«Винный атлас России» презентуют на РВФ-2025

В зале «Библиотека» 13 ноября в 15:30 пройдет панельная дискуссия «Винный тур класса премиум. Пятизвездочный энотуризм в России». В рамках этого мероприятия состоится презентация уникального проекта — «Винный атлас России», который создан при поддержке Фонда Росконгресс.

Этот атлас станет первым всесторонним исследованием географии российского виноделия. Он объединяет научный, аналитический и визуальный подходы. В нем собраны и систематизированы данные о винодельческих зонах, терруарах и отдельных виноградниках страны. Раньше эта информация существовала разрозненно.

“Винный атлас России” – это больше, чем книга. Это база, логика и лицо отечественного виноделия. Мы вручную сверяли тысячи файлов, координат и документов, чтобы сделать этот труд максимально точным и достоверным.

Атлас раскрывает российское виноделие как единую систему, отметил Шинский. Он показывает, где рождается вино, как обретает свой характер и как богата география нашей страны.

Проект призван стать важным инструментом для развития винодельческой отрасли. Он охватывает все аспекты — от образования и науки до стратегического планирования и продвижения энотуризма. Издание систематизирует информацию о регионах, сортах и производителях, помогает найти новые перспективные винодельческие территории и способствует узнаваемости российского вина на мировом рынке.

Атлас вдохновлен классическими винами и создан по принципам российской и советской картографии. Он не только фундаментален, но и доступен для широкой аудитории. В книге есть живые авторские тексты, яркие фотографии и информация для всех.

Над проектом работала команда картографов, аналитиков и винных экспертов. Они вручную проверили около пяти тысяч файлов и источников данных.

Книга выйдет в открытый доступ в конце 2025 года.

РВФ-2025 организуют Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России». Россельхозбанк — соорганизатор. — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» — научный партнер.