показатели и новые разработки, ничем не уступающие западным аналогам. «Но необходимо обращать внимание, что определенная преемственность российской научной школы, особенно в сфере высоких технологий если не утрачена, то была близка к этому», — заявил Бурда. Он добавил, что это связано с нищенским положением научных организаций в 90-е годы, что стало причиной активного оттока специалистов.

Крупные западные информационные цифровые гиганты созданы в том числе при активном участии наших граждан, соотечественников, которые переехали за рубеж. Это связано с определенным подходом, который доминировал в середине 2000-х годов, когда активный экономический рост и попытки безудержной интеграции в европейские и мировые проекты, коллаборации привели к тому, что доминирующим стал подход: «А зачем нам производить свое, если мы можем все купить на те же самые нефтяные доходы?» Михаил Бурда

Но специальная военная операция и санкции со стороны Запада показали, что доходы доходами, а технологии тоже необходимы. «Потому что именно технологический суверенитет является одной из важнейших составляющих суверенитета государства. Это очень важно. Я думаю, что привлечение зарубежных талантов, выдающихся специалистов и ученых не окажет негативное влияние на развитие талантов в нашей стране. Наоборот, этот симбиоз будет направлен на дальнейшее укрепление российского технологического суверенитета», — считает Бурда.

Фото: John Stewart Reid / Barcroft Med / www.globallookpress.com

Убытки от необразованных мигрантов Если говорить о неквалифицированной рабочей силе, необразованных мигрантах, здесь складывается двоякая ситуация, заявил эксперт. «С одной стороны, неквалифицированная рабочая сила необходима, но строго в определенных количествах, в строго определенной сфере экономической деятельности, с последующим выездом обратно в те государства, откуда они приехали, без возможности их имплементации в российское общество. Я имею в виду получение вида на жительство или гражданства, перевоза семей, попыток их интегрировать и так далее. Это совершенно лишнее», — добавил он. Миграционные лоббисты, считающие неквалифицированных иностранцев драйвером российской экономики, не учитывают нагрузку на социальную структуру. Речь идет о колоссальных объемах денежных средств, которые выводятся из России.

То, что они отправляют на родину. Если посчитать плюс на минус, то не все так однозначно. Я думаю, что издержек, особенно с точки зрения общественно-политической стабильности от массового и нелимитированного, неорганизованного привлечения неквалифицированной рабочей силы, гораздо больше, чем возможных плюсов. Кто получает эти плюсы? Сугубо небольшая прослойка бизнеса, работодателей, которые таким образом минимизируют свои расходы. Михаил Бурда

Все издержки перекладываются на государство и общество. В этом и заключаются существенные отличия. «Если мы говорим о миграции высококвалифицированных специалистов, талантов, то это те категории иностранцев, которых достаточно легко интегрировать в наше общество, они будут здесь работать, будут готовы стать нашими русскими новыми гражданами. А неквалифицированные рабочие силы пытаются превратить Россию, культурные традиции в то государство, откуда они приехали. Как известно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Поэтому не очень корректно сравнивать высококвалифицированную и массовую неквалифицированную трудовую миграцию», — заключил эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Какие страны выдают «визы талантов» россиянам Австралия На визу могут претендовать россияне, добившиеся успехов в спорте, искусстве, научных исследованиях, инвестициях в инновации или предпринимательстве. Документ действует бессрочно — заявитель становится постоянным резидентом страны. Номинировать претендента должна профильная австралийская организация или специалист из его области. Великобритания Претендентами на визу могут стать лидеры в области цифровых технологий, исследований, культуры и искусства. Документ выдают на срок до пяти лет, потом визу можно продлевать неограниченное количество раз. Важно получить подтверждение таланта в профильной британской организации.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Гонконг Виза предоставляется специалистам с высоким доходом или выпускникам престижных университетов. Срок действия — до трех лет, затем документ продлевается. Заявитель с высоким доходом должен зарабатывать от 25 922 500 рублей. Дания Эта страна выдает визу артистам, спортсменам, тренерам и поварам с узкой специализацией. Документ действует на период контракта, но сначала — не больше чем год с возможностью продления. Необходимо получить предложение о работе или заключить трудовой договор и доказать, что работу должны выполнять именно вы. Китай КНР привлекает высококлассных специалистов, всемирно известных артистов, руководителей на высоких должностях и лауреатов международных премий. Кандидату придется обзавестись письмом от китайского работодателя, подтверждающим исключительные таланты или востребованность профессии.

Фото: Hua Peng/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Франция В этой европейской стране ждут артистов-исполнителей, литераторов, и стартаперов, а также профессионалов с высокой репутацией, которые занимаются художественной, научной, интеллектуальной, образовательной или спортивной деятельностью. Срок действия визы — до четырех лет. Условия получения зависят от категории заявителя. США Претендовать на американскую визу могут люди с выдающимися способностями в науке, искусстве, спорте, бизнесе, образовании, кино и телепроизводстве. Обычно США выдают документ на три года с возможностью продления. Работодатель должен согласовать переезд с Минтруда и Службой гражданства и иммиграции Соединенных Штатов.