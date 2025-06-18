Виртуальная реальность и новые герои. Какой станет детская мультипликация в будущем?

Киностудия «Союзмультфильм» создаст для подростков новых героев. Юных зрителей ждет более взрослый юмор, экранизации книг и фильмы с участием известных артистов. О том, как будет развиваться мультипликация, на полях ПМЭФ в интервью 360.ru рассказала председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии Горького Юлиана Слащева.

Новые проекты «Союзмультфильма»

За время существования «Союзмультфильм» создал большое количество персонажей, которые стали героями для детей и подростков. Многие из них не теряют актуальности до сих пор, однако сейчас общество нуждается в более современном контенте. Так, по словам Юлианы Слащевой, подростки часто обращаются к западной анимации, где активно создают сериалы для более взрослой аудитории.

В России тоже есть похожие мультфильмы. Например, проект «Петя и Волк» для ребят от девяти до 13 лет. Он имеет более брутальный и взрослый юмор. Сейчас в работе также находится сериал «Тин».

«Мы раньше говорили, что подростки — это ребята с 13 лет. Сегодня это уже 10 лет. А те, которым 13, — это маленькие взрослые. Они хотят смотреть взрослый контент и сложные темы. Для нас подростки — старше девяти лет, и для этой категории сегодня не хватает героев. Им нужны более взрослые истории», — поделилась она.

Еще одна важная категория фильмов для подростков — это экранизации книг. В «Союзмультфильме» планируют заниматься такими проектами в дирекции игрового кино. Первым станет экранизация Сергея Лукьяненко о людях с суперспособностями. По сюжету врачи, конструкторы и ученые, обладающие особыми сверхъестественными навыками, будут собираться, чтобы спасти мир от внешних угроз.

В разработке также находится анимационный фильм по книгам Юлии Ивановой «Тайны чароводья». Героинями станут две сестры, которые попали в школу магии.

По словам Слащевой, сейчас к детскому добавилось семейное и юношеское кино. Один из таких проектов — «Приключения Петрова и Васечкина». Первый фильм трилогии начнут снимать уже в этом августе. Режиссером выступит Петр Тодоровский, а сыграют в кино известные актеры.

Как нейросети помогают создавать мультфильмы

В партнерстве с художниками в «Союзмультфильме» работает искусственный интеллект. Он помогает прорабатывать творческие идеи и тестировать разные сценарии. При этом все разрабатывают живые люди, а нейросеть только служит полезным инструментом.

«Любую идею разрабатывают люди, но ИИ идет рядом и пытается нас заменить Мы не дадим ему это сделать. В нем нет души, и он очень ошибается в драматургии, но мы хотим сделать так, чтобы он работал на нас. Для нас очень востребованная профессия — это промт-инженер, который умеет ставить ИИ правильные задачи», — поделилась Слащева.

Каким будет детский контент в будущем?

Будущее детского контента — это мультиформатность. Так, по мнению Слащевой, особой популярностью будет пользоваться технология виртуальной реальности. Кроме того, в мультфильмах хорошо работает интеграция товаров и услуг. Через них можно учить детей финансовой грамотности и рассказывать им о том, что происходит в мире.