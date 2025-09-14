Сегодня 10:28 «Вина — это учитель?» Как тревога разрушает жизни и портит отношения Данил Бережной: страх повторения ошибки рождает более сильную тревогу 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo / www.globallookpress.com Эксклюзив

Эмоциональная жизнь сложна и многогранна, а некоторые чувства способны порождать друг друга, создавая изматывающие циклы. Один из таких разрушительных союзов — связка тревоги и вины. Она же служит топливом для эмоционального дискомфорта.

Тревога — эмоция, рожденная из неопределенности. Реакция на воображаемую, потенциальную угрозу будущего. Человек не знает, что произойдет, но ожидает негативного исхода. Вина — это чувство, обращенное в прошлое и возникающее тогда, когда кто-то осознает, что его действие или бездействие причинило реальный или мнимый вред другому, нарушило его внутренние моральные установки. В отличие от тревоги, у вины всегда конкретный «фокус». Сам по себе переход от тревоги к вине требует ключевого посредника — поведения.

Когда тревожное состояние становится чрезмерно интенсивным, оно парализует волю или заставляет действовать импульсивно, под влиянием страха. Данил Бережной

Сначала накал тревоги в ситуации неопределенности вызывает сильнейшее беспокойство. Затем приводит к тому, что человек совершает ошибку или, наоборот, не совершает нужного действия из-за страха сделать еще хуже. Далее следует осознание, когда это действие или бездействие приводит к реальным негативным последствиям для значимого человека. И наконец, рождается вина: человек корит себя уже не за гипотетическое будущее, а за совершенный проступок.

На этом процесс не замыкается, а формирует изматывающий цикл. Переживая вину, человек начинает тревожиться с новой силой, думая, что раз уже один раз причинил боль, то сделает это снова. Страх перед повторением ошибки порождает новую, еще более сильную тревогу, которая может повторно привести к неверным действиям и новой порции вины, что истощает эмоциональные ресурсы. Представьте себе человека, который тревожится за здоровье пожилого родителя. Его тревога настолько велика, что он начинает навязчиво контролировать его жизнь: запрещает выходить из дома, заставляет принимать лекарства, в которых нет необходимости, ограничивает общение с друзьями.

Однако в результате такого «заботливого» вмешательства родитель чувствует себя несчастным, лишенным свободы и радостей жизни. Когда это становится очевидным, тревога трансформируется в вину: человек осознает, что именно его действия, мотивированные страхом, причинили страдания тому, кого он хотел защитить.

Ключ к разрыву цикла лежит в понимании, что мир и люди в нем постоянно меняются. Реакция на одно и то же событие сегодня и завтра может быть совершенно разной. Ошибка в прошлом не пожизненный приговор. Данил Бережной

Для работы с такими состояниями можно использовать упражнение «Тревога как сигнал, вина как учитель» — практику, которая помогает преобразовать деструктивные эмоции в опыт. Начинается с сигнала тревоги. В момент беспокойства важно спросить себя, о чем идет речь и чего человек конкретно боится, сформулировав тревогу как сигнал, а не как приговор.

Если тревога привела к нежелательному поступку и возникла вина, следующий шаг — проанализировать последствия без самобичевания, разобрав, что произошло и какой вред был причинен. Затем нужно найти «приз» вины, то есть понять, чему учит это чувство и какая внутренняя ценность была задета. Последний шаг: сформулировать новый опыт и решение на основе осознанной ценности, подумав, как можно действовать иначе в будущем. Таким образом, разрушительный цикл преобразуется в конструктивный процесс: от тревоги как сигнала через осознание к новому опыту и действию. Это позволяет не избегать эмоций, а использовать их мудрую подсказку для личностного роста, разрывая связку между прошлой ошибкой и будущим страхом. Автор статьи: Данил Бережной, бизнес-психолог, консультант по управлению, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО»