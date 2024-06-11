Сегодня 16:14 Вирус Трояновой: почему они сходят с ума Писатель Беседин: вирус Яны Трояновой — разновидность безумия 0 0 0 Фото: Актриса Яна Троянова / РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Актеры

Русофобия

Иноагенты

Меня спросили, что я думаю о высказывании иноагента Яны Трояновой*. Напомню, она заявила следующее: «И конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам сегодня кричат в лицо: „Русских надо убивать, даже детей“. Или как украинцы говорят: „Хороший русский — мертвый русский“».

Что я думаю? Во-первых, я, к несчастью, узнал, кто такая Яна Троянова*. Некоторая актриса, которая где-то там играла. У своего экс-супруга Василия Сигарева, например. Талантливый человек. Его я знаю. Теперь актриса Троянова* будет знаменита только людоедскими высказываниями. Но недолго. Мирская слава проходит быстро, а тут и не слава вовсе.

Фото: Яна Троянова на премьере фильма в Москве, 2018 год / РИА «Новости»

Однако Яне*, безусловно, очень хочется где-то играть, в чем-то сниматься. За рубежом, ясное дело. Вот она и несет околесицу. Чтобы выслужиться. Это ведь стандартная логика тех, кто свалил из страны. Нести ахинею. Но обычной русофобии никто уже не верит — не воспринимает ее всерьез. Потому необходимо швырять нечто уж совсем безумное. Яна* швыряет.

Был такой персонаж Смердяков. У Достоевского. И была такая книга «Почему русским нельзя мечтать?». У Беседина. Так вот, в книге этой я написал о феномене (со знаком минус) «смердяковых нового времени». Почитайте. Это холуи и ненавистники, чья сущность рабская и завистливая, но в то же время тщеславная. «Определенно, тщеславие — самый любимый из моих грехов». Так говорил Сатана в «Адвокате дьявола».

Конечно, нельзя ерничать на тему фамилии — это моветон, знаете ли. Но фамилия Яны* неизбежно заставляет меня вспомнить компьютерную молодость. Эх, «Аллоды» и Blade of Darkness — это прекрасно! Так вот, был такой компьютерный вирус — троян. Теперь появился еще один вирус — уже не компьютерный — вирус Трояновой*. Это такая разновидность безумия, когда лютая смесь из тщеславия, раболепия и злобы порождает ненависть к тем, благодаря кому ты, собственно, и добился чего-то в жизни. Так бешеная собака кусает руку дающего.

Фото: РИА «Новости»

Как излечить этот вирус? Предать забвению безумца. Вот не знал я, кто такая Троянова* и что она там несет, — и хорошо. И не знал бы дальше, если бы меня не спросили. Ведь, давайте начистоту, что нам за дело до таких, как Троянова*? Пусть сама купается в собственной злобе. Крокодил, которому нечего есть, рано или поздно начнет пожирать сам себя.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.